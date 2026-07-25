33 отзыва оставили туристы

Вы увидите все главные достопримечательности города с высоты птичьего полета, искупаетесь в священном водопаде и погуляете по Атлантическому лесу. Мы расскажем об истории Рио, менталитете местных жителей и поможем почувствовать характер этого невероятного места!

Описание экскурсии

К легендарной статуе Христа через район художников

Мы отправимся к статуе Христа Искупителя на машине, чтобы по пути вы смогли посмотреть город и сделать фотографии без толп туристов. По дороге мы покажем вам богемный район Санта-Тереза и расскажем о его аристократическом прошлом и творческом настоящем. Если время позволит, мы сделаем быструю остановку и купим ароматных булочек из крахмала мандиоки в небольшой закусочной, известной самым вкусным в Рио сырным хлебом. Далее дорога поведёт нас наверх — через живописный лес Тижука мы, наконец, доберёмся до главной достопримечательности города — статуи Иисуса, откуда вам откроются великолепные виды.

Прогулка по лесу и освежающий водопад

На обратном пути мы пройдём по тропам второго по величине леса на территории города в мире. Вы вдохнёте его чудесные запахи и, если повезет, увидите некоторых обитателей: туканов, мармозеток, обезьянок-капуцинов, белых цапель или попугаев маракана. Лесная тропа приведёт к ещё одному знаковому месту — древнему священному водопаду Духов. Вы окунётесь в его прохладные воды и зарядитесь энергией на весь оставшийся день!

Организационные детали