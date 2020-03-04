33 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Легендарная статуя Христа и квартал художников

Мы отправимся к статуе Христа Искупителя на машине рано утром, чтобы вы почувствовали энергию места и сделали фотографии без толп туристов. По дороге мы покажем вам богемный район Санта-Тереза и расскажем о его аристократическом прошлом и творческом настоящем. При желании, сделаем быструю остановку и купим ароматных булочек из крахмала мандиоки в небольшой закусочной, известной самым вкусным в Рио сырным хлебом. Далее дорога поведет нас наверх — через живописный лес Тижука мы, наконец, доберемся до главной достопримечательности города — статуи Иисуса, откуда вам откроются великолепные виды.

Прогулка по лесу и освежающий водопад

На обратном пути мы пройдем по тропам второго по величине леса на территории города в мире. Вы вдохнете его чудесные запахи и, если повезет, увидите некоторых обитателей: туканов, мармозеток, обезьянок-капуцинов, белых цапель или попугаев маракана. Лесная тропа приведет к еще одному знаковому месту — древнему священному водопаду Духов. Вы окунетесь в его прохладные воды и зарядитесь энергией на весь оставшийся день!