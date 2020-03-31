37 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Лес Тижука, кариокский Монмартр и фавелы

В ходе 4-часового путешествия вы не только побываете у статуи Христа (а именно столько времени обычно уходит на ожидания в очередях и осмотр монумента), но и исследуете живописные уголки Санта-Терезы и крупнейшего городского леса мира Floresta da Tijuca, а также посетите фешенебельные районы южной зоны Рио с их красивейшими пляжами. Вы отправитесь к вершине Корковадо, останавливаясь по пути для фотосессий и наблюдения за местными дикими животными в любом понравившемся вам месте. Проедете по извилистым улицам кариокского Монмартра, как называют район Санта-Тереза, и сделаете остановку у фавелы Prazeres — месте съёмок фильма «Элитный отряд», где узнаете о деятельности бразильского полицейского спецназа по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей. Также вы посетите панорамную площадку Mirante Dona Marta — место для лучших фотосессий на фоне холма Корковадо и Сахарной головы, и увидите сверху фавелу Santa Marta, где проходили съёмки одного из клипов Майкла Джексона.

Пейзажи с холма Корковадо и Статуя Христа

На станции Paineiras, где приобретаются билеты для посещения монумента Христа, мы предложим вам посетить экспозицию туристического комплекса, рассказывающую о системе национальных парков страны. У вас будет достаточно времени на вершине холма Корковадо, чтобы полюбоваться видами и сделать панорамные снимки. Здесь вы услышите подробный рассказ об истории строительства монумента, его символике и особенностях обслуживания статуи. Спустившись вниз, вы проедете через районы Лагоа, Гавея и Леблон к пляжу Сан-Конрадо, где станете свидетелями (а при желании и участниками) полётов дельтапланов и парапланов (в тандеме с инструктором). Здесь же мы познакомим вас с местным лакомством — асаи — и расскажем, как его едят. А после вас будет ждать поездка вдоль великолепных пляжей южной зоны Рио (Сан-Конрадо, Леблон и Ипанема, Копакабана и Леме) с остановками в самых живописных местах.