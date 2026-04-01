4 отзыва оставили туристы

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счёт чего мы увидели очень много интересного, общались с местными жителями и ознакомились с их жизнью там. Даже поиграли в футбол с местными мальчиками и выпили кайпиринью. Подьем на Петру Бониту, на мой взгляд, намного красочнее и интереснее, чем другие популярные точки Рио - там не так многолюдно, подьем несложный, красивый лес, шикарный вид. И вкусный кофе наверху. Оксана была гибкой касательно наших предпочтений, лёгкая в общении и много знает о Рио, а также видно, что влюблена в этот город.