М Марина Мой друг и я получили потрясающие впечатления, это была одна из первых активностей на нашем отдыхе в Рио. Гид Эвертон и водитель были очень дружелюбны и профессиональны. Я многому научился, тур был увлекательным, а фото получились отличными. Рекомендую!

А Артур Джордж — отличный гид, очень знающий и весёлый. Мы прекрасно провели время на джип-туре и насладились каждым моментом.

А Алиса Мне понравились истории, которыми делилась нашей группой гид Роберта, а виды были просто потрясающие

И Игорь Забор и возвращение в отель прошли точно по расписанию. Джип хоть и старый, но идеально подошёл для тура. Вид на город был немного затуманен из-за облаков, но это не зависит от гидов. Короткая прогулка по лесу была интересной