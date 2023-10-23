Найти локации со съёмок, увидеть разные районы тропического мегаполиса и узнать о его жизни
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Описание
Что вас ожидает
Рио-де-Жанейро — герой «Клона»
Эту экскурсию я подготовила по просьбам моих подписчиц и подписчиков, которые в детстве смотрели сериал «Клон» и с тех пор мечтали побывать в Рио-де-Жанейро. Мы не увидим самые известные места сюжета, вроде дома Феррасов или бара донны Журы, потому что такие локации снимают на киностудиях. Но поездка будет насыщенной и параллельно покажет вам яркий Рио. Итак, наш план:
- Лестница с бразильским флагом, по которой Жади ходила с чемоданом
- Бизнес-центр, в котором располагался офис компании ̶Л̶е̶о̶н̶и̶д̶а̶с̶а̶ Львёночка
- Пляж Барра-да-Тижука, где снимали большинство пляжных сцен «Клона»
- Пляж Праинья, где Жади встречалась с Лукасом
- «Отель», в котором останавливались Жади и Саид
- Дом, в котором Лукас снимал квартиру
На экскурсии я показываю отрывки, снятые в каждом месте.
О Рио с любовью
Рассказы подстраиваются под ваши пожелания: можем поговорить и о прошлом, и о настоящем города, о характере бразильцев и жизни экспатов в Рио. Конечно, вы услышите любопытные факты о съёмках «Клона» и судьбах актёров. Проедете через тоннель, названный в честь сына одной из актрис. Я расскажу, кого из актёров встречала и как к сериалу относятся в Бразилии. Кроме того, посоветую интересные и вкусные места в городе.
В описании представлены кадры из сериала «Клон» (телекомпания Globo).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом автомобиле Peugeot 208. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
- Обязательных дополнительных расходов нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.