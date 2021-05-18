Полезная информация о Петролине
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Местное время в Петролине
14:3719
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Петролина
|По-английски
|Petrolina
|Население города
|194 650 чел.
|Аэропорт
|Петролина Интернэшинл PNZ
|Часовой пояс
|America/Recife
|Средняя высота
|383 м. от уровня моря
Где находится Петролина на карте
Петролина