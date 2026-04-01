4 отзыва оставили туристы

На территории национального парка «Тижука» находится гора Педра Бонита.
О потрясающих видах, которые открываются с её вершины, знают далеко не все — даже многие местные никогда там не были.
С нами вы совершите несложный подъём на вершину горы через Атлантический лес, узнаете много интересных историй о жизни в Рио и увидите город с невероятно красивого ракурса.
О потрясающих видах, которые открываются с её вершины, знают далеко не все — даже многие местные никогда там не были.
С нами вы совершите несложный подъём на вершину горы через Атлантический лес, узнаете много интересных историй о жизни в Рио и увидите город с невероятно красивого ракурса.
Описание экскурсии
- 30-минутный хайкинг на вершину горы Педра Бонита — самую популярную стартовую площадку для дельтапланеристов.
- Рассказы о Рио-де-Жанейро, его традициях, природе и истории.
- Сказочный вид на южное побережье с 700-метровой высоты, откуда открывается панорама крупнейшей фавелы Росинья, гор Доиз Ирмаос, Педра-да-Гавеа, а также на великолепную западную часть Рио.
- Кофе и вкусная выпечка, которые мы обязательно прихватим с собой на завтрак.
- Самые впечатляющие фотографии за всю поездку!
Организационные детали
- Мы заберём вас у вашего отеля и доставим обратно.
- Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца или евро или реалы. При необходимости возможен безналичный расчёт в рублях.
- Обязательно надевайте удобную нескользкую обувь. С собой рекомендуем взять воду, очки, солнцезащитный крем и головные уборы.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1636 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. Наше
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все был супер, лучшие виды и отличная компания!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Была на двух экскурсия- Педра Бонита и фавела Санта-Марта. Гидом была Оксана. Мне все очень понравилось, особенно фавела. Я себя там чувствовала очень безопасно, а Оксану там все обожают, за
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Самое доброе и потрясающе красивое утро, которое я провела на вершине Педра Бонита!
Хоть раз в жизни стоит оказаться в Рио-де-Жанейро, а если вы там, то обязательно на рассвете на этой наикрасивейшей экскурсии.
Огромное спасибо, Ане!
Она не только рассказала про Рио и провела через ночные джунгли, а ещё накормила вкусным кексом с кофе!
Хоть раз в жизни стоит оказаться в Рио-де-Жанейро, а если вы там, то обязательно на рассвете на этой наикрасивейшей экскурсии.
Огромное спасибо, Ане!
Она не только рассказала про Рио и провела через ночные джунгли, а ещё накормила вкусным кексом с кофе!
Вам был полезен этот отзыв?
Были со Славой на маршруте до вершины Педра Бонита в марте 2024. Отличный маршрут, сверху открывается потрясающий вид на город, но самое главное это Слава, он влюбил нас в этот город: интересные истории, море позитива и фантастическая открытость. Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная поездка,несмотря на облачную погоду. Получили массу положительных впечатлений,солнце сквозь тучи-незабываемая красота!!
Ну а наш гид Слава абсолютно точно лучший гид Рио!!!
Очень рекомендуем!!!)))
Ну а наш гид Слава абсолютно точно лучший гид Рио!!!
Очень рекомендуем!!!)))
Вам был полезен этот отзыв?
Анна, спасибо! Мне очень понравилась такая прогулка, хотя подъём был сложноватым (для меня). Встретили красивый рассвет с замечательным кофе! С горы открывается красивый вид на город! Я в восторге! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро
Похожие экскурсии на «Завтрак на вершине Педра Бонита»
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:00
от $130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Росинья: увидеть настоящий Рио
Отправиться на атмосферную прогулку по самой крупной и известной фавеле Бразилии
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $199 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Природные жемчужины Рио
Погрузитесь в атмосферу Рио: лес Тижука, водопад Орту и лагуна Родригу-ди-Фрейтас ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: В удобном для вас месте по договорённости
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от $115 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас
Начало: Бар е Собрелоджа: Ресторан - Р. Кандидо Гафри, 205...
$56 за человека
от $156 за группу