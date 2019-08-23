4 отзыва оставили туристы

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Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»

Несложный хайкинг и незабываемые впечатления

5
4 отзыва
Анна и Слава
Анна и Слава – Гид из Рио-де-Жанейро
На территории национального парка “Тижука” находится гора “Педра Бонита”, о том, какие потрясающие виды с нее открываются в педрассветный час, знают, пожалуй, только местные жители.

Со мной вы совершите нетрудный подъем на вершину, узнаете много интересных историй о жизни в Рио и увидите город 🏙️ с невероятно красивого ракурса в самое таинственное время суток.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €130 за экскурсию

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Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»
Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»

Что вас ожидает

  • 30-минутный хайкинг на вершину горы ⛰️ «Педра Бонита» — самую популярную стартовую площадку для дельтапланеризмов;
  • рассказы о Рио-де-Жанейро, его традициях и истории;
  • сказочный вид на южное побережье с 800-метровой высоты, с которого вы увидите самую большую фавелу Росиньа, горы «Доиз Ирмаос» и «Педра да Гавеа»;
  • кофе и вкусные булочки, которые я обязательно прихвачу с собой, чтобы считать звезды было веселее.

P. S. Обязательно берите с собой фотоаппараты — снимки будут восхитительными!

Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»
Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»
Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»
Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»
Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»
Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»
Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»
Встретить рассвет на вершине «Педра Бонита»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна и Слава
Анна и Слава
Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
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4 отзыва оставили туристы

23 августа 2019
Прекрасная поездка, несмотря на облачную погоду. Получили массу положительных впечатлений, солнце сквозь тучи-незабываемая красота!! Ну а наш гид Слава абсолютно точно лучший гид Рио!!! Очень рекомендуем!!!)))
20 мая 2019
Все было супер! Очень интересно и познавательно, когда гид много лет прожил в этой стране и знает изнутри многие тонкости. Спасибо за экскурсии!
8 марта 2019
Анна, спасибо! Мне очень понравилась такая прогулка, хотя подъём был сложноватым (для меня). Встретили красивый рассвет с замечательным кофе! С горы открывается красивый вид на город! Я в восторге! Спасибо!
5 января 2019
Самое доброе и потрясающе красивое утро, которое я провела на вершине Педра Бонита! Хоть раз в жизни стоит оказаться в Рио-де-Жанейро, а если вы там, то обязательно на рассвете на этой наикрасивейшей экскурсии. Огромное спасибо, Ане! Она не только рассказала про Рио и провела через ночные джунгли, а ещё накормила вкусным кексом с кофе!

Анна и Слава проводит ещё 5 экскурсий

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