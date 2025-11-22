Рио-де-Жанейро славится роскошными пляжами, но редкие гости выбираются за пределы раскрученных, переполненных и не очень чистых Копакабаны и Ипанемы.
В поездке по нетуристическому западному Рио вы откроете места, где по-настоящему проявляется красота бразильского побережья, и отдохнете на лучших пляжах города!
В поездке по нетуристическому западному Рио вы откроете места, где по-настоящему проявляется красота бразильского побережья, и отдохнете на лучших пляжах города!
Описание экскурсии
Открытие западного Рио
Природные красоты и изумительные пляжи города находятся отнюдь не в южной, самой популярной зоне туристического обитания. К тому же до них трудно добраться на общественном транспорте. А на автомобиле и с местным знатоком — запросто! За лучшими местами Рио вы отправитесь на запад, проезжая вдоль всего побережья, где пляжная полоса растянулась больше, чем на 40 км.
Лучшие пляжи города, смотровые площадки и обед в рыбном ресторане
- Первая остановка — в начале района Барра-да-Тижука. Здесь вас будет ждать местная Венеция — острова, канал, лодочки и особняки богатых людей на холмах
- Далее вы проедете по набережной фешенебельного района, увидите самый длинный пляж и остановитесь в районе Рекрейо, где сосредоточено большинство природных красот западной зоны города. Одна из них — Педра ду Понтал на пляже Рекрейо, где океан расступается, образуя живописную тропинку к горе. При желании вы сможете подняться на вершину за фантастическими видами (подъём требует физической подготовки)
- И, наконец, отправитесь к двум самым красивым, «диким» пляжам Рио: Праинья и Грумари. Они окружены национальными парками и сюда не ходит общественный транспорт. А автомобильная дорога пролегает по серпантину, открывая новые невероятные пейзажи!
- Также вы посетите несколько смотровых площадок и понаблюдаете за кайманами прямо среди городского парка!
- А в заключение пообедаете в приятном местном ресторане, где превосходно готовят блюда из свежих морепродуктов и рыбы
И, конечно, в течение дня у вас будет достаточно времени для отдыха на одном из понравившихся вам пляжей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входит обед в рыбном ресторане
- Возможна прогулка на лодке по каналу — оплачивается на месте
- Маршрут проходит через районы, где расположены вертолётные площадки. При желании можно полетать — оплачивается на месте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александра, и я живу в Рио-де-Жанейро с 2017 года, в Западной зоне города. Этот район популярен для отдыха у местных и малоизвестен среди туристов. В то же
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 15 ноя 2025
Очень благодарна Александре за эту экскурсию 15 ноября , приехали к началу вовремя, очень комфортно было в автомобиле, проехали по всем локациям, заявленным в описании, даже поднялись на гору, фото
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С
Очень благодарна Александре за эту экскурсию 15 ноября, приехали к началу вовремя, очень комфортно было в автомобиле, проехали по всем локациям, заявленным в описании, даже поднялись на гору, фото не
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Е
Очень понравилась наша поездка с Анной) Потрясающие виды, увидели крокодильчиков и копибару) И погуляли и поплавали в океане! Анна очень интересно рассказывала и отвечала на все наши влпросы.
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А
Всё прошло замечательно! Спасибо за экскурсию и интересное общение!
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Экскурсия замечательная, локации чудесные. Транспорт удобный и комфортный. Александре нужно чуть погромче доносить материал. Конечно, рекомендую
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Сегодня провела прекрасный день с Александрой и её мужем Артуром. Ребята показали много спрятанных от туристов мест, пообедали в ресторане, где собираются исключительно местные жители. Александра не только показала не
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