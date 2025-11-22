Рио-де-Жанейро славится роскошными пляжами, но редкие гости выбираются за пределы раскрученных, переполненных и не очень чистых Копакабаны и Ипанемы. В поездке по нетуристическому западному Рио вы откроете места, где по-настоящему проявляется красота бразильского побережья, и отдохнете на лучших пляжах города!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Открытие западного Рио

Природные красоты и изумительные пляжи города находятся отнюдь не в южной, самой популярной зоне туристического обитания. К тому же до них трудно добраться на общественном транспорте. А на автомобиле и с местным знатоком — запросто! За лучшими местами Рио вы отправитесь на запад, проезжая вдоль всего побережья, где пляжная полоса растянулась больше, чем на 40 км.

Лучшие пляжи города, смотровые площадки и обед в рыбном ресторане

Первая остановка — в начале района Барра-да-Тижука . Здесь вас будет ждать местная Венеция — острова, канал, лодочки и особняки богатых людей на холмах

. Здесь вас будет ждать местная Венеция — острова, канал, лодочки и особняки богатых людей на холмах Далее вы проедете по набережной фешенебельного района, увидите самый длинный пляж и остановитесь в районе Рекрейо , где сосредоточено большинство природных красот западной зоны города. Одна из них — Педра ду Понтал на пляже Рекрейо, где океан расступается, образуя живописную тропинку к горе. При желании вы сможете подняться на вершину за фантастическими видами (подъём требует физической подготовки)

, где сосредоточено большинство природных красот западной зоны города. Одна из них — Педра ду Понтал на пляже Рекрейо, где океан расступается, образуя живописную тропинку к горе. При желании вы сможете подняться на вершину за фантастическими видами (подъём требует физической подготовки) И, наконец, отправитесь к двум самым красивым, «диким» пляжам Рио: Праинья и Грумари . Они окружены национальными парками и сюда не ходит общественный транспорт. А автомобильная дорога пролегает по серпантину, открывая новые невероятные пейзажи!

и . Они окружены национальными парками и сюда не ходит общественный транспорт. А автомобильная дорога пролегает по серпантину, открывая новые невероятные пейзажи! Также вы посетите несколько смотровых площадок и понаблюдаете за кайманами прямо среди городского парка!

и понаблюдаете за кайманами прямо среди городского парка! А в заключение пообедаете в приятном местном ресторане, где превосходно готовят блюда из свежих морепродуктов и рыбы

И, конечно, в течение дня у вас будет достаточно времени для отдыха на одном из понравившихся вам пляжей.

Организационные детали