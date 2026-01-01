Бразилия от и до: 5 штатов и VIP-места на карнавале в Рио-де-Жанейро

Побывать на Игуасу, погулять по джунглям Амазонии, полетать над Рио на вертолёте и посмотреть шоу
Отправляемся в большое путешествие по всей Бразилии! Мы доберёмся почти до экватора и окажемся в объятиях тропических джунглей Амазонки. Погрузимся в колорит Рио-де-Жанейро и Салвадора — бывшей столицы. Пересечём саванну
на джипах и искупаемся в уникальных источниках, не имеющих аналогов в мире.

Посмотрим на водопады Игуасу с бразильской и аргентинской сторон и проведём ночь в единственном отеле, который находится прямо на территории национального парка. А искр и ритмов в наше приключение добавит карнавал — самое грандиозное шоу планеты.

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо будет оплатить ещё часть предоплаты.

Проживание. В отелях 4* и 5* и гостевых домиках: Arena Leme Hotel, Hotels Millenium, Bahiacafe Hotel, Hplus Hotel Palmas, Hotel das Cataratas, Belmond. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, полноценное питание во время экспедиции в «Халапао» (2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина, исключение — напитки), полноценное питание во время экспедиции на Амазонку (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, Mitsubishi 4×4, вертолёт.

Дети. Без детей. Возраст участников 18+.

Уровень сложности. В туре запланированы несложные пешие прогулки по городу и горной местности, а также переезды на джипе по бездорожью в парке «Халапао» (максимум 4-5 часов в день).

Виза. Для граждан РФ виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых в отеле, прогулка по Копакабане

Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель с видом на Атлантический океан. Вы отдохнёте после длительного перелёта, а ближе к вечеру прогуляемся по белоснежному песку Копакабаны — самого знаменитого пляжа Бразилии.

2 день

Прогулки по Рио-де-Жанейро

Взбодрившись ароматным бразильским кофе, отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием Рио-де-Жанейро. Начнём с головокружительной панорамы: поднимемся на вершину Сахарной Головы, чтобы увидеть залив Гуанабара и красоту Рио с высоты. Полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона, прокатимся на жёлтом трамвайчике по живописному району Санта-Тереза в центре города, рассмотрим арт-муралы и заглянем в аутентичные переулки.

Во второй половине дня посетим главный богемный район Лапа с колониальными особняками, барами и ресторанами — насладимся архитектурой и послушаем доносящуюся отовсюду музыку на любой вкус — от самбы до современного фанка.

3 день

Статуя Христа-Искупителя, прогулка по фавеле, веселье карнавала

Утром полюбуемся поразительным ландшафтом Рио: холмами, поросшими буйной зеленью, живописными пляжами и бухтами. На комфортном микроавтобусе поднимемся на гору Корковаду: проедем через лес Тижука и окажемся у главного символа города — статуи Христа-Искупителя, раскинувшего свои объятия.

Затем мы отправимся в фавелу, где в сопровождении местного гида пройдём по запутанным улицам, наблюдая за живой и пульсирующей повседневностью. Здесь Рио такой, какой он есть, — многослойный, контрастный и настоящий.

А уже вечером отправимся на карнавал! Мы окажемся на трибунах самбодрома, откуда с VIP-мест нам откроется великолепный обзор на весь парад. Карнавал в Рио — это не только самый большой карнавал в мире, но и эталон, с которым сравниваются все остальные подобные мероприятия. Вас ждут выступления 6 лучших школ самбы, ритмичная музыка и тысячи танцоров в головокружительных нарядах. Веселье продлится до рассвета!

4 день

Рио с высоты, перелёт в Манаус

Сегодня вас ждёт вертолётная прогулка над Рио! Статуя Христа, пляжи, склоны с фавелами, бухты, всё это без фильтров — яркие эмоции гарантированы!

После обеда едем в аэропорт и летим практически на экватор — в город в Манаус (штат Амазонас). Нас ждут густые джунгли, водные тропинки-притоки величественной Амазонки и необычные растения в уникальной экосистеме мира.

