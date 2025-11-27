Познакомьтесь с жизнью фавелы Санта-Марта в сопровождении опытного гида.
Вы увидите аутентичные районы, пообщаетесь с местными жителями и сможете принять участие в традиционных активностях — от уроков самбы до местной кухни.
Вы увидите аутентичные районы, пообщаетесь с местными жителями и сможете принять участие в традиционных активностях — от уроков самбы до местной кухни.
Описание экскурсии
Знакомство с фавелой
Экскурсия проходит в фавеле Санта-Марта — одном из безопасных и аутентичных районов Рио-де-Жанейро. Вы увидите местные дома, улицы и общественные пространства, которые сохраняют уникальную атмосферу этого места.
Взаимодействие с местными жителями
Во время посещения у вас будет возможность пообщаться с жителями фавелы, узнать об их повседневной жизни и традициях. Маршрут включает посещение местного бара, где можно попробовать кайпиринью и другие традиционные напитки.
Культурные активности
По желанию доступны дополнительные активности: урок самбы с местными танцорами, участие в дворовых играх или обед в семье местных жителей. Эти опыты позволяют глубже понять культуру и быт фавелы. Важная информация:
- Рекомендуется удобная одежда и обувь для прогулки.
- Дополнительные активности оплачиваются отдельно.
- Фотографирование возможно с согласия местных жителей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы фавелы Санта-Марта
- Местные бары и общественные пространства
- Жилые районы
- Обзорные площадки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Praça Corumbá
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Рекомендуется удобная одежда и обувь для прогулки
- Дополнительные активности оплачиваются отдельно
- Фотографирование возможно с согласия местных жителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Рио-де-Жанейро
Индивидуальная
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
от $250 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
от $195 за человека