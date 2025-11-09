читать дальше

приглашаем вас в большое путешествие, которое начнётся у кромки Атлантики и завершится у тихоокеанского побережья.



Мы полюбуемся панорамами, сидя у ног Христа-Искупителя в Рио, восхитимся мощью Игуасу со стороны 2 стран, почувствуем страсть танго в Буэнос-Айресе, а в Чили изучим столицу и курорты.



Несмотря на насыщенную программу, везде будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок в комфортном вам темпе.



Кроме того, в Бразилии вы успеете загореть и накупаться: один отель находится на 1-й линии Копакабаны, а другой располагает бассейном и аквапарком.