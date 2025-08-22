Отправьтесь в живописное приключение по тропическим лесам Тижуки с посещением высоких водопадов и таинственных пещер.
Освежитесь в природных бассейнах, насладитесь встречами с дикой природой и завершите день на панорамной смотровой площадке с видом на Рио.
Описание экскурсииВодопады Тижуки — красота и прохлада Путешествие начнётся с живописной 50-минутной поездки до входа в национальный парк. Здесь вы увидите захватывающий дух 35-метровый водопад Таунай — самый высокий в парке. Затем мы пройдём по лесным тропам к скрытым водопадам Кашуэйра-дас-Алмас или Диамантина, где можно освежиться в чистой природной воде. Исследование пещер и встреча с дикой природой Приключение продолжается на Тропе пещер, где мы посетим безопасные пещеры Бельмиро, Арчер и Бэтс, окружённые гранитными стенами. Прогулка к ним займёт около 20 минут с лёгким перепадом высоты. В пути можно встретить куати, обезьян, туканов и даже ленивцев — природа Тижуки полна сюрпризов. Отдых и панорамные виды Завершим экскурсию отдыхом у водопадов Кристалина, Баронеса и Габриэла — идеальных мест для перекуса и отдыха в атмосфере тропического леса. В прохладный сезон вода в водопадах особенно освежает. Также посетим Китайскую смотровую площадку с потрясающим видом на Рио. Этот маршрут подходит для всех, кто хочет легко и увлекательно познакомиться с природой парка Тижуки, наслаждаясь свежими водами, лёгкими тропами и невероятными пейзажами. Важная информация:
- Возьмите с собой удобную обувь, дождевик, удобную одежду, рюкзак, купальник, еду и напитки, средство от насекомых, полотенце, пакет для мусора.
- Не допускаются домашние животные, чемоданы или большие сумки, дроны, мусор, кормление животных, прикосновения к животным.
- Экскурсия не подходит для детей до 7 лет, инвалидов-колясочников, людей с нарушениями зрения, низким уровнем физической подготовки, старше 70 лет, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- Прогулки длятся 1–2 часа и могут варьироваться в зависимости от правил парка, наблюдений за дикой природой и условий группы.
- Китайская смотровая площадка закрыта по выходным и праздничным дням в соответствии с правилами парка.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Таунай
- Водопад Кашуэйра-дас-Алмас
- Водопад Диамантина
- Пещеры Бельмиро
- Пещеры Арчер и Бэтс
- Водопады Кристалина, Баронеса, Габриэла
- Китайская смотровая площадка
Что включено
- Трансфер на автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Входные билеты в национальный парк Тижука
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от вашего места проживания
Завершение: Трансфер до вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
22 авг 2025
Гид Самуэль обожает лес. С ним исследование парка стало настоящим удовольствием.
А
Анастасия
13 авг 2025
Провели отличное время, гид просто супер — настоящий классный парень!
В
Валерия
12 июл 2025
Экскурсия по национальному парку прошла фантастически. Гид Лукас был невероятно добрым, всегда готовым помочь и делился множеством интересных фактов. Его знания и энтузиазм сделали всё незабываемым.
В
Виктория
9 июн 2025
У меня был потрясающий опыт на экскурсии по парку с Эдуардо! Всё организовано на высшем уровне от начала до конца, он оказался выдающимся гидом — дружелюбным, эрудированным и искренне увлечённым своей работой. Тур получился весёлым и познавательным, Эдуардо позаботился, чтобы всем было комфортно и интересно. Обязательно рекомендую!
Похожие экскурсии из Рио-де-Жанейро
Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $195 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтрак на вершине Педра Бонита
Трансфер, несложный хайкинг и незабываемые впечатления
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
Насладиться Рио, лазурным океаном и бразильским Атлантическим лесом с ракурса Христа-Искупителя
Начало: На аэродроме
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
$623 за всё до 2 чел.