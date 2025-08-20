Познакомьтесь с Рио-де-Жанейро с другой стороны — прямо с воды.
Прокатитесь на скоростном катере, посетите легендарные пляжи и живописные острова, насладитесь видами и освежающим пивом на борту. Незабываемое морское приключение ждёт вас.
Описание водной прогулкиОткройте Рио с воды Прокатитесь на скоростном катере и увидьте главные достопримечательности Рио-де-Жанейро с новой стороны. Узнайте историю города от вашего капитана, наслаждаясь видом на залив, пляжи и знаменательные места. Маршрут и остановки Экскурсия начинается на Пирсе Урка, откуда катер отправляется в плавание вдоль побережья. По пути вы сможете посетить форт Сан-Жуан, гору Сахарная Голова, Ред-Бич, пляж Копакабана, Арпоадор, острова Кагаррас, Нитерой и даже аэропорт Сантос-Дюмон. Свобода выбора и отдых Во время путешествия делайте остановки по собственному желанию — чтобы насладиться купанием или дайвингом. Отдохните на борту с бокалом прохладного пива и впитайте атмосферу солнечного, шумного и живого Рио. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце и биоразлагаемый солнцезащитный крем.
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Не подходит для: беременных женщин и людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Важно: маршрут может измениться из-за состояния моря или погодных условий. Пожалуйста, приходите на место встречи за 15 минут до начала мероприятия.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирс Урка
- Форт Сан-Жуан
- Гора Сахарная Голова
- Ред-Бич
- Пляж Копакабана
- Арпоадор
- Острова Кагаррас
- Нитерой
- Аэропорт Сантос-Дюмон
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка на лодке
- Бесплатные напитки - пиво, газировка и минеральная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из/до отеля
- Закуски
Место начала и завершения?
Bar e Sobreloja: Restaurante - R. Cândido Gaffrée, 205 - Urca, Rio de Janeiro
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
20 авг 2025
Эта экскурсия была просто феноменальной. Мне очень понравилось!
М
Мирон
7 июл 2025
Я прекрасно провёл время, спасибо!
М
Мария
15 июн 2025
Отличная прогулка на лодке во второй половине дня. Всё хорошо организовано, отличная связь с организаторами. Капитан оказался очень знающим. На обратном пути к пирсу увидели красивый закат. Важно: в Рио вода может быть бурной, если склонны к укачиванию — возьмите таблетки заранее.
