Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи

Отправьтесь в морское приключение у берегов Рио-де-Жанейро! Вас ждёт прогулка на скоростном катере, купание и снорклинг в кристально чистой воде среди морских черепах и ярких рыб. Насладитесь уединением, красотой океана и видами тропических вершин.
3 отзыва
Описание водной прогулки

Морское приключение без толп Избегайте туристических скоплений и насладитесь прогулкой на скоростном катере в небольшой компании. Проведите день, исследуя подводный мир Рио-де-Жанейро — здесь вы сможете понаблюдать за морскими черепахами, разноцветными рыбами и морскими птицами. Путешествие к островам Тижука Экскурсия начинается в районе Барра-да-Тижука и продолжается до архипелага островов Тижука — живописного уголка в нескольких километрах от побережья. По пути мы сделаем остановки, чтобы вы могли искупаться, поплавать с маской и трубкой, а при спокойном море — прогуляться по островам. Панорамы и природная гармония С островов открываются восхитительные виды на Педра-да-Гавеа, Дойс-Ирмауш и вершины национального леса Тижука. Это идеальное место, чтобы прочувствовать атмосферу Рио и насладиться моментом в гармонии с океаном. Важная информация:
  • Что взять с собой: шляпу от солнца, фотоаппарат, солнцезащитный крем, воду и пляжную одежду.
  • Не подходит для: детей до 2 лет.
  • Важно: в дни, когда море неспокойно, место отправления может быть изменено на Урку.
  • За день до экскурсии с вами свяжутся по Whats.
  • App. Если вы не согласны с изменением, возможен полный возврат средств. Пожалуйста, учитывайте, что время встречи может изменяться в зависимости от прилива, поэтому важно иметь свободное утро.

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Барра-да-Тижука
  • Острова Тижука
  • Педра-да-Гавеа
  • Дойс-Ирмауш
  • Лес Тижука
Что включено
  • Прогулка на лодке
  • Использование оборудования для снорклинга
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание и напитки
Место начала и завершения?
Ilha da Coroa, 2 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: шляпу от солнца, фотоаппарат, солнцезащитный крем, воду и пляжную одежду
  • Не подходит для: детей до 2 лет
  • Важно: в дни, когда море неспокойно, место отправления может быть изменено на Урку. За день до экскурсии с вами свяжутся по WhatsApp. Если вы не согласны с изменением, возможен полный возврат средств. Пожалуйста, учитывайте, что время встречи может изменяться в зависимости от прилива, поэтому важно иметь свободное утро
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
25 апр 2025
Мы провели потрясающую экскурсию с капитаном Гильерме! Он по-настоящему увлечён океаном и его обитателями, и это чувствуется во всём маршруте. Во время тура мы ныряли с черепахой, узнали много интересного
читать дальше

о животных островов Тижука и даже прыгали со скалы! В завершение Гильерме повёл нас по каналу, где удалось увидеть аллигаторов и капибару. Организация тоже на высшем уровне: за несколько дней до поездки нам предложили перенести дату из-за волн, а накануне прислали всю подробную информацию. Отличный сервис — обязательно вернёмся, когда будем в Рио!

В
Валерия
3 апр 2025
Отличная экскурсия с гидом Ником! Мы побывали в птичьем заповеднике, занимались снорклингом с рыбами и черепахами, а потом вошли в реку, чтобы увидеть крокодилов и капибар. Всё было организовано идеально. Очень рекомендуем!
Л
Лидия
1 ноя 2024
Замечательная поездка и очень приятные впечатления! Мы видели черепах, рыб и крокодилов, даже маленьких. Было весело и увлекательно

Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

