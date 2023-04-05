6 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Рио-де-Жанейро и участия в «Курсе настоящего кариоки» - это июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная: нет изнуряющей жары, а влажность ниже, чем в летние месяцы. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться пляжами и достопримечательностями без толп. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, но возможны кратковременные дожди. В остальное время года, особенно в летние месяцы, Рио становится более людным и жарким, но даже тогда город остаётся привлекательным для посещения.

- всё это в рамках индивидуальной экскурсии. Вы увидите местных птиц и животных, узнаете о пляжной культуре Рио и насладитесь атмосферой местных улиц и набережных. Экскурсия завершится на парапете у бара «Urca», где можно расслабиться с бокалом пива, любуясь вечерним заливом

Описание экскурсии

Азы пляжной культуры Рио

Курс «настоящего кариоки» вы начнёте на пляже Прайя Вермелья, одним из главных атрибутов которого стали уличные торговцы хрустящими воздушными сушками «Globo» и холодным чаем матэ из бочонка. Попробовав это классическое сочетание на вкус или просто утолив жажду кокосовой водичкой, вы подготовите себя для предстоящего приключения. В Рио, где все истинные кариоки помешаны на здоровом образе жизни, только ленивый не бегает трусцой или не ходит быстрым шагом по многочисленным дорожкам и тропинкам. Вы пройдете по одной из наиболее популярных тропинок для подобных упражнений на Урке — Pista Claudio Coutinho или, как ее коротко называют, Бень-Ти-Ви. Дорожка тянется по обращённому к открытому океану скалистому склону холма Урка. По пути вы встретите разноцветных мелких птиц, варанов тегу или мелких обезьянок игрунок, которым в мультике «Рио» была отведена роль отрицательных персонажей.

Хайкинг на холм Урка

С этой тропинки в сопровождение гида вы совершите несложный (около 40 минут) хайкинг на высоту 220 м на смотровую площадку холма Урка. Наградой за это преодоление станут билеты на канатную дорогу за полцены (экономия на полном билете для взрослого около 10 евро). Здесь вы осмотрите ставшие музейными экспонатами гондолы первых двух поколений старейшей действующей канатной дороги мира, увидите места съемок фильма про Джеймса Бонда, а также сделаете множество красивых фотографий с видом на Сахарную голову.

Незабываемый закат на Сахарной голове

На вершине Сахарной головы, куда вас доставит вторая линия канатной дороги, вы станете свидетелями, пожалуй, одного из самых впечатляющих закатов солнца и видов ночного города в мире. Эти пейзажи восхищают единственным в своем роде ландшафтом, окутанным музыкой bossa-nova и теплым бразильским ветром. Насладившись видами на Урку сверху, вы продолжите знакомство с жемчужиной города внизу: пройдётесь по тихим улицам и малолюдной набережной, увидите красивые особняки под черепичными крышами и здание самого знаменитого в 30-40-гг. казино Рио. По пути узнаете, что такое Квадрант, где живёт местный «король музыки», и, наконец, смешаетесь с шумной толпой кариок на парапете набережной у пивного бара «Urca», любуясь вечерним заливом в обрамлении легендарных холмов Рио-де-Жанейро.

Организационные детали