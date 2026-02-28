4 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Нитероя - с мая по август, когда погода наиболее комфортная и сухая, а количество туристов меньше. Это позволяет насладиться видами и достопримечательностями без суеты. В марте, апреле, сентябре и октябре также можно получить удовольствие от поездки, хотя возможны дожди. В оставшиеся месяцы, несмотря на более влажные условия, экскурсия остаётся привлекательной благодаря уникальным местам и атмосфере.

Нитерой, известный своими высокими показателями качества жизни, предлагает уникальную экскурсию. Путешествие начинается с моста Рио-Нитерой, одного из самых длинных в мире. Посетите рыбный рынок Сан-Педру, где можно попробовать свежие устрицы. Откройте для себя работы Оскара Ниемейера, включая Народный театр и Музей современного искусства. Завершите день в исторической крепости Санта-Круз-да-Барра и насладитесь обедом в рыбацкой деревне Журужуба

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мост Рио — Нитерой

Путешествие начнется с поездки над простором залива Гуанабара по 13-километровому мосту — одному из самых протяжённых автомобильных мостов в мире. По пути вы узнаете историю и особенности его строительства в годы диктатуры, увидите военные корабли и подводные лодки базы ВМФ, пассажирский и грузовые терминалы порта Рио, а также судостроительные верфи Нитероя.

Рыбный рынок Сан-Педру

Двигаясь по побережью, мы сделаем первую остановку возле самого большого рыбного рынка в окрестностях Рио. Вы увидите впечатляющее многообразие свежей рыбы и морепродуктов, разложенных на льду, а любители устриц смогут отведать их здесь же (всего доллар за штуку).

Архитектурный цикл «Путь Ниемейера»

На этой экскурсии вы также познакомитесь с крупнейшим после столицы Бразилиа собранием работ известнейшего бразильского модерниста Оскара Ниемейера. Мы сделаем две остановки для детального осмотра его работ: у Народного театра и Музея современного искусства Нитероя — единственного в своем роде архитектурного строения такого плана. По пути вдоль берега залива вы увидите бухты, яхт-клубы, станции катамаранов, на которых местные жители добираются до противоположного берега, и, конечно, вас неизменно будут сопровождать потрясающие виды на окружающий ландшафт.

Историческая крепость и аутентичная кухня

Еще одним объектом маршрута станет Форталеза Санта-Круз-да-Барра. Вы пройдетесь по казематам и камерам узников крупнейшей крепости среди фортификационных сооружений, защищавших Рио от захватчиков. Поговорим о французских пиратах и современной бразильской армии, а после вы сможете сделать фантастические снимки Сахарной головы и Корковадо с необычного ракурса. В завершении экскурсии отправимся на обед в уютный рыбный ресторанчик в рыбацкой деревне Журужуба, где вы познакомитесь с типичными блюдами бразильской морской кухни.

Организационные детали