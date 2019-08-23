4 отзыва оставили туристы

Самое доброе и потрясающе красивое утро, которое я провела на вершине Педра Бонита! Хоть раз в жизни стоит оказаться в Рио-де-Жанейро, а если вы там, то обязательно на рассвете на этой наикрасивейшей экскурсии. Огромное спасибо, Ане! Она не только рассказала про Рио и провела через ночные джунгли, а ещё накормила вкусным кексом с кофе!