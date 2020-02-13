6 отзывов оставили туристы

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Курс настоящего кариоки

Прогулка по самому самобытному району Рио в стиле местных жителей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на пляже Прайя Вермелья
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90 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Таня и Артур
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Таня и Артур – Гид в Рио-де-Жанейро
Окружённый с трёх сторон водой и увенчанный конусом Сахарной головы, полуостров Урка является настоящей жемчужиной в короне южной зоны Рио.

Обычно большинство туристов ограничивается видами со смотровых площадок холмов Урка и Сахарная голова, куда их доставляет канатная дорога.

Между тем, чтобы по-настоящему почувствовать шарм и понять стиль жизни обитателей этого элитного района, нужно совершить несложный хайкинг по популярной у местных тропинке, праздно прогуляться 👣 по атмосферным улицам и попить пиво в компании настоящих кариок на парапете набережной у бара «Urca», неспешно любуясь вечерним заливом.
Курс настоящего кариоки
Курс настоящего кариоки

Что вас ожидает

Азы пляжной культуры Рио
Курс «настоящего кариоки» вы начнёте на пляже Прайя Вермелья, одним из главных атрибутов которого стали уличные торговцы хрустящими воздушными сушками «Globo» и холодным чаем матэ из бочонка. Попробовав это классическое сочетание на вкус или просто утолив жажду кокосовой водичкой, вы подготовите себя для предстоящего приключения. В Рио, где все истинные кариоки помешаны на здоровом образе жизни, только ленивый не бегает трусцой или не ходит быстрым шагом по многочисленным дорожкам и тропинкам. Вы пройдете по одной из наиболее популярных тропинок для подобных упражнений на Урке — Pista Claudio Coutinho или, как ее коротко называют, Бень-Ти-Ви. Дорожка тянется по обращённому к открытому океану скалистому склону холма Урка. По пути вы встретите разноцветных мелких птиц, варанов тегу или мелких обезьянок игрунок, которым в мультике «Рио» была отведена роль отрицательных персонажей.

Хайкинг на холм Урка
С этой тропинки в сопровождение гида вы совершите несложный (около 40 минут) хайкинг на высоту 220 м на смотровую площадку холма Урка. Наградой за это преодоление станут билеты на канатную дорогу за полцены (экономия на полном билете для взрослого около 10 евро). Здесь вы осмотрите ставшие музейными экспонатами гондолы первых двух поколений старейшей действующей канатной дороги мира, увидите места съемок фильма про Джеймса Бонда, а также сделаете множество красивых фотографий с видом на Сахарную голову.

Незабываемый закат на Сахарной голове
На вершине Сахарной головы, куда вас доставит вторая линия канатной дороги, вы станете свидетелями, пожалуй, одного из самых впечатляющих закатов солнца и видов ночного города в мире. Эти пейзажи восхищают единственным в своем роде ландшафтом, окутанным музыкой bossa-nova и теплым бразильским ветром. Насладившись видами на Урку сверху, вы продолжите знакомство с жемчужиной города внизу: пройдётесь по тихим улицам и малолюдной набережной, увидите красивые особняки под черепичными крышами и здание самого знаменитого в 30-40-гг. казино Рио. По пути узнаете, что такое Квадрант, где живёт местный «король музыки», и, наконец, смешаетесь с шумной толпой кариок на парапете набережной у пивного бара «Urca», любуясь вечерним заливом в обрамлении легендарных холмов Рио-де-Жанейро.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены билеты на канатную дорогу (в случае покупки в билетной кассе на холме Урка — 5-10 Euro), стоимость общественного транспорта или такси на Урку и обратно, а также упоминаемые в тексте еда и напитки.
  • Для хайкинга потребуется закрытая (не сползающая с ног) обувь и некоторая физическая подготовка.
Курс настоящего кариоки
Курс настоящего кариоки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на пляже Прайя Вермелья.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Таня и Артур
Таня и Артур
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Рио! Мы — семейная пара Таня и Артур — более 10 лет занимаемся организацией и проведением экскурсий в Рио-де-Жанейро и его окрестностях. Нас отличает профессионализм и стремление избегать штампов. Наши экскурсии креативны и несут позитивный настрой, соответствуя стилю жизни кариок (так называют жителей Рио). Приглашаем вас убедиться в этом самостоятельно!
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6 отзывов оставили туристы

13 февраля 2020
Хотим поблагодарить Татьяну и Артура за чудесную экскурсию, очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Рио, а также за массу полезных советов, которыми мы с радостью воспользовались.
5 мая 2019
Артур провел отличную экскурсию, всем советуем!!!
5 мая 2019
Незабываемая экскурсия! Закат на Сахарной горе под неспешный увлекательный рассказ о стране, городе, культуре настоящих кариоке. Постепенно опускается солнце, небо наполняется красными и желтыми красками, город загорается бесчисленными огнями, и ты постепенно открываешь для себя настоящую Бразилию. Абсолютная гармония! Все в рассказах Артура пронизано искренней любовью к Бразилии. Много точных данных и интересных зарисовок об истории, экономике, политике страны. Я узнала совсем другую Бразилию.
17 ноября 2018
Большое спасибо гиду Артуру, за проведённую экскурсию. Интересно и грамотно выстроен маршрут, много интересной информации, Артур очень приятный, образованный, Внимательный и общительный. Мы Чену довольны
16 августа 2018
Экскурсия была очень интересная. Экскурсовод Татьяна обоятельный, доброжелательный и любящий свою работу человек, а главное великолепный рассказчик, знающий историю Рио да Жанейро с мельчайшими подробностями и интересными деталями. Мы с удовольствием провели с ними время и всем рекомендуем обращаться к этим замечательным людям: Татьяне и Артуру. Не пожалеете.
Илья
1 мая 2018
Очень рекомендую эту экскурсию и семейную пару Татьяну и Артура в качестве гидов по Рио. Очень интересно, информативно, дружественно, доступно. Были на экскурсии семьей (2 взрослых + дети 5 лет и 11 лет).

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