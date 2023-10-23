Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»

Найти локации со съёмок, увидеть разные районы тропического мегаполиса и узнать о его жизни

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Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Вы уже слышите ту самую музыку?:) Дорогие поклонники сериала «Клон», эту экскурсию я создала для вас, долго отыскивая места съёмок легендарного сериала. Мы объедем 6 локаций: вы сравните их с эпизодами из «Клона» и услышите необычные факты о сериале. Я также с радостью отвечу на ваши вопросы о Рио и покажу его глазами местного жителя.
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рио-де-Жанейро — герой «Клона»

Эту экскурсию я подготовила по просьбам моих подписчиц и подписчиков, которые в детстве смотрели сериал «Клон» и с тех пор мечтали побывать в Рио-де-Жанейро. Мы не увидим самые известные места сюжета, вроде дома Феррасов или бара донны Журы, потому что такие локации снимают на киностудиях. Но поездка будет насыщенной и параллельно покажет вам яркий Рио. Итак, наш план:

  • Лестница с бразильским флагом, по которой Жади ходила с чемоданом
  • Бизнес-центр, в котором располагался офис компании ̶Л̶е̶о̶н̶и̶д̶а̶с̶а̶ Львёночка
  • Пляж Барра-да-Тижука, где снимали большинство пляжных сцен «Клона»
  • Пляж Праинья, где Жади встречалась с Лукасом
  • «Отель», в котором останавливались Жади и Саид
  • Дом, в котором Лукас снимал квартиру

На экскурсии я показываю отрывки, снятые в каждом месте.

О Рио с любовью

Рассказы подстраиваются под ваши пожелания: можем поговорить и о прошлом, и о настоящем города, о характере бразильцев и жизни экспатов в Рио. Конечно, вы услышите любопытные факты о съёмках «Клона» и судьбах актёров. Проедете через тоннель, названный в честь сына одной из актрис. Я расскажу, кого из актёров встречала и как к сериалу относятся в Бразилии. Кроме того, посоветую интересные и вкусные места в городе.

В описании представлены кадры из сериала «Клон» (телекомпания Globo).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом автомобиле Peugeot 208. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
  • Обязательных дополнительных расходов нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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