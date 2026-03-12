62 отзыва оставили туристы

Все краски и перипетии жизни бразильской трущобы на экскурсии с жителем фавелы
Рио — город контрастов.
Здесь соседствуют афро-бразильская культура и европейские традиции, карнавал и футбол, фешенебельные районы и забытые богом места. Выбирайте одну из знаменитых фавел Рио-де-Жанейро — и отправимся исследовать трущобы.
Вы познакомитесь с историей зарождения и развития бразильских фавел и посмотрите на жизнь их обитателей изнутри.
Мы отправимся исследовать одну из фавел на ваш выбор:
Фавела Санта Марта
Небольшая, но очень уютная фавела, где в 1995 году Майкл Джексон снял клип «They Dont Care About Us». Для многих жителей это самое яркое воспоминание жизни — до сих пор возле некоторых домов висят постеры с певцом. Также мы расскажем об истории Санта Марты, её обитателях и наркотрафике.
Поднимемся наверх фавелы и пройдём её сверху донизу через площадку Майкла. Откроются виды на Ботафого, лагуну, статую Христа и Сахарную Голову
Зайдём в гости к местным жителям и посмотрим на их быт изнутри
Заглянем в местный бар, посмотрим и обсудим клип Майкла. Познакомимся с местными проектами, увидим места с криминальной историей. Если захотите — поиграем в футбол с местной детворой
Также при желании мы можем пообедать у местных жителей, взять урок у музы местной школы самбы или посмотреть на её выступление (нужна предварительная заявка)
Фавела Видигал
Видигал расположилась на склоне холма Два Брата, по соседству с одним из самых дорогих районов Рио-де-Жанейро. Мы расскажем, как зарождались фавелы, почему они так называются и так ли ужасна жизнь в них, как описывают СМИ.
На мототакси мы доберёмся до самой высокой точки фавелы и полюбуемся прекрасным видом на лагуну, пляж Ипанема, Сахарную Голову и Корковадо со статуей Иисуса Спасителя.
Прогуляемся по лабиринтам извилистых улочек и посмотрим, чем живёт и дышит трущоба.
Заглянем в местные лавки и бары — вы выпьете кафезиньо, сок из тропических фруктов или отведаете кайпиринью.
Фавела Росинья
Самая крупная фавела Бразилии впечатляет своими масштабами и мощью. По площади и количеству населения она сравнится с крупным райцентром. Неудивительно, что многие жители Росиньи никогда не покидают её пределы
С местным жителем мы пройдем по самым оживлённым улицам, заберемся на крышу одного из домов, где получим наглядное представление о размерах трущобы
Поднимемся вверх на мотобайке, получив заряд адреналина, а в дополнение к нему и серотонина от прекрасного вида на прибрежные районы Рио-де-Жанейро
Познакомимся с культурой фавел: с популярной капоэйрой, фанком и графити местных художников
При желании отведем вас туда, где можно снять знаменитое видео с дрона
Организационные детали
Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца, евро или реалы. При необходимости возможен безналичный расчёт в рублях
В стоимость входят услуги нашего и локального гидов
Дополнительно оплачиваются: напитки, чаевые принимающей стороне (Санта-Марта), подъём на мотоциклах (Видигал), подъём на мотоциклах и входная плата на локации (Росинья)
По желанию за дополнительную оплату перед нами выступит местная пассишта или проведёт урок самбы – 200 реалов
С вами будет гид из нашей команды
Также по вашему желанию мы можем провести экскурсию в фавелах Город Бога, Бабилония, Таварес Бастос, Морро ду Празерес
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1636 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. Наше читать дальшеуменьшить
знакомство началось в фавелах, неподалёку от самого шумного туристического района Копакабана, продолжилось в арт-районе Санта-Тереза и переросло в крепкую дружбу на улочках в Маленькой Африке. Будем рады познакомить с городом и вас, раскрыть вам его секреты.
