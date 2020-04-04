62 отзыва оставили туристы

В Бразилии есть свой «Вечный Город». Кариоки, как себя называют жители Рио де Жанейро, уверенно утверждают, что место, где расположен мегаполис, всегда было райским уголком на земле. «Рай на Земле» — так живописно описал этот кусочек планеты Америго Весспучи (которому, кстати, город и обязан своим именем) в письме, адресованном банкиру Лорензо де Медичи. Что же так впечатлило многое повидавшего на своем веку знаменитого итальянского картографа и навигатора? Именно здесь, среди вечного лета и солнца, среди холмов, покрытых тропическим лесом, на белых пляжах, нежно омываемых теплым Атлантическим Океаном, без греха и зависти, не зная личной собственности и правительства, без какой либо идеи о добре и зле, жили симпатичные и общительные индейцы Тупинамба.

Многое, правда, изменилось за 450 летнюю историю Рио де Жанейро. Здесь вы уже не найдете индейцев, а тихая тропическая бухта переросла в многомиллионный, бурлящий мегаполис, но город попрежнему продолжает будоражить воображение любителей романтики и приключений. Рио — это город контрастов. Здесь есть все, что может удовлетворить самого требовательного путешественника. Афро-Бразильская культура прекрасно дополняет традиции, привезенные иммигрантами из Европы и Азии; ритмичная самба и нежная босса нова; капоэйра и джиу-джитсу; современная архитектура и хорошо сохранившиеся пост-колониальные дома; карнавал и футбол; фешенебельные районы и забытые богом трущобы.

О фавеле Видигал

И вот одну из таких трущоб, или фавел, как их называют в Бразилии, я и предлагаю посетить. Фавела Видигал расположилась на склоне горы Два Брата, граничащей с одним из самых дорогих районов Рио де Жанейро — Леблоном. Видигалу повезло больше, чем другим фавелам Рио, — панорамному виду на Атлантический Океан и горы, покрытые джунглями, могут позавидовать не только жители других трущоб и туристы, но и миллионеры «Прекрасного Города», готовые выложить кругленькую сумму за привилегию любоваться такой экзотикой.

Программа

Наша экскурсия начнется с подъема на самую высокую точку Видигала, на которую нам поможет добраться местный транспорт: мото-такси. Оттуда, тропой через тропический лес мы поднимемся на пик горы Два Брата (400 метров), откуда открывается вид на южный район Рио де Жанейро: Лагуна, Ипанема, Сахарная Голова, Корковадо со статуей Иисуса Спасителя, Педра да Гавеа и Росиния — самая большая фавела Рио де Жанейро.

Затем мы прогуляемся по лабиринтам извилистых улочек Видигала. На протяжении тура я расскажу вам о том, как зарождались фавелы, почему они так называются и так ли ужасна жизнь в них, как описывают СМИ.

Вы воочию увидите, чем живет и дышит трущоба. Мы обязательно заглянем в местные лавки, пекарни и бары, где вы сможете выпить кафезиньо или свежевыжатый сок из тропических фруктов купуасу, асерола и гравиола или отведать бразильский коктейль Капириния.

Альтернативный вариант

Вместо фавелы Видигал можно посетить фавелу Санта Марта в районе Ботафого. Она сравнительно небольшая, но известна тем, что в 1995 году Майкл Джексон снял здесь свой клип «They Dont Care About Us».

Мы поднимемся на бесплатном фуникулере на «Площадку Майкла», где в честь американского певца установлена статуя и мозаика с изображением артиста, выполненная бразильским художником и скульптором Ромеро Бритто. С площадки вам откроется красивый вид на окрестности Ботафого, Лагуну и статую Иисуса Христа Спасителя на Корковадо.

Здесь же вы посетите местную организацию НКО Atitude Social, где преподают музыку фавельной детворе, и познакомитесь с ее работой. Во время тура мы расскажем об истории Санта Марты, ее жителях и наркотрафике в трущобах.

20% вырученных от туризма денег мы передаём в Atitude Social. Приходя к нам, вы поддерживаете социальные проекты в фавелах.