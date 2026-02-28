4 отзыва оставили туристы

Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Нитерой, известный своими высокими показателями качества жизни, предлагает уникальную экскурсию. Путешествие начинается с моста Рио-Нитерой, одного из самых длинных в мире. Посетите рыбный рынок Сан-Педру, где можно попробовать свежие устрицы. Откройте для себя работы Оскара Ниемейера, включая Народный театр и Музей современного искусства.
Завершите день в исторической крепости Санта-Круз-да-Барра и насладитесь обедом в рыбацкой деревне Журужуба
Лучшее время для посещения Нитероя - с мая по август, когда погода наиболее комфортная и сухая, а количество туристов меньше. Это позволяет насладиться видами и достопримечательностями без суеты. В марте, апреле, сентябре и октябре также можно получить удовольствие от поездки, хотя возможны дожди. В оставшиеся месяцы, несмотря на более влажные условия, экскурсия остаётся привлекательной благодаря уникальным местам и атмосфере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мост Рио-Нитерой
Рыбный рынок Сан-Педру
Народный театр
Музей современного искусства Нитероя
Форталеза Санта-Круз-да-Барра
Описание экскурсии
Мост Рио — Нитерой
Путешествие начнется с поездки над простором залива Гуанабара по 13-километровому мосту — одному из самых протяжённых автомобильных мостов в мире. По пути вы узнаете историю и особенности его строительства в годы диктатуры, увидите военные корабли и подводные лодки базы ВМФ, пассажирский и грузовые терминалы порта Рио, а также судостроительные верфи Нитероя.
Рыбный рынок Сан-Педру
Двигаясь по побережью, мы сделаем первую остановку возле самого большого рыбного рынка в окрестностях Рио. Вы увидите впечатляющее многообразие свежей рыбы и морепродуктов, разложенных на льду, а любители устриц смогут отведать их здесь же (всего доллар за штуку).
Архитектурный цикл «Путь Ниемейера»
На этой экскурсии вы также познакомитесь с крупнейшим после столицы Бразилиа собранием работ известнейшего бразильского модерниста Оскара Ниемейера. Мы сделаем две остановки для детального осмотра его работ: у Народного театра и Музея современного искусства Нитероя — единственного в своем роде архитектурного строения такого плана. По пути вдоль берега залива вы увидите бухты, яхт-клубы, станции катамаранов, на которых местные жители добираются до противоположного берега, и, конечно, вас неизменно будут сопровождать потрясающие виды на окружающий ландшафт.
Историческая крепость и аутентичная кухня
Еще одним объектом маршрута станет Форталеза Санта-Круз-да-Барра. Вы пройдетесь по казематам и камерам узников крупнейшей крепости среди фортификационных сооружений, защищавших Рио от захватчиков. Поговорим о французских пиратах и современной бразильской армии, а после вы сможете сделать фантастические снимки Сахарной головы и Корковадо с необычного ракурса. В завершении экскурсии отправимся на обед в уютный рыбный ресторанчик в рыбацкой деревне Журужуба, где вы познакомитесь с типичными блюдами бразильской морской кухни.
Организационные детали
По понедельникам экскурсия не проводится
Мы встретим вас возле вашего отеля в Рио и после экскурсии отвезем обратно
Дополнительные расходы: входные билеты в музей и крепость (по $2–4) и обед (примерно $23 за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня и Артур — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 993 туристов
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Рио! Мы — семейная пара Таня и Артур — более 10 лет занимаемся организацией и проведением экскурсий в Рио-де-Жанейро и его окрестностях. Нас отличает профессионализм и стремление избегать штампов. Наши экскурсии креативны и несут позитивный настрой, соответствуя стилю жизни кариок (так называют жителей Рио). Приглашаем вас убедиться в этом самостоятельно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нэлля
Артур- замечательный экскурсовод. Ещё до начала экскурсии был с нами на связи и отвечал на возникшие вопросы. Рассказчик чудесный. Ритм экскурсии очень удобный, комфортный автомобиль, красивые локации. Рады, что увидели и узнали Нитерой. Рекомендую.
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Н
Наталья
Позавчера побывали на экскурсии с Артуром в Нитерое. Сказать, что Очень понравилось - это значит не сказать ничего! Поездка была удивительной! Через 15 минут общения с гидом стало понятно- что читать дальшеуменьшить
он профи, и замечательный человек. Интересный рассказ о достопримечательностях сопровождался неповторимыми историями об этом удивительном крае. На любой вопрос гид мог ответить, полностью владея информацией не только о Нитерое, но и о каждом уголке страны. А обед в рыбацкой деревушке просто супер. Страну мы всегда узнаём и запоминаем по тем людям, которых встречаем. Артур и его экскурсии просто необходимы чтобы узнать Бразилию!
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и
иосиф
Артур не просто прекрасный гид, рассказчик и образованный человек. У нас сложилось впечатление, что мы приехали в гости к своим близким родственникам, столько теплоты и обходительности, помощи по всем вопросам, читать дальшеуменьшить
которые у нас возникали в процессе подготовки к путешествию и непосредственно во время нее. Сама экскурсия замечательная и очень грамотно выстроена. Выражаю огромную благодарность и настоятельно рекомендую! Очень надеюсь, еще не раз воспользоваться услугами Артура в своих путешествиях в Латинскую Америку и Бразилию в частности!
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А
Ада
Taтьяна очень знающий гид: прекрасно знает историю Бразилии и Португалии. Знает и любит Нитерой и Рио Де Жанейро. Прекрасно сходится со своими клиентами, прислушивается к их пожеланиям, что говорит о об отличном сервисе и взаимопонимании. Конечно, с удовольствием буду рекомендовать Таню моим клиентам в Чикаго. Ада, Travel agent, Magic Planet Travel, Chicago
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Б
Борис
Вчера была экскурсия по Рио де Жанейро. Понравилось, но сегодня мы получили совершенно иное впечатление от нашего путешествия в Нитероя и Рио. Очень большая благодарность за работу нашего чудесного гида Татьяны! Очень довольны и рекомендуем для всех приезжающих в Рио. Спасибо
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Н
Николай
У нас гидом был Артур. Все было отлично, как часы. Мы многое узнали для себя о стране и о Нитерой. Гид обладает большим опытом, профессиональным подходом с учетом пожеланий клиентов, с большим кругозором. Мы получили огромное удовольствие от экскурсий!
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