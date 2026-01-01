Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо будет оплатить ещё часть предоплаты.
Проживание. В отелях 4* и 5* и гостевых домиках: Arena Leme Hotel, Hotels Millenium, Bahiacafe Hotel, Hplus Hotel Palmas, Hotel das Cataratas, Belmond. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, полноценное питание во время экспедиции в «Халапао» (2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина, исключение — напитки), полноценное питание во время экспедиции на Амазонку (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин). Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer, Mitsubishi 4×4, вертолёт.
Дети. Без детей. Возраст участников 18+.
Уровень сложности. В туре запланированы несложные пешие прогулки по городу и горной местности, а также переезды на джипе по бездорожью в парке «Халапао» (максимум 4-5 часов в день).
Виза. Для граждан РФ виза не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, отдых в отеле, прогулка по Копакабане
Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель с видом на Атлантический океан. Вы отдохнёте после длительного перелёта, а ближе к вечеру прогуляемся по белоснежному песку Копакабаны — самого знаменитого пляжа Бразилии.
Прогулки по Рио-де-Жанейро
Взбодрившись ароматным бразильским кофе, отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием Рио-де-Жанейро. Начнём с головокружительной панорамы: поднимемся на вершину Сахарной Головы, чтобы увидеть залив Гуанабара и красоту Рио с высоты. Полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона, прокатимся на жёлтом трамвайчике по живописному району Санта-Тереза в центре города, рассмотрим арт-муралы и заглянем в аутентичные переулки.
Во второй половине дня посетим главный богемный район Лапа с колониальными особняками, барами и ресторанами — насладимся архитектурой и послушаем доносящуюся отовсюду музыку на любой вкус — от самбы до современного фанка.
Статуя Христа-Искупителя, прогулка по фавеле, веселье карнавала
Утром полюбуемся поразительным ландшафтом Рио: холмами, поросшими буйной зеленью, живописными пляжами и бухтами. На комфортном микроавтобусе поднимемся на гору Корковаду: проедем через лес Тижука и окажемся у главного символа города — статуи Христа-Искупителя, раскинувшего свои объятия.
Затем мы отправимся в фавелу, где в сопровождении местного гида пройдём по запутанным улицам, наблюдая за живой и пульсирующей повседневностью. Здесь Рио такой, какой он есть, — многослойный, контрастный и настоящий.
А уже вечером отправимся на карнавал! Мы окажемся на трибунах самбодрома, откуда с VIP-мест нам откроется великолепный обзор на весь парад. Карнавал в Рио — это не только самый большой карнавал в мире, но и эталон, с которым сравниваются все остальные подобные мероприятия. Вас ждут выступления 6 лучших школ самбы, ритмичная музыка и тысячи танцоров в головокружительных нарядах. Веселье продлится до рассвета!
Рио с высоты, перелёт в Манаус
Сегодня вас ждёт вертолётная прогулка над Рио! Статуя Христа, пляжи, склоны с фавелами, бухты, всё это без фильтров — яркие эмоции гарантированы!
После обеда едем в аэропорт и летим практически на экватор — в город в Манаус (штат Амазонас). Нас ждут густые джунгли, водные тропинки-притоки величественной Амазонки и необычные растения в уникальной экосистеме мира.
Амазония: водная прогулка и фотосафари
Позавтракав, отправляемся в Сельву. Скоростной катер домчит нас до лоджа в одном из притоков Амазонки. Подкрепимся за типичным амазонским обедом, состоящим из рыбы пираруку и сока купуасу. А после прокатимся по окрестностям на каноэ: послушаем звуки дикой природы, посмотрим на плавающих в воде пираний и даже сможем на них порыбачить.
Поужинав, отправимся на фотосафари, во время которого местный гид-проводник попробует поймать каймана голыми руками. Не беспокойтесь, наши проводники — опытные сертифицированные специалисты: они знают всё о повадках животных и расскажут вам много интересного.
Рассвет на Амазонке, прогулка по джунглям, розовые дельфины
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет в лодке посреди реки. Понаблюдаем и послушаем, как просыпается дикая природа: птицы, лягушки, обезьяны.
Затем вернёмся в лодж, позавтракаем и отправимся на 3-часовую прогулку по джунглям. Вы узнаете, какие сокровища скрывает Амазонский лес, как и для чего индейцы используют различные растения и деревья, и попытаетесь найти ленивца.
Также в этот день запланировано купание с розовыми дельфинами!
Экскурсия по Манаусу, перелёт в Салвадор
Позавтракав, отправляемся гулять по Манаусу — городу с интересной историей. Сначала растущее здесь дерево гевея — главный природный каучуконос — превратило бедную деревеньку в утончённый, богатый и прогрессивный центр. Но спустя 30 лет наступил застой в местной экономике, и «южноамериканский Париж» стал «мёртвым городом».
Мы прогуляемся по тенистым улочкам и ухоженным скверам, посмотрим на оставшиеся от лучших времён дворцы и соборы, заглянем в лавки мелких ремесленников с незатейливым традиционным товаром.
