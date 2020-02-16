4 отзыва оставили туристы

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Нитерой: не только лучший вид на Рио

Автомобильная экскурсия на противоположный берег залива Гуанабара

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

175 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Таня и Артур
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Таня и Артур – Гид в Рио-де-Жанейро
Избитая шутка о том, что самое ценное в Нитерое — это лучший вид на Рио-де-Жанейро, сегодня выглядит устаревшей.

В прошлом спальный район, сегодня это полумиллионный город 🏙️ с самыми высокими в штате Рио-де-Жанейро показателями качества жизни.

Знакомство с Нитероем, почти лишённым фавел и украсившимся в последние два десятилетия футуристическим циклом работ известнейшего архитектора Оскара Ниемейера, покажет вам другую Бразилию — динамичную и устремлённую в будущее.
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Нитерой: не только лучший вид на Рио

Что вас ожидает

Мост Рио — Нитерой
Путешествие начнется с поездки над простором залива Гуанабара по 13-километровому мосту — одному из самых протяжённых автомобильных мостов в мире. По пути вы узнаете историю и особенности его строительства в годы диктатуры, увидите военные корабли и подводные лодки базы ВМФ, пассажирский и грузовые терминалы порта Рио, а также судостроительные верфи Нитероя.

Рыбный рынок Сан-Педру
Двигаясь по побережью, мы сделаем первую остановку возле самого большого рыбного рынка в окрестностях Рио. Вы увидите впечатляющее многообразие свежей рыбы и морепродуктов, разложенных на льду, а любители устриц смогут отведать их здесь же (всего доллар за штуку).

Архитектурный цикл «Путь Ниемейера»
На этой экскурсии вы также познакомитесь с крупнейшим после столицы Бразилиа собранием работ известнейшего бразильского модерниста Оскара Ниемейера. Мы сделаем две остановки для детального осмотра его работ: у Народного театра и Музея современного искусства Нитероя — единственного в своем роде архитектурного строения такого плана. По пути вдоль берега залива вы увидите бухты, яхт-клубы, станции катамаранов, на которых местные жители добираются до противоположного берега, и, конечно, вас неизменно будут сопровождать потрясающие виды на окружающий ландшафт.

Историческая крепость и аутентичная кухня
Еще одним объектом маршрута станет Форталеза Санта-Круз-да-Барра. Вы пройдетесь по казематам и камерам узников крупнейшей крепости среди фортификационных сооружений, защищавших Рио от захватчиков. Поговорим о французских пиратах и современной бразильской армии, а после вы сможете сделать фантастические снимки Сахарной головы и Корковадо с необычного ракурса. В завершении экскурсии отправимся на обед в уютный рыбный ресторанчик в рыбацкой деревне Журужуба, где вы познакомитесь с типичными блюдами бразильской морской кухни.

Организационные детали

  • По понедельникам экскурсия не проводится
  • Мы встретим вас возле вашего отеля в Рио и после экскурсии отвезем обратно
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей и крепость (по 1,5-3 евро) и обед (примерно 20 евро на человека)
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Нитерой: не только лучший вид на Рио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Таня и Артур
Таня и Артур
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Рио! Мы — семейная пара Таня и Артур — более 10 лет занимаемся организацией и проведением экскурсий в Рио-де-Жанейро и его окрестностях. Нас отличает профессионализм и стремление избегать штампов. Наши экскурсии креативны и несут позитивный настрой, соответствуя стилю жизни кариок (так называют жителей Рио). Приглашаем вас убедиться в этом самостоятельно!
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4 отзыва оставили туристы

16 февраля 2020
Татьяна - супер !!!! Спасибо ей большое. Помогает по всем вопросам
20 декабря 2019
Вчера была экскурсия по Рио де Жанейро. Понравилось, но сегодня мы получили совершенно иное впечатление от нашего путешествия в Нитероя и Рио. Очень большая благодарность за работу нашего чудесного гида Татьяны! Очень довольны и рекомендуем для всех приезжающих в Рио. Спасибо
14 декабря 2019
Taтьяна очень знающий гид: прекрасно знает историю Бразилии и Португалии. Знает и любит Нитерой и Рио Де Жанейро. Прекрасно сходится со своими клиентами, прислушивается к их пожеланиям, что говорит о об отличном сервисе и взаимопонимании. Конечно, с удовольствием буду рекомендовать Таню моим клиентам в Чикаго. Ада, Travel agent, Magic Planet Travel, Chicago
27 сентября 2019
Большое спасибо Тане за доставленное удовольствие, гибкость в планах и за взгляд на Рио со стороны. Татьяна и Леонид

Таня и Артур проводит ещё 3 экскурсии

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К символу Рио через леса и фавелыК символу Рио через леса и фавелыК символу Рио через леса и фавелы
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