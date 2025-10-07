Отправьтесь в утреннее плавание по заливу Гуанабара и насладитесь лучшими видами Рио-де-Жанейро. В программе — панорамы Сахарной Головы и Христа-Искупителя, крепости и современный музей в Нитерое. Расслабьтесь с бокалом кайпириньи на борту и вдохните атмосферу «чудесного города».
Описание экскурсии
Встречайте утро в стиле Рио Полюбуйтесь пейзажами Рио-де-Жанейро, «чудесного города», во время утренней морской прогулки по заливу Гуанабара. Насладитесь красотой тропической природы и угощениями по системе «всё включено» на борту комфортабельного судна. Путешествие по заливу и Нитерое Маршрут начинается в Марина-да-Глория и пролегает мимо трёх крепостей — Сан-Жозе, Лаге и Санта-Крус, направляясь к острову Боа-Виажем в Нитерое. По пути вы увидите знаменитый Музей современного искусства Оскара Нимейера и впечатляющие панорамы залива Гуанабара. Виды и отдых на борту Во время круиза открываются живописные виды на гору Сахарная Голова и статую Христа-Искупителя. Наслаждайтесь моментом с бокалом свежей кайпириньи, пива или игристого вина, чувствуя морской бриз и солнце над Рио. Важная информация:
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Гуанабара
- Марина-да-Глория
- Крепость Сан-Жозе
- Крепость Лаге
- Крепость Санта-Крус
- Остров Боа-Виажем
- Нитерой
- Музей современного искусства Оскара Нимейера
- Гора Сахарная Голова
- Статуя Христа-Искупителя
Что включено
- Набор напитков «всё включено» (игристое белое вино, кайпиринья, кайпиводка, пиво, газировка, сок и вода)
- Закуски (шашлычки с помидорами черри, сыром, огурцами и оливками, тосты с арахисом и фруктовая тарелка)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Полотенца
Место начала и завершения?
Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória, Rio de Janeiro
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
5
А
Артём
7 окт 2025
Всё было организовано отлично! Поездка прошла просто замечательно. Большое спасибо команде — Лайани, Габриэлю и капитану Аполло!
Л
Леонид
17 сен 2025
Вау! Спасибо за это невероятное путешествие — по-настоящему пять звёзд! Вся наша семья прекрасно отдохнула благодаря внимательному англоязычному гиду. На борту были вкусные соки, закуски, шашлычки с сыром и фрукты — всё без ограничений. Мы чувствовали заботу и настоящее внимание. Даже удалось искупаться в океане! Обязательно повторим и рекомендуем всем!
В
Варвара
23 мая 2025
Замечательно! Я отмечала свой 30‑й день рождения на утренней морской прогулке вместе с родителями, и это было просто потрясающе. Наш гид оказался очень добрым и дружелюбным человеком, а сама экскурсия стала главным впечатлением моего путешествия по Рио. Очень рекомендую всем! 😍
Д
Данил
19 мар 2025
Отличная, спокойная и расслабляющая прогулка по заливу. Гиды показывали много интересных мест — и старинных, и современных. Приятные напитки и закуски сделали поездку ещё лучше 👍👍👍
