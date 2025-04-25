Отправьтесь в морское приключение у берегов Рио-де-Жанейро! Вас ждёт прогулка на скоростном катере, купание и снорклинг в кристально чистой воде среди морских черепах и ярких рыб. Насладитесь уединением, красотой океана и видами тропических вершин.
Описание водной прогулкиМорское приключение без толп Избегайте туристических скоплений и насладитесь прогулкой на скоростном катере в небольшой компании. Проведите день, исследуя подводный мир Рио-де-Жанейро — здесь вы сможете понаблюдать за морскими черепахами, разноцветными рыбами и морскими птицами. Путешествие к островам Тижука Экскурсия начинается в районе Барра-да-Тижука и продолжается до архипелага островов Тижука — живописного уголка в нескольких километрах от побережья. По пути мы сделаем остановки, чтобы вы могли искупаться, поплавать с маской и трубкой, а при спокойном море — прогуляться по островам. Панорамы и природная гармония С островов открываются восхитительные виды на Педра-да-Гавеа, Дойс-Ирмауш и вершины национального леса Тижука. Это идеальное место, чтобы прочувствовать атмосферу Рио и насладиться моментом в гармонии с океаном. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу от солнца, фотоаппарат, солнцезащитный крем, воду и пляжную одежду.
- Не подходит для: детей до 2 лет.
- Важно: в дни, когда море неспокойно, место отправления может быть изменено на Урку.
- За день до экскурсии с вами свяжутся по Whats.
- App. Если вы не согласны с изменением, возможен полный возврат средств. Пожалуйста, учитывайте, что время встречи может изменяться в зависимости от прилива, поэтому важно иметь свободное утро.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Барра-да-Тижука
- Острова Тижука
- Педра-да-Гавеа
- Дойс-Ирмауш
- Лес Тижука
Что включено
- Прогулка на лодке
- Использование оборудования для снорклинга
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Ilha da Coroa, 2 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: шляпу от солнца, фотоаппарат, солнцезащитный крем, воду и пляжную одежду
- Не подходит для: детей до 2 лет
- Важно: в дни, когда море неспокойно, место отправления может быть изменено на Урку. За день до экскурсии с вами свяжутся по WhatsApp. Если вы не согласны с изменением, возможен полный возврат средств. Пожалуйста, учитывайте, что время встречи может изменяться в зависимости от прилива, поэтому важно иметь свободное утро
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
25 апр 2025
Мы провели потрясающую экскурсию с капитаном Гильерме! Он по-настоящему увлечён океаном и его обитателями, и это чувствуется во всём маршруте. Во время тура мы ныряли с черепахой, узнали много интересного
В
Валерия
3 апр 2025
Отличная экскурсия с гидом Ником! Мы побывали в птичьем заповеднике, занимались снорклингом с рыбами и черепахами, а потом вошли в реку, чтобы увидеть крокодилов и капибар. Всё было организовано идеально. Очень рекомендуем!
Л
Лидия
1 ноя 2024
Замечательная поездка и очень приятные впечатления! Мы видели черепах, рыб и крокодилов, даже маленьких. Было весело и увлекательно
Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро
Похожие экскурсии из Рио-де-Жанейро
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтрак на вершине Педра Бонита
Трансфер, несложный хайкинг и незабываемые впечатления
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Рио
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$190 за всё до 2 чел.
-
15%
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия к водопадам и пещерам тропических лесов Тижуки
Начало: Трансфер от вашего места проживания
$71.30
$83.91 за человека