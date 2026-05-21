Описание тура
Едем исследовать Бразилию, друзья! Для начала зарядимся энергией карнавала в Рио-де-Жанейро: перья, блёстки, зажигательные ритмы, именно так выглядит самое грандиозное шоу планеты, о котором мечтают миллионы. Мы разместимся в Вип-ложе и будем наблюдать за выступлением лучших школ самбы на Параде Чемпионов.
Вдохнем дух времени в колоритном Салвадоре — городе, где зародилась Бразилия, доберемся практически до экватора и переночуем в джунглях Амазонки, а потом пересечем бразильскую саванну на джипах и искупаемся в удивительных источниках Ферведоро (с секретом), которые не имеют аналогов в мире.
Вишенкой на торте станет седьмое чудо света — водопады Игуасу. У нас будет невероятная возможность остаться с этим чудом природы практически наедине.
В тур уже включены самые яркие и дорогие впечатления: вип-места на карнавале b эксклюзивный отель с панорамой на Игуасу и доступом 24/7.
Программа тура по дням
Ola, Бразилия
Мы встретим вас в аэропорту Рио-де-Жанейро и отвезем в отель на побережье Атлантического океана. В этот день отдыхаем после перелета в несколько тысяч километров и ближе к вечеру ступим на белоснежный песок Копакабаны, самого знаменитого пляжа Бразилии.
Ближе к вечеру (если уже все участники будут в сборе) соберёмся на приветственный ужин.
Жалапао: источники ферведоро
Сегодня у нас сплошные водные достопримечательности. Кроме водопада (cachoeira da Formiga), отличительной особенностью которого является цвет воды, нас ждёт знакомство с 2 удивительными источниками (fervedouro), не имеющие аналогов в мире. Это источники подземных рек, в которых вода бьёт из под земли с такой силой, что перемешиваясь с песком выталкивает вас наверх. Бесполезно описывать ощущение, предлагаю испытать лично в нескольких источниках, отличающихся между собой интенсивностью цвета, формой и давление. Обещаю, будет очень весело:)
Водопады Игуасу (Бразилия)
Ранним утром собираем вещи и вперед в аэропорт — в этот день нас ждет настоящее торжество природы! Но вначале заглянем в Парк Птиц, где познакомимся с яркими представителями тропических лесов: красными ибисами, розовыми фламинго, яркими ара, и конечно же туканами, с их причудливо-желтыми клювамипосле обеда прогуливаемся по пешеходным дорожкам комплекса, некоторые из них спроектированным прямо на воде, что придает ощущениям еще больше остроты. Грохот воды, брызги, мокрая одежда — это значит, что мы добрались до Глотки Дьявола — самого масштабного из 275 водопадов комплексаЖелающие могут взбодриться, прокатившись на лодке под мощными струями воды (опционально).
Водопады Игуасу (Аргентина)
Берем паспорта и выдвигаемся в новую страну! Через полтора часа мы уже будем гулять с вами по Аргентинской стороне водопадов, она в 5 раз больше, чем бразильская. Мы отправимся на небольшом поезде сквозь джунгли к Глотке Дьявола, чтобы увидеть всю эту красоту уже с другого ракурса. Ближе к вечеру пакуем чемоданы, обнимаемся и выдвигаемся в аэропорт, откуда можно и улететь в Сан-Пауло и далее домой или вернуться в Рио и продлить свой отпуск на пляжах Бразилии. Также есть возможность вылететь из соседнего аэропорта прямым рейс в Буэнос-Айрес.
Амазония: розовые дельфины, джунгли и индейцы
Просыпаемся пораньше, чтобы встретить рассвет и послушать как просыпается дикая природа: птицы, дельфины, лягушки, обезьяны. После завтрака отправляемся в увлекательное путешествие по джунглям, где откроем тайны Амазонского леса, узнаем, как местные племена используют растения и деревья, а некоторые даже попробуем на вкус! Затем нас ждет по-настоящему волшебная встреча с розовыми дельфинами. Это не просто экзотика, а погружение в магию природы. Предлагаю не терять ни минуты — сразу отправляемся плавать с этими удивительными существами. Такой опыт точно оставит след в душе! Завершаем наше амазонское приключение обедом в лодже, бросив прощальный взгляд на джунгли, и возвращаемся в Манаус.
