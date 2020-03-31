37 отзывов оставили туристы

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К символу Рио через леса и фавелы

Автомобильное путешествие по самым живописным местам города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 150 за экскурсию

У этой экскурсии37 отзывов
4.81
Таня и Артур
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Таня и Артур – Гид в Рио-де-Жанейро
Пытаясь самостоятельно подняться на вершину холма Корковадо к символу Рио — монументу Христа-Искупителя, вы найдёте несколько вариантов подъёма, однако в реальности все они в высокий сезон сопряжены с потерями времени в очередях на подъём и спуск, а кроме того, лишают вас возможности посетить другие интересные и красивые места.

Мы разработали маршрут, в котором помимо неутомительного посещения знаменитой статуи вас будет ждать крупнейший городской лес 🌳 мира, богемный район Санта-Тереза, легендарные фавелы, роскошные пляжи и, разумеется, дегустация асаи!
К символу Рио через леса и фавелы
К символу Рио через леса и фавелы

Что вас ожидает

Лес Тижука, кариокский Монмартр и фавелы
В ходе 4-часового путешествия вы не только побываете у статуи Христа (а именно столько времени обычно уходит на ожидания в очередях и осмотр монумента), но и исследуете живописные уголки Санта-Терезы и крупнейшего городского леса мира Floresta da Tijuca, а также посетите фешенебельные районы южной зоны Рио с их красивейшими пляжами. Вы отправитесь к вершине Корковадо, останавливаясь по пути для фотосессий и наблюдения за местными дикими животными в любом понравившемся вам месте. Проедете по извилистым улицам кариокского Монмартра, как называют район Санта-Тереза, и сделаете остановку у фавелы Prazeres — месте съёмок фильма «Элитный отряд», где узнаете о деятельности бразильского полицейского спецназа по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей. Также вы посетите панорамную площадку Mirante Dona Marta — место для лучших фотосессий на фоне холма Корковадо и Сахарной головы, и увидите сверху фавелу Santa Marta, где проходили съёмки одного из клипов Майкла Джексона.

Пейзажи с холма Корковадо и Статуя Христа
На станции Paineiras, где приобретаются билеты для посещения монумента Христа, мы предложим вам посетить экспозицию туристического комплекса, рассказывающую о системе национальных парков страны. У вас будет достаточно времени на вершине холма Корковадо, чтобы полюбоваться видами и сделать панорамные снимки. Здесь вы услышите подробный рассказ об истории строительства монумента, его символике и особенностях обслуживания статуи. Спустившись вниз, вы проедете через районы Лагоа, Гавея и Леблон к пляжу Сан-Конрадо, где станете свидетелями (а при желании и участниками) полётов дельтапланов и парапланов (в тандеме с инструктором). Здесь же мы познакомим вас с местным лакомством — асаи — и расскажем, как его едят. А после вас будет ждать поездка вдоль великолепных пляжей южной зоны Рио (Сан-Конрадо, Леблон и Ипанема, Копакабана и Леме) с остановками в самых живописных местах.

Организационные детали

  • Билеты к монументу Христа-Искупителя (от 7 до 11€ в зависимости от сезона и дня недели) оплачиваются вами самостоятельно в билетной кассе для гидов (отдельная очередь)
  • Дополнительно оплачивается полёт на дельтаплане или параплане для желающих (от 120€, включая видеозапись и фотографии полёта)
К символу Рио через леса и фавелы
К символу Рио через леса и фавелы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Таня и Артур
Таня и Артур
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Рио! Мы — семейная пара Таня и Артур — более 10 лет занимаемся организацией и проведением экскурсий в Рио-де-Жанейро и его окрестностях. Нас отличает профессионализм и стремление избегать штампов. Наши экскурсии креативны и несут позитивный настрой, соответствуя стилю жизни кариок (так называют жителей Рио). Приглашаем вас убедиться в этом самостоятельно!
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37 отзывов оставили туристы

