4 отзыва оставили туристы

Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
Прекрасная поездка, несмотря на облачную погоду. Получили массу положительных впечатлений, солнце сквозь тучи-незабываемая красота!! Ну а наш гид Слава абсолютно точно лучший гид Рио!!! Очень рекомендуем!!!)))
Элла
20 мая 2019
Все было супер! Очень интересно и познавательно, когда гид много лет прожил в этой стране и знает изнутри многие тонкости. Спасибо за экскурсии!
Елена
8 марта 2019
Анна, спасибо! Мне очень понравилась такая прогулка, хотя подъём был сложноватым (для меня). Встретили красивый рассвет с замечательным кофе! С горы открывается красивый вид на город! Я в восторге! Спасибо!
Галина
5 января 2019
Самое доброе и потрясающе красивое утро, которое я провела на вершине Педра Бонита! Хоть раз в жизни стоит оказаться в Рио-де-Жанейро, а если вы там, то обязательно на рассвете на этой наикрасивейшей экскурсии. Огромное спасибо, Ане! Она не только рассказала про Рио и провела через ночные джунгли, а ещё накормила вкусным кексом с кофе!