Манаус: резиновый бум
Встречаем новый день за чашкой бодрящего кофе и отправляемся в самое сердце города. История Манауса удивительна и тесно связана с каучуконосом — главным природным богатством региона. Именно благодаря ему в начале Xx века Манаус стал процветающим городом: сюда стекались европейцы, появлялись театры, особняки, богатые дома, а на улицах звучала классическая музыка. Этот короткий, но яркий период превратил Манаус в Южноамериканский Париж. Прогуливаясь по улицам, мы увидим хранящие воспоминания эпохи здания, узнаем, где жили каучуковые бароны и как выглядела их роскошная жизнь. Посетим деревянные дома и старинные лавки, в которых когда-то кипела торговля ремесленными изделиями, тканями и пряностями. Ближе к вечеру приземлимся на Родине Бразилии, в городе Сальвадор. Это один из самых колоритных городов страны. Всегда праздничный, музыкальный и творческий Салвадор привлекает своей позитивной энергией, недаром ему досталась слава самого харизматичного города Бразилии.
Сальвадор: прогулка на яхте
Просыпаемся утром, неспешно завтракаем и никуда не торопимся. До обеда у нас будет свободное время прогуляться по историческому району, который в колониальные времена имел печальную славу, связанную с наказанием провинившихся рабов. В настоящий момент район Пелоуриньо — это колониальный шик, баяны в широких юбках, дух свободы и звуки беримбау, под которые демонстрируют свои приемы адепты капоэйры. Рекомендую запастись свободным местом в багаже, ведь прогуливаясь по району Пелоуриньо, без покупок уйти не получится. После обеда нас ждет приятная морская прогулка на яхте по Бухте Всех Святых, готовьте купальники!
Сальвадор: африканский колорит
Просыпаемся, вкусно завтракаем и отправляемся на прогулку по верхнему и нижнему городу, прокатимся на старинном подъемнике — городском лифте Ласерда, заглянем на рынок Меркадо Модело и будем восторгаться убранством Кафедральной Базилики 17 века. В Салвадоре наиболее ярко чувствуется связь Бразилии с Африкой — узнаем о религиях кандомбле и умбанда — странной смеси африканских верований, культа вуду и католицизма, попробуем уличную еду — акараже и ближе к вечеру отправимся в аэропорт. Нас ждет еще один штат Бразилии.
Жалапао: японская лагуна, попугаи и скалы
Жалапао — это бразильский оазис, который скрывается на территории штата Токантинс. Гектары дикой природы, водопады, песчаные дюны, природные бассейны, скальные образования и каньоны поражают воображение еще пока нетронутой кинематографической красотой. Утром встречаемся с нашим местным гидом и выдвигаемся в национальный парк Жалапао. Впереди нас ждут сотни километров дорог по бразильской саванне на джипе 4х4, это наш транспорт на ближайшие 3 дня. Маршрут будет круговой. Сегодня мы с вами успеем посетить Японскую лагуну с кристально синим цветом воды, прокатимся на лодке до грота и поныряем с маской, чтобы оценить подводные красоты. А закат поедем встречать в очень необычное место. Pedra Furada — одно из самых впечатляющих скальных образований в регионе. А еще это место является домом для бесчисленного количества птиц и попугаев Ара. Запаситесь маской для ныряний, аквасоками, водонепроницаемым чехлом для телефона и купальниками.
Рио-де-Жанейро: исторические наследие
Начнем наш день с чашечки ароматного бразильского кофе, после чего выдвигаемся на Сахарную Голову! За считанные минуты мы окажемся на высоте 400 м, наслаждаемся живописными ландшафтами, которая создала сама природы. После спуска нас ждет парадный Рио, где полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона, прокатимся на желтом трамвайчике по богемному району Санта Тереза и попробуем посчитать книги в королевской библиотеке. Не ускользнет от нас и творчество знаменитого художника-графитиста Эдуардо Кобра — мурал-рекордсмен Этнос. Остались силы? Тогда ближе к вечеру выдвигаемся в главный танцевальный район Лапа. Это место с колониальной архитектурой некоторых особняков, баров и ресторанов дышит историей и музыкой на любой вкус (от самбы, форро до современного фанка).
