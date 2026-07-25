33 отзыва оставили туристы

К легендарной статуе Христа через район художников
Мы отправимся к статуе Христа Искупителя на машине, чтобы по пути вы смогли посмотреть город и сделать фотографии без толп туристов. По дороге мы покажем вам богемный район Санта-Тереза и расскажем о его аристократическом прошлом и творческом настоящем. Если время позволит, мы сделаем быструю остановку и купим ароматных булочек из крахмала мандиоки в небольшой закусочной, известной самым вкусным в Рио сырным хлебом. Далее дорога поведёт нас наверх — через живописный лес Тижука мы, наконец, доберёмся до главной достопримечательности города — статуи Иисуса, откуда вам откроются великолепные виды.
Прогулка по лесу и освежающий водопад
На обратном пути мы пройдём по тропам второго по величине леса на территории города в мире. Вы вдохнёте его чудесные запахи и, если повезет, увидите некоторых обитателей: туканов, мармозеток, обезьянок-капуцинов, белых цапель или попугаев маракана. Лесная тропа приведёт к ещё одному знаковому месту — древнему священному водопаду Духов. Вы окунётесь в его прохладные воды и зарядитесь энергией на весь оставшийся день!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты — 87 реал за чел. в зависимости от дня недели и сезона
В стране перестали принимать доллары старого выпуска. Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца, евро или реалы. При необходимости возможен безналичный расчёт в рублях
Возьмите с собой солнцезащитный крем и купальные принадлежности
По вашему желанию посещение леса Тижука и водопада Духов может быть заменено на Ботанический сад или прогулку по историческому центру города
Экскурсию для вас проведём мы или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1636 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. Наше читать дальшеуменьшить
знакомство началось в фавелах, неподалёку от самого шумного туристического района Копакабана, продолжилось в арт-районе Санта-Тереза и переросло в крепкую дружбу на улочках в Маленькой Африке. Будем рады познакомить с городом и вас, раскрыть вам его секреты.
Если вы не любитель истоптанных туристами маршрутов, хотите увидеть запрятанные в недрах Рио места с историей и самые живописные природные красоты — вам точно к нам! Сомневаетесь с чего начать, нужен совет — напишите нам, мы постараемся помочь.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
Обалденная экскурсия! Оксана супер гид! человек, глубоко погруженный в жизнь настоящих кариок. Дала очень много занимательной информации, показала нам настоящий Рио с разных сторон! Интересный расказчик! крайне рекомендуем всем, кто любит глубокое погружение в колорит города!
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Ольга
Нереальный день с Оксаной! Потрясающий гид: я узнала много интересного в том числе из реальной жизни Рио и бразильцев - такое в справочниках я бы не прочла))! Все мои пожелания читать дальшеуменьшить
по маршруту экскурсии были учтены, и я получила важные советы «от гида туристу»! Очень насыщенно, колоритно, подробно, вкусно, ярко и безопасно… мои эмоции не описать, это надо Видеть!!! Оксаночка, огромное спасибо!
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Р
Роман
всё прошло отлично
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Сергей
Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3 самых лучших гидов Трипстер. Она очень энергичная, веселая, живая, эрудированная. На любой вопрос отвечает читать дальшеуменьшить
развернуто и интересно. После обзорной мы попросили у неё экскурсию в фавелу, где снимал свой клип Майкл Джексон. В это же день мы попали туда. Это стало самой лучшей и самой захватывающей экскурсией всех наших путешествий. Мы увидели реальную жизнь Рио, мы познакомились с людьми из фавел, почувствовали их быт, пообщались с ними. С Оксаной это было безопасно, если слушать все ее рекомендации и уважать правила фавелы. Незабываемые впечатления!!! Всем рекомендую увидеть настоящий Рио! И это возможно сделать только с Оксаной. Спасибо огромное, Оксана! Вы - лучшая!
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Алексей
К Иисусу надо однозначно брать гида с машиной, ибо дорога к нему идет через фавелы, куда все настоятельно не рекомендуют идти пешком))) В остальном статуя великолепна, что подтверждает количество народу на ней, плюс прогулка на лодочках по району Барра-да-Тижука того точно стоит! Увидите совершенно другой Рио, не такой, как представляете себе!
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Яна
Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше смотрели только по телевизору)) всем рекомендую!