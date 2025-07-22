Отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по тропическому лесу Тижука в сердце большого города.
Посетите водопады, смотровые площадки и часовню, а также узнайте о флоре и фауне уникального городского леса.
Описание экскурсииПутешествие на джипе по тропическому лесу Отправляйтесь в приключение на открытом джипе через лес Тижука — уникальное зеленое сердце города Рио. По пути вы увидите «Водопад обезьян» и познакомитесь с важностью восстановления лесов Атлантического леса. Основные природные достопримечательности парка Национальный парк Тижука — второй по величине городской лес в мире. Здесь вы увидите живописные места для фотографий: «Меса ду Имперадор», Каскатинью (водопад Таунай) и Капелу Майринк. Прогулка по экосистеме Пройдите часовой поход по несложной тропе, чтобы узнать о разнообразии тропических фруктов, деревьев, обезьян, птиц и бабочек. Получите уникальный опыт общения с природой, находясь в черте большого города. Важная информация:
- Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитный крем, воду.
- Экскурсия не подходит для пользователей инвалидных колясок.
- Трансфер осуществляется из отелей в Южной зоне или в центре города (Ботафого, Фламенго, Глории, Катете, Сан-Конрадо, Леблона, Ипанемы, Копакабаны, Санта-Терезы и Даунтауна).
- Китайская смотровая площадка закрыта по выходным и праздничным дням в соответствии с правилами парка.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Таунай
- Водопад Кристалина
- Китайская смотровая площадка
- Капела Майринк
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Пешеходная экскурсия с гидом
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от вашего места проживания
Завершение: Трансфер до вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
22 июл 2025
Мой друг и я получили потрясающие впечатления, это была одна из первых активностей на нашем отдыхе в Рио. Гид Эвертон и водитель были очень дружелюбны и профессиональны. Я многому научился, тур был увлекательным, а фото получились отличными. Рекомендую!
А
Артур
3 июл 2025
Джордж — отличный гид, очень знающий и весёлый. Мы прекрасно провели время на джип-туре и насладились каждым моментом.
А
Алиса
9 мая 2025
Мне понравились истории, которыми делилась нашей группой гид Роберта, а виды были просто потрясающие
И
Игорь
26 апр 2025
Забор и возвращение в отель прошли точно по расписанию. Джип хоть и старый, но идеально подошёл для тура. Вид на город был немного затуманен из-за облаков, но это не зависит от гидов. Короткая прогулка по лесу была интересной
К
Кира
24 апр 2025
Мы увидели красивые водопады, великолепные виды Рио и забавных обезьян. Наш гид Андрей был просто замечательный — отлично владел английским и португальским. Очень рекомендую!
Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро
