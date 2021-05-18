Всё о Петролине

Полезная информация о Петролине

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Местное время в Петролине
14:3719
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаПетролина
По-английскиPetrolina
Население города194 650 чел.
АэропортПетролина Интернэшинл PNZ
Часовой поясAmerica/Recife
Средняя высота383 м. от уровня моря

Где находится Петролина на карте

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Петролина

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