Если вы не любитель истоптанных туристами маршрутов, хотите увидеть запрятанные в недрах Рио места с историей и самые живописные природные красоты — вам точно к нам! Сомневаетесь с чего начать, нужен совет — напишите нам, мы постараемся помочь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Даже не знаю с чего начать отзыв.))) Хочется не писать, а кричать на весь мир: Оксана спасибо!!!!! Ты лучшая!!! Лучшая экскурсия в мире!!! (А были мы много где) ❤️❤️❤️ Это был лучший читать дальшеуменьшить
день в Рио!!! Оксана не 5 из 5, а 1 000 000 из 5! Все было удивительно! Прекрасно! Замечательно! С Оксаной не страшно))) и очень весело! По мимо весело, Оксана очень подкована и знания ее выше всяких похвал! И она знает много и рассказывает все! Она своя и в фавелах и с нами туристами. Мы как с подругой ходили! Ее знают и любят и мы в нее влюбились! Было невероятно интересно!!! Заходили в гости к местной семье, это удивительные люди. Все там очень приветливые, главное не нарушать их быт! Этого никто из нас не любит. У нас все было на Ура! Было даже лучше чем даже мы ожидали. И душевно и смешно! И что хочу добавить, Санта Марта действительно лучшая фавела. Нас туда манил Майкл Джексон))) И мы не ошиблись!!! СПАСИБО!!!!!! Все лайки этой экскурсии! Оксане Muito obrigado 💙
+4
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Ivan
Мы выбрали нестандартную и не туристическую фавелу — легендарный Город Бога. И это было мощнейшее впечатление! 3,5 часа как в фильме, только ты не зритель, а внутри сюжета. Это не читать дальшеуменьшить
глянцевая экскурсия, а настоящее погружение в жизнь местных жителей. Узкие улицы, музыка, дети, которые даже еще не привыкли выпрашивать угощения для себя (мы сами предложили), граффити – всё живое и честное, без фильтров. Поездка на мотоциклах добавила чистого адреналина: кожей чувствуется особая энергия этого места. Остановки в самых колоритных и "характерных" местах. Настоящие вооруженные группировки на улицах, металические шипы лежат на асфальте на всех въездах в фавелу. Ну просто невероятно! Посетил трущебы в огромном количестве различных стран, на разных континентах. И тут самое крутое!!! Было супер и абсолютно не было страха, не было раздражения со стороны самых опасных жителей. Видимо все предупреждены и ожидали наш приезд. Одно разочарование, в таких фавелах категорически нельзя фоткать самых интересных людей и некоторые места, а очень хочется, но не рекомендую)) Так же категорически запрещена езда в шлеме для байка и любые виды очков и мобильный телефон можно доставать только под контролем гидов, что бы случайно не сделать фото, за которые будут серьезные проблемы.
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asya
лучшее, что случилось в нами в жизни - это рио и фавела санта-марта в частности. спасибо большое оксане за знакомство с местными жителями, за душевность.
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Мария
Однозначно рекомендую. Нашим гидом была Оксана, очень харизматичная, коммуникабельная. Подача материала интересная 👍 Оперативно реагировала на изменения в программе, когда по погодным условиям не попадали на нужную локацию. Общение было легким и комфортным, не только с нами, но и с нашими детьми.
+2
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Елена
Нашим путеводителем по Рио была Оксана, приятная сеньорита, вхожая в фавелу Санта Марта и отлично ориентирующаяся в городе. Она помогла нам, совместно с организаторами, с бронированием приватного полета на вертолете читать дальшеуменьшить
и без дверей 🙏🏻. Мы им признательны и добавили этот полет в нашу копилку впечатлений! Вообще ребята всегда были на связи, оперативно отвечали на все наши дурацкие вопросы, всю программу выполнили без неожиданностей. Если бы мы вернулись однажды в Рио то 💯 воспользовались снова их предложениями.
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С
Сергей
Пожалуй самая лучшая экскурсия изо всех экскурсий, посещённых в южной Америке. Но надо оговориться, что экскурсия специфическая, и больше наверное рассчитана на мужскую аудиторию. Но в плане видов, которые открываются при перемещении по фавелам, это конечно незабываемо)