33 отзыва оставили туристы

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Знакомьтесь, Рио

Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
Вы увидите все главные достопримечательности города с высоты птичьего полета, искупаетесь в священном водопаде и погуляете по Атлантическому лесу.

Мы расскажем об истории Рио, менталитете местных жителей и поможем почувствовать характер этого невероятного места!
4.8
111 отзывов
Знакомьтесь, Рио
Знакомьтесь, Рио
Знакомьтесь, Рио

Описание экскурсии

К легендарной статуе Христа через район художников

Мы отправимся к статуе Христа Искупителя на машине, чтобы по пути вы смогли посмотреть город и сделать фотографии без толп туристов. По дороге мы покажем вам богемный район Санта-Тереза и расскажем о его аристократическом прошлом и творческом настоящем. Если время позволит, мы сделаем быструю остановку и купим ароматных булочек из крахмала мандиоки в небольшой закусочной, известной самым вкусным в Рио сырным хлебом. Далее дорога поведёт нас наверх — через живописный лес Тижука мы, наконец, доберёмся до главной достопримечательности города — статуи Иисуса, откуда вам откроются великолепные виды.

Прогулка по лесу и освежающий водопад

На обратном пути мы пройдём по тропам второго по величине леса на территории города в мире. Вы вдохнёте его чудесные запахи и, если повезет, увидите некоторых обитателей: туканов, мармозеток, обезьянок-капуцинов, белых цапель или попугаев маракана. Лесная тропа приведёт к ещё одному знаковому месту — древнему священному водопаду Духов. Вы окунётесь в его прохладные воды и зарядитесь энергией на весь оставшийся день!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 87 реал за чел. в зависимости от дня недели и сезона
  • В стране перестали принимать доллары старого выпуска. Пожалуйста, подготовьте к оплате доллары нового образца, евро или реалы. При необходимости возможен безналичный расчёт в рублях
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем и купальные принадлежности
  • По вашему желанию посещение леса Тижука и водопада Духов может быть заменено на Ботанический сад или прогулку по историческому центру города
  • Экскурсию для вас проведём мы или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1636 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. Наше
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знакомство началось в фавелах, неподалёку от самого шумного туристического района Копакабана, продолжилось в арт-районе Санта-Тереза и переросло в крепкую дружбу на улочках в Маленькой Африке. Будем рады познакомить с городом и вас, раскрыть вам его секреты. Если вы не любитель истоптанных туристами маршрутов, хотите увидеть запрятанные в недрах Рио места с историей и самые живописные природные красоты — вам точно к нам! Сомневаетесь с чего начать, нужен совет — напишите нам, мы постараемся помочь.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Кирилл
Обалденная экскурсия! Оксана супер гид! человек, глубоко погруженный в жизнь настоящих кариок. Дала очень много занимательной информации, показала нам настоящий Рио с разных сторон! Интересный расказчик! крайне рекомендуем всем, кто любит глубокое погружение в колорит города!
Обалденная экскурсия! Оксана супер гид! человек, глубоко погруженный в жизнь настоящих кариок. Дала очень много занимательной
Обалденная экскурсия! Оксана супер гид! человек, глубоко погруженный в жизнь настоящих кариок. Дала очень много занимательной
Обалденная экскурсия! Оксана супер гид! человек, глубоко погруженный в жизнь настоящих кариок. Дала очень много занимательной
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Ольга
Нереальный день с Оксаной! Потрясающий гид: я узнала много интересного в том числе из реальной жизни Рио и бразильцев - такое в справочниках я бы не прочла))! Все мои пожелания
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по маршруту экскурсии были учтены, и я получила важные советы «от гида туристу»! Очень насыщенно, колоритно, подробно, вкусно, ярко и безопасно… мои эмоции не описать, это надо Видеть!!! Оксаночка, огромное спасибо!

Нереальный день с Оксаной! Потрясающий гид: я узнала много интересного в том числе из реальной жизни
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Р
всё прошло отлично
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Сергей
Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3 самых лучших гидов Трипстер. Она очень энергичная, веселая, живая, эрудированная. На любой вопрос отвечает
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развернуто и интересно. После обзорной мы попросили у неё экскурсию в фавелу, где снимал свой клип Майкл Джексон. В это же день мы попали туда. Это стало самой лучшей и самой захватывающей экскурсией всех наших путешествий. Мы увидели реальную жизнь Рио, мы познакомились с людьми из фавел, почувствовали их быт, пообщались с ними. С Оксаной это было безопасно, если слушать все ее рекомендации и уважать правила фавелы. Незабываемые впечатления!!! Всем рекомендую увидеть настоящий Рио! И это возможно сделать только с Оксаной.
Спасибо огромное, Оксана! Вы - лучшая!

Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3
Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3
Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3
Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3
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Алексей
К Иисусу надо однозначно брать гида с машиной, ибо дорога к нему идет через фавелы, куда все настоятельно не рекомендуют идти пешком)))
В остальном статуя великолепна, что подтверждает количество народу на ней, плюс прогулка на лодочках по району Барра-да-Тижука того точно стоит! Увидите совершенно другой Рио, не такой, как представляете себе!
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Яна
Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше смотрели только по телевизору)) всем рекомендую!
Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше
Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше
Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше
Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше
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