5 день

Амазония: водная прогулка и фотосафари

Позавтракав, отправляемся в Сельву. Скоростной катер домчит нас до лоджа в одном из притоков Амазонки. Подкрепимся за типичным амазонским обедом, состоящим из рыбы пираруку и сока купуасу. А после прокатимся по окрестностям на каноэ: послушаем звуки дикой природы, посмотрим на плавающих в воде пираний и даже сможем на них порыбачить.

Поужинав, отправимся на фотосафари, во время которого местный гид-проводник попробует поймать каймана голыми руками. Не беспокойтесь, наши проводники — опытные сертифицированные специалисты: они знают всё о повадках животных и расскажут вам много интересного.

6 день

Рассвет на Амазонке, прогулка по джунглям, розовые дельфины

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет в лодке посреди реки. Понаблюдаем и послушаем, как просыпается дикая природа: птицы, лягушки, обезьяны.

Затем вернёмся в лодж, позавтракаем и отправимся на 3-часовую прогулку по джунглям. Вы узнаете, какие сокровища скрывает Амазонский лес, как и для чего индейцы используют различные растения и деревья, и попытаетесь найти ленивца.

Также в этот день запланировано купание с розовыми дельфинами!

7 день

Экскурсия по Манаусу, перелёт в Салвадор

Позавтракав, отправляемся гулять по Манаусу — городу с интересной историей. Сначала растущее здесь дерево гевея — главный природный каучуконос — превратило бедную деревеньку в утончённый, богатый и прогрессивный центр. Но спустя 30 лет наступил застой в местной экономике, и «южноамериканский Париж» стал «мёртвым городом».

Мы прогуляемся по тенистым улочкам и ухоженным скверам, посмотрим на оставшиеся от лучших времён дворцы и соборы, заглянем в лавки мелких ремесленников с незатейливым традиционным товаром.

Во второй половине дня вылетаем в Салвадор. Всегда праздничный, музыкальный и творческий, он привлекает позитивной атмосферой и яркими красками и считается самым харизматичным городом Бразилии.

8 день

Район Пелоуриньо, прогулка на яхте

Утром пройдёмся по историческому району Пелоуриньо, который в колониальные времена имел печальную славу, связанную с наказанием провинившихся рабов. Сегодня же здесь гуляют местные женщины, одетые в пышные юбки, слышны звуки беримбау, под которые демонстрируют свои приёмы адепты капоэйры, и царит атмосфера свободы.

После обеда прокатимся на яхте по бухте Тодуз-ус-Сантус, название которой переводится как бухта всех святых. Посмотрим на город с воды, поныряем и понежимся на солнышке.

9 день

Продолжение знакомства с Салвадором, перелёт в Палмас

Вкусно позавтракав, отправимся на прогулку по верхней и нижней частям Салвадора. Прокатимся на старинном подъёмнике — городском лифте, заглянем на ремесленный рынок Модело и полюбуемся интерьерами кафедральной базилики 17 века.

Вы узнаете о религиях кандомбле и умбанда, культе вуду и католицизме, желающие попробуют уличную еду акараже — бобы, обжаренные в масле до золотистого цвета. Вечером вылетаем в Палмас (штат Токантинс).

10 день

На джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской и закат у Педра-Фурада

Утром вместе с местным гидом отправимся в национальный парк «Халапао». Дикая природа, водопады, песчаные дюны, естественные бассейны, скалы и каньоны поражают своей нетронутой красотой. Нас ждут сотни километров по бразильской саванне на джипе, который станет нашим транспортом на ближайшие 3 дня.

Сегодня мы посетим Японскую лагуну с кристально синим цветом воды, прокатимся на лодке до грота и поныряем с маской — подводный мир здесь не менее живописен. Запаситесь маской для ныряний, водонепроницаемым чехлом для телефона и купальниками.

