6 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения Рио-де-Жанейро и участия в «Курсе настоящего кариоки» - это июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная: нет изнуряющей жары, а влажность ниже, чем в летние месяцы. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться пляжами и достопримечательностями без толп. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, но возможны кратковременные дожди. В остальное время года, особенно в летние месяцы, Рио становится более людным и жарким, но даже тогда город остаётся привлекательным для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Прайя Вермелья
Pista Claudio Coutinho
Холм Урка
Сахарная голова
Бар «Urca»
Описание экскурсии
Азы пляжной культуры Рио
Курс «настоящего кариоки» вы начнёте на пляже Прайя Вермелья, одним из главных атрибутов которого стали уличные торговцы хрустящими воздушными сушками «Globo» и холодным чаем матэ из бочонка. Попробовав это классическое сочетание на вкус или просто утолив жажду кокосовой водичкой, вы подготовите себя для предстоящего приключения. В Рио, где все истинные кариоки помешаны на здоровом образе жизни, только ленивый не бегает трусцой или не ходит быстрым шагом по многочисленным дорожкам и тропинкам. Вы пройдете по одной из наиболее популярных тропинок для подобных упражнений на Урке — Pista Claudio Coutinho или, как ее коротко называют, Бень-Ти-Ви. Дорожка тянется по обращённому к открытому океану скалистому склону холма Урка. По пути вы встретите разноцветных мелких птиц, варанов тегу или мелких обезьянок игрунок, которым в мультике «Рио» была отведена роль отрицательных персонажей.
Хайкинг на холм Урка
С этой тропинки в сопровождение гида вы совершите несложный (около 40 минут) хайкинг на высоту 220 м на смотровую площадку холма Урка. Наградой за это преодоление станут билеты на канатную дорогу за полцены (экономия на полном билете для взрослого около 10 евро). Здесь вы осмотрите ставшие музейными экспонатами гондолы первых двух поколений старейшей действующей канатной дороги мира, увидите места съемок фильма про Джеймса Бонда, а также сделаете множество красивых фотографий с видом на Сахарную голову.
Незабываемый закат на Сахарной голове
На вершине Сахарной головы, куда вас доставит вторая линия канатной дороги, вы станете свидетелями, пожалуй, одного из самых впечатляющих закатов солнца и видов ночного города в мире. Эти пейзажи восхищают единственным в своем роде ландшафтом, окутанным музыкой bossa-nova и теплым бразильским ветром. Насладившись видами на Урку сверху, вы продолжите знакомство с жемчужиной города внизу: пройдётесь по тихим улицам и малолюдной набережной, увидите красивые особняки под черепичными крышами и здание самого знаменитого в 30-40-гг. казино Рио. По пути узнаете, что такое Квадрант, где живёт местный «король музыки», и, наконец, смешаетесь с шумной толпой кариок на парапете набережной у пивного бара «Urca», любуясь вечерним заливом в обрамлении легендарных холмов Рио-де-Жанейро.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены билеты на канатную дорогу (в случае покупки в билетной кассе на холме Урка — $6–12), стоимость общественного транспорта или такси на Урку и обратно, а также упоминаемые в тексте еда и напитки
Для хайкинга потребуется закрытая (не сползающая с ног) обувь и некоторая физическая подготовка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Прайя Вермелья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня и Артур — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 993 туристов
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Рио! Мы — семейная пара Таня и Артур — более 10 лет занимаемся организацией и проведением экскурсий в Рио-де-Жанейро и его окрестностях. Нас отличает профессионализм и стремление избегать штампов. Наши экскурсии креативны и несут позитивный настрой, соответствуя стилю жизни кариок (так называют жителей Рио). Приглашаем вас убедиться в этом самостоятельно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Экскурсовод Татьяна очень приятная, позитивная, лёгкая в общении, знающая хорошо Бразилию, её природу и историю! Нам очень понравилось!
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E
Elena
Незабываемая экскурсия! Закат на Сахарной горе под неспешный увлекательный рассказ о стране, городе, культуре настоящих кариоке. Постепенно опускается солнце, небо наполняется красными и желтыми красками, город загорается бесчисленными огнями, и читать дальшеуменьшить
ты постепенно открываешь для себя настоящую Бразилию. Абсолютная гармония! Все в рассказах Артура пронизано искренней любовью к Бразилии. Много точных данных и интересных зарисовок об истории, экономике, политике страны. Я узнала совсем другую Бразилию.
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V
Veronika
Экскурсия была очень интересная. Экскурсовод Татьяна обоятельный, доброжелательный и любящий свою работу человек, а главное великолепный рассказчик, знающий историю Рио да Жанейро с мельчайшими подробностями и интересными деталями. Мы с удовольствием провели с ними время и всем рекомендуем обращаться к этим замечательным людям: Татьяне и Артуру. Не пожалеете.
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Илья
Очень рекомендую эту экскурсию и семейную пару Татьяну и Артура в качестве гидов по Рио. Очень интересно, информативно, дружественно, доступно. Были на экскурсии семьей (2 взрослых + дети 5 лет и 11 лет).
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В
Валентина
Большое спасибо гиду Артуру,за проведённую экскурсию. Интересно и грамотно выстроен маршрут,много интересной информации,Артур очень приятный,образованный,Внимательный и общительный. Мы Чену довольны
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Е
Елена
Хотим поблагодарить Татьяну и Артура за чудесную экскурсию, очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Рио, а также за массу полезных советов, которыми мы с радостью воспользовались.