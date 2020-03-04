33 отзыва оставили туристы

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Знакомьтесь, Рио!

Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии33 отзыва
5
Анна и Слава
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Анна и Слава – Гид в Рио-де-Жанейро
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ города, посмотрите на него с высоты птичьего полета, искупаетесь в священном водопаде и погуляете по Атлантическому лесу 🌲.

Мы расскажем об истории 📖 Рио, менталитете местных жителей и поможем почувствовать характер этого невероятного места!
Знакомьтесь, Рио!
Знакомьтесь, Рио!

Что вас ожидает

Легендарная статуя Христа и квартал художников
Мы отправимся к статуе Христа Искупителя на машине рано утром, чтобы вы почувствовали энергию места и сделали фотографии без толп туристов. По дороге мы покажем вам богемный район Санта-Тереза и расскажем о его аристократическом прошлом и творческом настоящем. При желании, сделаем быструю остановку и купим ароматных булочек из крахмала мандиоки в небольшой закусочной, известной самым вкусным в Рио сырным хлебом. Далее дорога поведет нас наверх — через живописный лес Тижука мы, наконец, доберемся до главной достопримечательности города — статуи Иисуса, откуда вам откроются великолепные виды.

Прогулка по лесу и освежающий водопад
На обратном пути мы пройдем по тропам второго по величине леса на территории города в мире. Вы вдохнете его чудесные запахи и, если повезет, увидите некоторых обитателей: туканов, мармозеток, обезьянок-капуцинов, белых цапель или попугаев маракана. Лесная тропа приведет к еще одному знаковому месту — древнему священному водопаду Духов. Вы окунетесь в его прохладные воды и зарядитесь энергией на весь оставшийся день!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспортные расходы — около 90 реалов за машину и входные билеты — от 33 до 44 реалов за человека в зависимости от сезона
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем и купальные принадлежности
  • По вашему желанию посещение леса Тижука и водопада Духов может быть заменено на Ботанический сад
Знакомьтесь, Рио!
Знакомьтесь, Рио!
Знакомьтесь, Рио!
Знакомьтесь, Рио!
Знакомьтесь, Рио!
Знакомьтесь, Рио!
Знакомьтесь, Рио!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна и Слава
Анна и Слава
Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
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33 отзыва оставили туристы

4 марта 2020
В феврале 2020 брали экскурсию по Рио со Славой. Остались в полном восторге!!! Слава прекрасный рассказчик. После экскурсии с ним ты смотришь на Рио совершенно другими глазами. За одну экскурсию мы узнали столько деталей, подробностей, нюансов города, что хватило бы на 3 экскурсии. Если вы летите в Рио, очень рекомендую взять хотя бы одну экскурсию по городу со Славой. Вы НЕ пожалеете. Потому что Рио очень контраснтый город. И большой. Мы познакомились с городом, узнали все самые интеренсные места в которых обязательно надо побывать, а самое главное "живую "историю этих мест. После экскурсии со Славой вы влюбитесь в Рио, вы увидете его глазами местных жителей, начнете чувствовать этот необычный город. Ну и вы точно не останетесь равнодушные к самому необычному гиду, который жил в фавелах, лично знал многих легендарных личностей и пишет просто нереальные статьи про этот город. Ваше представление о Рио точно измениться! Рекомендую на 200% экскурсии со Славой. Это было наше лучшее вложение денег в Рио. А если еще сомневаетесь брать ли экскурсию, то почитайте статьи и публикации Славы, и вы точно купите билет в Рио на следующий же день. Слава, благодарим с мужем от души за это неземное погружение в целый микрокосмос Рио, который вы показываете с таким интересом и любовью даже через одну экскурсию. И ждем публикацию книги :)))
4 марта 2020
25 февраля 2020 г были на экскурсии с Анной. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Анна замечательный профессионал! И просто замечательный человек. Всегда готова придти на помощь! Очень рекомендую!
1 марта 2020
Анна, спасибо Вам огромное за шикарную экскурсию ! Были с мужем на экскурсии в начале января. Анна нам очень много интересного рассказала про Рио, побывали в красивых местах и даже искупались в водопаде. Очень рекомендую Анну как хорошо знающую историю, культуру и местные традиции. Анна кроме интересной познавательной экскурсии показала нам где можно вкусно поесть на любой кошелёк, куда можно сходить вечером и ночью, а также что привезти и где что лучше купить. Светлана и Андрей
13 февраля 2020
Ребята, настоятельно рекомендую Славу для экскурсий по Рио. Интересный собеседник и весьма неординарный как личность. Если вы не про цифры, а про содержание, то вам к Славе. Большущие человеческое спасибо.
11 февраля 2020
Это была замечательная экскурсия с экскурсоводом Слава. Индивидуальный подход, интересный рассказ, маршрут экскурсии с учётом твоих личных пожеланий- разве можно мечтать о чем то большем? Огромное спасибо за эмоции. Эта экскурсия перевернула все наше представление о стране и городе. Слушая истории Славы, хочется также узнать и полюбить это место,
Алексей
31 января 2020
Экскурсию по Рио проводили Аня и Слава. Все было организовано превосходно! Подача материала, логично построенный маршрут, разнообразные места. Видно, что людям нравится то, чем они занимаются. Отдельно хотелось бы отметь предподготовку. У меня было много вопросов по организации экскурсионного дня в Рио. Аня на все вопросы терпеливо и вежливо ответила, за что ей отдельное спасибо! Крайне рекомендую!
19 января 2020
Классная экскурсия! Увидели много достопримечательностей Рио и много узнали о нем. Большое спасибо Славе!
8 января 2020
Слава, очень оригинальный и грамотный человек. Лучшего экскурсовода по Рио трудно себе даже представить. Очень рекомендуем!
30 декабря 2019
Спасибо большое Славе он супер, супер гид. Он за всю экскурсию все нам рассказал и показал даже что мы и не рассчитывали. Он очень начитанный и хорошо рассказывал про историю Рио. Всем советую не пожалеете.
29 декабря 2019
Вячеслав, легендарная личность! Это не просто гид, это человек, который погружает тебя глубоко в мир кариоки и зарождения Бразильской цивилизации! Знающий все детали, все тонкости, очень интересно рассказывал и сопровождал на всех этапах экскурсии. Однозначно порекомендую своим друзьям и всем рекомендую брать экскурсии у Вячеслава!
Ещё 23 отзыва

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