Вечером поедем любоваться закатом к одному из самых впечатляющих скальных образований в регионе — арке Педра-Фурада на побережье. А ещё это место является домом для множества птиц и попугаев ара — мы сможем их увидеть.

11 день

Каньон Сусуапара, закат в дюнах нацпарка

Сегодня продолжим исследовать национальный парк. Проедем вглубь около 3,5 часов, любуясь пейзажами бразильской саванны. По приезде пройдёмся по дну каньона Сусуапара, который напоминает зачарованный мир, и понежимся на речном пляже.

Затем снова в путь. Полчаса по самой живописной дороге парка, и мы у его главной достопримечательности — дюн. Проводим здесь незабываемый закат и насладимся невероятной красотой игры солнечного света на песке.

12 день

Водопад и источники Ферведоро

В этот день вас ждут водные достопримечательности парка. Посетим водопад с необычным цветом воды и побываем на не имеющих аналогов в мире подземных реках. Вода в них бьёт из-под земли с такой силой, что, перемешиваясь с песком, выталкивает вас наверх — ощущения непередаваемые!

13 день

Водопады Игуасу, Парк птиц

Встаём рано утром и летим в Фос-ду-Игуасу (штат Парана). По прилёте разместимся в отеле, который находится прямо на территории национального парка — у нас будет возможность увидеть грандиозный комплекс Игуасу в любое время и без толп туристов.

Мы погуляем по пешеходным дорожкам, некоторые из них спроектированы прямо на воде, что даёт возможность приблизиться к впечатляющим потокам Глотки Дьявола — самого масштабного из 275 водопадов комплекса. Желающие смогут прокатиться на лодке под мощными струями (за доплату).

А после обеда отправимся в заповедник для птиц. Посмотрим на красных ибисов и розовых фламинго, ярких разноцветных ара и туканов с причудливыми жёлтыми клювами.

14 день

Водопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд

После раннего завтрака выдвигаемся в новую страну! Уже через полтора часа мы будем гулять по аргентинской стороне водопадов Игуасу, которая в 5 раз больше бразильской. На небольшом поезде сквозь джунгли проедем к Глотке Дьявола и увидим её сверху — это впечатляет!

Ближе к вечеру по желанию — вылет из Игуасу, возвращение в Рио или продолжение отпуска на пляжах.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$5490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях и полноценное питание во время поездки в «Халапао» и на Амазонку (исключение - напитки)
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Сопровождение русскоязычным тимлидером на протяжении всего путешествия
  • Работа местных гидов
  • Все входные билеты на достопримечательности и национальные парки
  • Все экскурсии по программе
  • Входной билет на VIP-ложу на карнавале в Рио (camarote)
  • Вертолётная прогулка над Рио-де-Жанейро
  • Прогулка на яхте в Салвадоре
Что не входит в цену
  • Международные перелёты
  • 4 внутренних перелёта - от $700
  • Питание - около $500 за всё путешествие
  • Личные расходы (сувениры, напитки, чаевые, дополнительные активности по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
Завершение: Фос-ду-Игуасу, около 17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 9 туристов
Живу в Рио-де-Жанейро и организую туры по странам Латинской Америки в духе приключений и экспедиций. Я фанат насыщенных маршрутов и редких мест, которые собираю по континенту вживую — ногами, глазами и
сердцем. Это позволяет создавать настоящие путешествия с характером: не всегда простые, но всегда невероятные. Когда утром стоишь на краю вулкана в Гватемале или плывёшь по Амазонке, а вечером уже в уютном отеле — с горячей водой и бокалом вина. Латинская Америка — регион яркий, мощный и порой непростой. Здесь легко влюбиться в природу и ритм жизни — и так же легко запутаться в логистике или застрять где-то без связи. Поэтому мы берём на себя всё сложное, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — на впечатлениях. Все туры я сопровождаю лично или через свою проверенную команду. Всегда на связи — до, во время и после путешествия. Готовы удивляться? Тогда пишите мне, чтобы забронировать место в группе!

