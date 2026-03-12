62 отзыва оставили туристы

Рио — город контрастов. Здесь соседствуют афро-бразильская культура и европейские традиции, карнавал и футбол, фешенебельные районы и забытые богом места. Выбирайте одну из знаменитых фавел Рио-де-Жанейро — и отправимся исследовать трущобы. Вы познакомитесь с историей зарождения и развития бразильских фавел и посмотрите на жизнь их обитателей изнутри.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы отправимся исследовать одну из фавел на ваш выбор:

Фавела Санта Марта

Небольшая, но очень уютная фавела, где в 1995 году Майкл Джексон снял клип «They Dont Care About Us». Для многих жителей это самое яркое воспоминание жизни — до сих пор возле некоторых домов висят постеры с певцом. Также мы расскажем об истории Санта Марты, её обитателях и наркотрафике.

Поднимемся наверх фавелы и пройдём её сверху донизу через площадку Майкла. Откроются виды на Ботафого, лагуну, статую Христа и Сахарную Голову

Зайдём в гости к местным жителям и посмотрим на их быт изнутри

Заглянем в местный бар, посмотрим и обсудим клип Майкла. Познакомимся с местными проектами, увидим места с криминальной историей. Если захотите — поиграем в футбол с местной детворой

Также при желании мы можем пообедать у местных жителей, взять урок у музы местной школы самбы или посмотреть на её выступление (нужна предварительная заявка)

Фавела Видигал

Видигал расположилась на склоне холма Два Брата, по соседству с одним из самых дорогих районов Рио-де-Жанейро. Мы расскажем, как зарождались фавелы, почему они так называются и так ли ужасна жизнь в них, как описывают СМИ.

На мототакси мы доберёмся до самой высокой точки фавелы и полюбуемся прекрасным видом на лагуну, пляж Ипанема, Сахарную Голову и Корковадо со статуей Иисуса Спасителя.

Прогуляемся по лабиринтам извилистых улочек и посмотрим, чем живёт и дышит трущоба.

Заглянем в местные лавки и бары — вы выпьете кафезиньо, сок из тропических фруктов или отведаете кайпиринью.

Фавела Росинья

Самая крупная фавела Бразилии впечатляет своими масштабами и мощью. По площади и количеству населения она сравнится с крупным райцентром. Неудивительно, что многие жители Росиньи никогда не покидают её пределы

С местным жителем мы пройдем по самым оживлённым улицам, заберемся на крышу одного из домов, где получим наглядное представление о размерах трущобы

Поднимемся вверх на мотобайке, получив заряд адреналина, а в дополнение к нему и серотонина от прекрасного вида на прибрежные районы Рио-де-Жанейро

Познакомимся с культурой фавел: с популярной капоэйрой, фанком и графити местных художников

При желании отведем вас туда, где можно снять знаменитое видео с дрона

Организационные детали