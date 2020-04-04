62 отзыва оставили туристы

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Фавелы Рио-де-Жанейро

Все краски и перипетии жизни бразильской трущобы на экскурсии с жителем фавелы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

50 за человека

У этой экскурсии62 отзыва
4.98
Анна и Слава
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Анна и Слава – Гид в Рио-де-Жанейро
Приглашаю вас на прогулку 👣 по одной из знаменитых фавел Рио-де-Жанейро, во время которой вы узнаете историю 📖 зарождения и развития бразильских трущоб и посмотрите на жизнь их обитателей изнутри.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Фавелы Рио-де-Жанейро

В Бразилии есть свой «Вечный Город». Кариоки, как себя называют жители Рио де Жанейро, уверенно утверждают, что место, где расположен мегаполис, всегда было райским уголком на земле. «Рай на Земле» — так живописно описал этот кусочек планеты Америго Весспучи (которому, кстати, город и обязан своим именем) в письме, адресованном банкиру Лорензо де Медичи. Что же так впечатлило многое повидавшего на своем веку знаменитого итальянского картографа и навигатора? Именно здесь, среди вечного лета и солнца, среди холмов, покрытых тропическим лесом, на белых пляжах, нежно омываемых теплым Атлантическим Океаном, без греха и зависти, не зная личной собственности и правительства, без какой либо идеи о добре и зле, жили симпатичные и общительные индейцы Тупинамба.

Многое, правда, изменилось за 450 летнюю историю Рио де Жанейро. Здесь вы уже не найдете индейцев, а тихая тропическая бухта переросла в многомиллионный, бурлящий мегаполис, но город попрежнему продолжает будоражить воображение любителей романтики и приключений. Рио — это город контрастов. Здесь есть все, что может удовлетворить самого требовательного путешественника. Афро-Бразильская культура прекрасно дополняет традиции, привезенные иммигрантами из Европы и Азии; ритмичная самба и нежная босса нова; капоэйра и джиу-джитсу; современная архитектура и хорошо сохранившиеся пост-колониальные дома; карнавал и футбол; фешенебельные районы и забытые богом трущобы.

О фавеле Видигал

И вот одну из таких трущоб, или фавел, как их называют в Бразилии, я и предлагаю посетить. Фавела Видигал расположилась на склоне горы Два Брата, граничащей с одним из самых дорогих районов Рио де Жанейро — Леблоном. Видигалу повезло больше, чем другим фавелам Рио, — панорамному виду на Атлантический Океан и горы, покрытые джунглями, могут позавидовать не только жители других трущоб и туристы, но и миллионеры «Прекрасного Города», готовые выложить кругленькую сумму за привилегию любоваться такой экзотикой.

Программа

Наша экскурсия начнется с подъема на самую высокую точку Видигала, на которую нам поможет добраться местный транспорт: мото-такси. Оттуда, тропой через тропический лес мы поднимемся на пик горы Два Брата (400 метров), откуда открывается вид на южный район Рио де Жанейро: Лагуна, Ипанема, Сахарная Голова, Корковадо со статуей Иисуса Спасителя, Педра да Гавеа и Росиния — самая большая фавела Рио де Жанейро.

Затем мы прогуляемся по лабиринтам извилистых улочек Видигала. На протяжении тура я расскажу вам о том, как зарождались фавелы, почему они так называются и так ли ужасна жизнь в них, как описывают СМИ.

Вы воочию увидите, чем живет и дышит трущоба. Мы обязательно заглянем в местные лавки, пекарни и бары, где вы сможете выпить кафезиньо или свежевыжатый сок из тропических фруктов купуасу, асерола и гравиола или отведать бразильский коктейль Капириния.

Альтернативный вариант
Вместо фавелы Видигал можно посетить фавелу Санта Марта в районе Ботафого. Она сравнительно небольшая, но известна тем, что в 1995 году Майкл Джексон снял здесь свой клип «They Dont Care About Us».

Мы поднимемся на бесплатном фуникулере на «Площадку Майкла», где в честь американского певца установлена статуя и мозаика с изображением артиста, выполненная бразильским художником и скульптором Ромеро Бритто. С площадки вам откроется красивый вид на окрестности Ботафого, Лагуну и статую Иисуса Христа Спасителя на Корковадо.

Здесь же вы посетите местную организацию НКО Atitude Social, где преподают музыку фавельной детворе, и познакомитесь с ее работой. Во время тура мы расскажем об истории Санта Марты, ее жителях и наркотрафике в трущобах.

20% вырученных от туризма денег мы передаём в Atitude Social. Приходя к нам, вы поддерживаете социальные проекты в фавелах.