31 марта 2020
Экскурсия по Рио в период коронавирусных ограничений - это великолепная возможность проверить профессионализм любого самого профессионального гида. Артур справился с этой задачей на пять с плюсом. Великолепный рассказчик, не говоря уже о человеческих качествах. Спасибо ему огромное за прекрасную работу и множество выполненных попутных просьб и пожеланий. Очень надеемся на новые с ним встречи!
28 марта 2020
Экскурсия прошла замечательно!!! Заранее нами были внесены изменения по маршруту интересующих нас мест и стоимости экскурсии. Гид Артур интересно рассказывал и отвечал на все интересующие нас вопросы, был внимателен и дружелюбен, показал красивые виды Рио, посоветовал отличный ресторанчик для обеда, помог с трансфером. Еще раз огромное спасибо, Артур! Очень благодарны!!! Всем советуем!
18 марта 2020
Нам все очень понравилось!
9 марта 2020
Все было просто замечательно. Спасибо Татьяне за очень увлекательный день. Очень рекомендую.
3 марта 2020
Татьяна - прекрасный гид и, что не менее важно, замечательный человек, который искренне старается помочь туристам в решении их проблем. Благодаря Татьяне нам удалось попасть на карнавал и получить большое удовольствие от посещения Рио-де-Жанейро, несмотря на плохую погоду и отвратительный билетный сервис RioCarnival. net.
20 февраля 2020
Экскурсия была замечательной. Все вовремя, чётко по графику. Статую успели посетить без толп народа и до жары. проехали по кварталу Санта-Тереза. Прошли по лестнице Салерона. Да много что успели. Очень понравилось. Спасибо.
19 февраля 2020
Гид Татьяна - не просто гид, а друг по Рио-де-Жанейро
5 февраля 2020
Были с Татьяной на экскурсии. Просто восторг. Начиная от самой Татьяны. Она прекрасный рассказчик и собеседник, заканчивая самой экскурсией. Узнали много не только о местах посещения экскурсии, но и попутно много интересного о Бразилии, о жизни людей. Спасибо ей огромное. Рекомендую всем. Пообщаться с русскоязычныйм человеком вдалеке от дома, это очень помогает в путешествии!!!
19 января 2020
Замечательная экскурсия! Увидели все достопримечательности города, нам подробно рассказали об истории страны и города, всех заинтересовавших нас исторических зданий и современной инфраструктуры, сделали кучу фотографий с самыми лучшими видами. Гид Татьяна - прекрасная, интеллигентнейшая женщина, интересный собеседник. Мы получили массу полезной информации и приятное общение. Впечатления самые положительные. Огромное спасибо!
DMITRIEVA
12 декабря 2019
Спасибо Татьяне за экскурсию по Рио! Были в круизе одним днём, успели посмотреть очень много! Татьяна замечательный рассказчик и душевный человек. В процессе подготовки к экскурсии всегда была на связи. Большое спасибо! Будем рекомендовать друзьям!
Ещё 27 отзывов

Таня и Артур проводит ещё 3 экскурсии

Вокруг Бразилии за 11 дней
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Курс настоящего кариокиКурс настоящего кариокиКурс настоящего кариоки
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Прогулка по самому самобытному району Рио в стиле местных жителей
Окружённый с трёх сторон водой и увенчанный конусом Сахарной головы, полуостров Урка является настоящей жемчужиной в короне южной зоны Рио. Обычно большинство туристов ограничивается видами со смотровых площадок холмов Урка и Сахарная голова, куда их доставляет канатная дорога. Между тем, чтобы по-настоящему почувствовать шарм и понять стиль жизни обитателей этого элитного района, нужно совершить несложный хайкинг по популярной у местных тропинке, праздно прогуляться по атмосферным улицам и попить пиво в компании настоящих кариок на парапете набережной у бара «Urca», неспешно любуясь вечерним заливом.
Нитерой: не только лучший вид на РиоНитерой: не только лучший вид на РиоНитерой: не только лучший вид на Рио
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Автомобильная экскурсия на противоположный берег залива Гуанабара
Избитая шутка о том, что самое ценное в Нитерое — это лучший вид на Рио-де-Жанейро, сегодня выглядит устаревшей. В прошлом спальный район, сегодня это полумиллионный город с самыми высокими в штате Рио-де-Жанейро показателями качества жизни. Знакомство с Нитероем, почти лишённым фавел и украсившимся в последние два десятилетия футуристическим циклом работ известнейшего архитектора Оскара Ниемейера, покажет вам другую Бразилию — динамичную и устремлённую в будущее.

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Блеск и нищета Рио – прогулка по центру городаБлеск и нищета Рио – прогулка по центру городаБлеск и нищета Рио – прогулка по центру города
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Дворцы и уличные попрошайки, роскошные конфетарии и пошарпанные бары, дорогие бутики и копеечные лавки, многовековое насаждение европейской культуры и свободолюбивый бразильский дух, прошлое и настоящее, музеи и уличный арт – все это дикое переплетение контрастов вы увидите на обзорной прогулке по городу.
Знакомьтесь, Рио!Знакомьтесь, Рио!Знакомьтесь, Рио!
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33 отзыва
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
Вы увидите все главные достопримечательности города, посмотрите на него с высоты птичьего полета, искупаетесь в священном водопаде и погуляете по Атлантическому лесу. Мы расскажем об истории Рио, менталитете местных жителей и поможем почувствовать характер этого невероятного места!

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