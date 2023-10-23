Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Вы уже слышите ту самую музыку?:) Дорогие поклонники сериала «Клон», эту экскурсию я создала для вас, долго отыскивая места съёмок легендарного сериала. Мы объедем 6 локаций: вы сравните их с эпизодами из «Клона» и услышите необычные факты о сериале. Я также с радостью отвечу на ваши вопросы о Рио и покажу его глазами местного жителя.

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Описание

Что вас ожидает

Рио-де-Жанейро — герой «Клона»

Эту экскурсию я подготовила по просьбам моих подписчиц и подписчиков, которые в детстве смотрели сериал «Клон» и с тех пор мечтали побывать в Рио-де-Жанейро. Мы не увидим самые известные места сюжета, вроде дома Феррасов или бара донны Журы, потому что такие локации снимают на киностудиях. Но поездка будет насыщенной и параллельно покажет вам яркий Рио. Итак, наш план:

Лестница с бразильским флагом, по которой Жади ходила с чемоданом

Бизнес-центр, в котором располагался офис компании ̶Л̶е̶о̶н̶и̶д̶а̶с̶а̶ Львёночка

Пляж Барра-да-Тижука, где снимали большинство пляжных сцен «Клона»

Пляж Праинья, где Жади встречалась с Лукасом

«Отель», в котором останавливались Жади и Саид

Дом, в котором Лукас снимал квартиру

На экскурсии я показываю отрывки, снятые в каждом месте.

О Рио с любовью

Рассказы подстраиваются под ваши пожелания: можем поговорить и о прошлом, и о настоящем города, о характере бразильцев и жизни экспатов в Рио. Конечно, вы услышите любопытные факты о съёмках «Клона» и судьбах актёров. Проедете через тоннель, названный в честь сына одной из актрис. Я расскажу, кого из актёров встречала и как к сериалу относятся в Бразилии. Кроме того, посоветую интересные и вкусные места в городе.

В описании представлены кадры из сериала «Клон» (телекомпания Globo).

Организационные детали