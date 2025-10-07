Встречайте утро в стиле Рио Полюбуйтесь пейзажами Рио-де-Жанейро, «чудесного города», во время утренней морской прогулки по заливу Гуанабара. Насладитесь красотой тропической природы и угощениями по системе «всё включено» на борту комфортабельного судна. Путешествие по заливу и Нитерое Маршрут начинается в Марина-да-Глория и пролегает мимо трёх крепостей — Сан-Жозе, Лаге и Санта-Крус, направляясь к острову Боа-Виажем в Нитерое. По пути вы увидите знаменитый Музей современного искусства Оскара Нимейера и впечатляющие панорамы залива Гуанабара. Виды и отдых на борту Во время круиза открываются живописные виды на гору Сахарная Голова и статую Христа-Искупителя. Наслаждайтесь моментом с бокалом свежей кайпириньи, пива или игристого вина, чувствуя морской бриз и солнце над Рио. Важная информация:

Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.