Во второй половине дня вылетаем в Салвадор. Всегда праздничный, музыкальный и творческий, он привлекает позитивной атмосферой и яркими красками и считается самым харизматичным городом Бразилии.
Район Пелоуриньо, прогулка на яхте
Утром пройдёмся по историческому району Пелоуриньо, который в колониальные времена имел печальную славу, связанную с наказанием провинившихся рабов. Сегодня же здесь гуляют местные женщины, одетые в пышные юбки, слышны звуки беримбау, под которые демонстрируют свои приёмы адепты капоэйры, и царит атмосфера свободы.
После обеда прокатимся на яхте по бухте Тодуз-ус-Сантус, название которой переводится как бухта всех святых. Посмотрим на город с воды, поныряем и понежимся на солнышке.
Продолжение знакомства с Салвадором, перелёт в Палмас
Вкусно позавтракав, отправимся на прогулку по верхней и нижней частям Салвадора. Прокатимся на старинном подъёмнике — городском лифте, заглянем на ремесленный рынок Модело и полюбуемся интерьерами кафедральной базилики 17 века.
Вы узнаете о религиях кандомбле и умбанда, культе вуду и католицизме, желающие попробуют уличную еду акараже — бобы, обжаренные в масле до золотистого цвета. Вечером вылетаем в Палмас (штат Токантинс).
На джипах по нацпарку «Халапао»: Японская лагуна, водная прогулка, ныряние с маской и закат у Педра-Фурада
Утром вместе с местным гидом отправимся в национальный парк «Халапао». Дикая природа, водопады, песчаные дюны, естественные бассейны, скалы и каньоны поражают своей нетронутой красотой. Нас ждут сотни километров по бразильской саванне на джипе, который станет нашим транспортом на ближайшие 3 дня.
Сегодня мы посетим Японскую лагуну с кристально синим цветом воды, прокатимся на лодке до грота и поныряем с маской — подводный мир здесь не менее живописен. Запаситесь маской для ныряний, водонепроницаемым чехлом для телефона и купальниками.
Вечером поедем любоваться закатом к одному из самых впечатляющих скальных образований в регионе — арке Педра-Фурада на побережье. А ещё это место является домом для множества птиц и попугаев ара — мы сможем их увидеть.
Каньон Сусуапара, закат в дюнах нацпарка
Сегодня продолжим исследовать национальный парк. Проедем вглубь около 3,5 часов, любуясь пейзажами бразильской саванны. По приезде пройдёмся по дну каньона Сусуапара, который напоминает зачарованный мир, и понежимся на речном пляже.
Затем снова в путь. Полчаса по самой живописной дороге парка, и мы у его главной достопримечательности — дюн. Проводим здесь незабываемый закат и насладимся невероятной красотой игры солнечного света на песке.
Водопад и источники Ферведоро
В этот день вас ждут водные достопримечательности парка. Посетим водопад с необычным цветом воды и побываем на не имеющих аналогов в мире подземных реках. Вода в них бьёт из-под земли с такой силой, что, перемешиваясь с песком, выталкивает вас наверх — ощущения непередаваемые!
Водопады Игуасу, Парк птиц
Встаём рано утром и летим в Фос-ду-Игуасу (штат Парана). По прилёте разместимся в отеле, который находится прямо на территории национального парка — у нас будет возможность увидеть грандиозный комплекс Игуасу в любое время и без толп туристов.
Мы погуляем по пешеходным дорожкам, некоторые из них спроектированы прямо на воде, что даёт возможность приблизиться к впечатляющим потокам Глотки Дьявола — самого масштабного из 275 водопадов комплекса. Желающие смогут прокатиться на лодке под мощными струями (за доплату).
А после обеда отправимся в заповедник для птиц. Посмотрим на красных ибисов и розовых фламинго, ярких разноцветных ара и туканов с причудливыми жёлтыми клювами.
Водопады Игуасу со стороны Аргентины, отъезд
После раннего завтрака выдвигаемся в новую страну! Уже через полтора часа мы будем гулять по аргентинской стороне водопадов Игуасу, которая в 5 раз больше бразильской. На небольшом поезде сквозь джунгли проедем к Глотке Дьявола и увидим её сверху — это впечатляет!
Ближе к вечеру по желанию — вылет из Игуасу, возвращение в Рио или продолжение отпуска на пляжах.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$5490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях и полноценное питание во время поездки в «Халапао» и на Амазонку (исключение - напитки)
- Трансферы от/до аэропортов
- Сопровождение русскоязычным тимлидером на протяжении всего путешествия
- Работа местных гидов
- Все входные билеты на достопримечательности и национальные парки
- Все экскурсии по программе
- Входной билет на VIP-ложу на карнавале в Рио (camarote)
- Вертолётная прогулка над Рио-де-Жанейро
- Прогулка на яхте в Салвадоре
Что не входит в цену
- Международные перелёты
- 4 внутренних перелёта - от $700
- Питание - около $500 за всё путешествие
- Личные расходы (сувениры, напитки, чаевые, дополнительные активности по желанию)