Фавелы Рио-де-Жанейро
Фавелы Рио-де-Жанейро
Фавелы Рио-де-Жанейро
Фавелы Рио-де-Жанейро
Фавелы Рио-де-Жанейро
Фавелы Рио-де-Жанейро
Фавелы Рио-де-Жанейро

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  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Анна и Слава
Анна и Слава
Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
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62 отзыва оставили туристы

4 апреля 2020
Мы прилетели в Рио из Сантьяго 17 марта. На 18 была назначена экскурсия в фавелы. Но Слава написал, что фавелы закрыты из-за коронавируса. И предложил провести обзорную экскурсию. Но предупредил, что, возможно, что-то будет закрыто. Итак 18 числа мы со Славой на Ubere пытаемся проехать через лес Тижука к статуе Христа. Дорога перекрыта полицейскими. Трамвайчик не ходит, парки, музеи закрыты. Сахарная голова тоже. Возвращаемся в центр города, бродим по улочкам, слушаем рассказ Славы о Рио, о бразильцах. Слава очень интересный собеседник, юморной, знает Рио и самое главное, его любит. А его помощь детям фавелы вызывает огромное уважение. Итак мы прогулялись по историческому центру города, зашли в собор Святого Себастьяна, который оказался открыт, посидели в занятной книжной кафешке. Увидели немного, но есть повод вернуться, посмотреть все по полной программе и обязательно обратимся к Славе. А следующие дни у нас были заняты лихорадочным перебронированием билетов и перепиской с консульством, так как ситуация менялась ежечасно. И в этой ситуации Слава нам пытался помочь. Слава, огромное спасибо! Здоровья и удачи!
12 марта 2020
Очень хотели посетить фавеллы. Остались довольны. Слава с большим опытом и знаниями, он знает фавеллы и его жителей из внутри, со всеми их плюсами и минусами. У нас была интересная и познавательная прогулка.
9 марта 2020
Отличная экскурсия в Вячеславом. Очень понравилось, что заранее мы Славе написали список мест и он составил маршрут именно под наши пожелания. Это очень важно, т. к. часто у гидов есть наработанные программы и бывают места в которые нет желания идти, но отменить никак нельзя. Вячеслав очень интересно рассказывает. Заинтересовал нас настолько, что мы решили по приезду домой углубиться в историю Бразилии и в принципе Латинской Америки:) Вячеслав, еще раз огромное спасибо!!! Всем рекомендую.
28 февраля 2020
Очень увлекательный поход с лучшим гидом по данной тематике. Всегда интересно, как живут люди в другой стране, а такое место, как фавелы, стоит однозначно увидеть. Не для того, чтобы посмотреть на «трущобы», а чтобы понять, чем и как живут там люди. Думаю, что мне очень повезло с таким экскурсоводом и с такой экскурсией. Слышал, что экскурсия пока не проводится. Если так, надеюсь, что со временем экскурсия снова появится на Трипстере.
27 февраля 2020
Все прошло супер. Гид бомба. Всем рекомендую !!!
2 февраля 2020
В нашем путешествии в Рио, экскурсия в фавелу стала одной из самых ярких впечатлений. Бронислав показал нам жизнь в трущобах изнутри, мы прошли все «этажи» фавелы с верху до низу, пообедали в местном ресторане, посетили музыкальную школу, место где снимал свой клип Майкл Джексон и познакомились с замечательными людьми, которые там живут. Было очень интересно и необычно. Бронислав знает об этом месте, да и вообще о жизни в фавелах Рио не понаслышке, так как сам жил здесь и ему есть что рассказать. Мы очень рады, что нашли эту экскурсию на Трипстере и рекомендуем всем, кому интересна обратная сторона этого города, обязательно посетить эту фавелу вместе с Брониславом!
23 января 2020
Всем кто собирается в Рио, советую обязательно посетить эту экскурсию в первые дни поездки! Потому что после нее и общения со Славой, вы поймёте что всё что читали о Бразилии - выдумка. До похода в фавелы мы ходили по Рио с рюкзаками на животах. Боялись ходить по улицам центра даже днём. Но Слава развеял все наши страхи) Он не ведёт классическую вызубренную экскурсию. Вы просто задаёте ему вопросы, которые вам интересны. Мы узнали много интересного не только о фавелах, но и о Бразилии в целом. После этой экскурсии мы стали по-другому смотреть на страну, на людей. Всё оказалось гораздо безопаснее и спокойнее, чем мы думали. Сама экскурсия в фавелу была впечатляющей. Мы увидели, как живут в них люди, узнали, чем занимаются. Даже увидели «солдата» с оружием. Слава показал музыкальную школу, которой он помогает. Местные детишки сыграли нам на инструментах. И за что отдельное спасибо Славе - за совет пойти в школу самбы! Он скинул нам адреса, подсказал когда ехать. Без него мы бы не получили столько эмоций! Спасибо!
19 января 2020
Одна из самых интересных экскурсий! Обязательна к посещению, особенно тем, кто первый раз в Рио! Большое спасибо Анне и Славе за незабываемые впечатления! Экскурсии с ними интересны и хорошо организованны. Мы очень довольны, что познакомились с прекрасным городом в компании этих гидов.
Ирина
15 января 2020
Огромная благодарность Славе, за эту экскурсию! Это было незабываемо! Погрузились в среду на все 100 %. Не ожидали, что будет так интересно. Сын 10 лет, был в полном восторге как и мы с мужем. Отдельное спасибо за визит в музыкальную школу, для детей фавелы, там Слава преподаёт английский язык.
12 января 2020
Спасибо Ане и Славе за чудесное время в Рио! Суперпознавательная и увлекательная экскурсия по Рио от Ани, посмотрели весь город. Слава показал фавелы как они есть, ожидали полный треш и ужас, на самом деле люди там обычные, жизнь конечно не сахар но не всё так плохо. Очень рекомендую. Слава, извини, что отзыв написал так поздно.
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