Рио-де-Жанейро: Карнавал
Ранний подъем, вкусный завтрак и вот мы уже поднимаемся на гору Корковаду через тропический лес Тижука — к главному символу Бразилии, Статуе Христа-Искупителя. С вершины открывается захватывающий вид на Рио — не зря этот пейзаж входит в список Юнеско. Продолжаем погружение в Рио. Мы отправимся в фавелу, где в сопровождение местного гида пройдем по ее запутанным улицам, наблюдая за живой и пульсирующей повседневностью. Здесь Рио такой, какой он есть — многослойный, контрастный и настоящий. А уже вечером мы окажемся на трибунах Самбадрома, откуда открывается великолепный обзор на весь парад. Карнавал в Рио — это не только самый большой карнавал в мире, но и эталон, с которым сравниваются все остальные. Нас ждет выступление 6-и лучших школ самбы, ритмичная музыка и тысячи танцоров в головокружительных нарядах. Веселье продлится до рассвета!
Рио-де-Жанейро с высоты
После яркой ночи на Самбадроме, мы не сбавляем темп — впереди особенный опыт и новый захватывающий взгляд на Рио. Нас ждет вертолетная прогулка без дверей (опционально) — полет над самым фотогеничным городом мира. С высоты увидим статую Христа-Искупителя, пляжи, залив и живописные фавелы, раскинувшиеся на холмах. Полет продлится 30 минут, и это лучший способ сохранить Рио в памяти навсегда! После обеда выдвигаемся в аэропорт. Впереди — Величественная Амазонка и новые приключения!
Амазония: свадьба рек, пираньи и крокодилы
После завтрака в отеле держим путь прямиком в джунгли (2 час в дороге, со сменой видов транспорта), заселяемся в традиционное жилье коренных народов — деревянные хижины, которые находится в одном из притоков Амазонки. Здесь нас уже ждет типичный амазонский обед, состоящий из рыбы пираруку и сока купуасу. Привыкаем к звукам дикой природы и исследуем окрестности на лодке. Как насчет выловить десяток-другой пираний? А после ужина выезжаем на фото сафари, где местный гид-проводник попытается поймать кайманчика из воды голыми руками. Не беспокойтесь, наши проводники — это опытные сертифицированные специалисты, которые знают все о повадках животных, а также с удовольствием поделятся с нами этой информацией. Лодж состоит из пары десятков деревянных бунгало. В каждом домике по 2 кровати, кондиционер, туалет и душ с прохладной водой
Жалапао: каньоны, водопады и дюны
Просыпаемся, завтракаем и направляемся вглубь парка (ок. 2,5 часа в дороге), по пути любуясь пейзажами бразильской саванны (серрадо). Прогуляемся по дну каньона Sussuapara, который больше напоминает зачарованный мир и понежимся на речном пляже. Пол часа в пути по самой красивой дороге парка и мы окажемся перед главной достопримечательностью. Здесь замирает сердце, и от эмоций перехватывает дыхание. Закат в дюнах Жалапао — красота, которая действительно неисчерпаема.
Что включено
- Проживание в отелях 4, 5 и гостевых домиках на протяжении всего путешествия (завтраки вкл)
- Трансфер из/в аэропорта
- Входной билет на Карнавал (Vip-зона camarote)
- Прогулка на частной яхте в Салвадоре
- Полноценное питание во время экспедиции в Жалапао (2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина, искл. напитки)
- Полноценное питание во время экспедиции по Амазонии (2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак)
- Все передвижения по маршруту: микроавтобусы, яхта, лодки
- Русскоязычный сопровождающий 24/7
- Работа местных лицензированных гидов
- Все входные билеты на достопримечательности и нац. парки по маршруту
Что не входит в цену
- Перелет до Бразилии и обратно
- Внутренние перелеты (ок 750$)
- Питание