От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили

Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Изящно декорированные лепниной и статуями соборы и дворцы, бесконечные белоснежные пляжи и бушующие в джунглях водопады, жаркое солнце и не менее жаркие танцы — всё это она, Латинская Америка! Мы
читать дальше

приглашаем вас в большое путешествие, которое начнётся у кромки Атлантики и завершится у тихоокеанского побережья.

Мы полюбуемся панорамами, сидя у ног Христа-Искупителя в Рио, восхитимся мощью Игуасу со стороны 2 стран, почувствуем страсть танго в Буэнос-Айресе, а в Чили изучим столицу и курорты.

Несмотря на насыщенную программу, везде будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок в комфортном вам темпе.

Кроме того, в Бразилии вы успеете загореть и накупаться: один отель находится на 1-й линии Копакабаны, а другой располагает бассейном и аквапарком.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Питание. Включены завтраки в отелях и ужин в 7-й день, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников. Также входят перелёты Рио-де-Жанейро — Фос-ду-Игуасу — Буэнос-Айрес — Сантьяго.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Визы. Гражданам России не требуются.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта Рио-де-Жанейро и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

2 день

Первая встреча с Рио

Начнём знакомство с Рио-де-Жанейро. На фуникулёре поднимемся на гору Урка, откуда город виден как на ладони. Затем переместимся на Сахарную Голову и продолжим любоваться захватывающими дух пейзажами: пляжами, рассыпанными в океане островами, окрестными горами. Спустимся к старому центру и осмотрим достопримечательности: колониальные постройки, старинные соборы, самбодром, где проводят карнавал, и многие другие локации.

Первая встреча с РиоПервая встреча с РиоПервая встреча с РиоПервая встреча с Рио
3 день

Визитная карточка Рио

Держим путь на вершину горы Корковадо. Немного пройдёмся, рассматривая здания вокруг, а потом сядем на поезд и сквозь джунгли поднимемся к главному символу Рио — статуе Христа-Искупителя. Сделаем фото на фоне знаменитой скульптуры и насладимся открывающимися отсюда панорамами мегаполиса.

Визитная карточка РиоВизитная карточка РиоВизитная карточка РиоВизитная карточка Рио
4 день

Перелёт в Фос-ду-Игуасу

Утренним рейсом доберёмся к водопадам Игуасу. Посвятим им следующие 2 дня, а сегодня никуда не будем спешить.

Перелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-ИгуасуПерелёт в Фос-ду-Игуасу
5 день

Игуасу со стороны Бразилии

Первым делом осмотрим впечатляющие водные каскады с бразильской стороны. Игуасу — это 275 водопадов, которые можно созерцать часами. Их окружает национальный парк с уникальной флорой и фауной. Мы окажемся в мириаде брызг и погуляем по тропкам среди джунглей.

Игуасу со стороны БразилииИгуасу со стороны БразилииИгуасу со стороны БразилииИгуасу со стороны Бразилии
6 день

Игуасу со стороны Аргентины

Продолжим проникаться величием природы, осматривая Игуасу с аргентинской стороны. Здесь можно не только подойти к водопадам вплотную, но и оказаться непосредственно под ними. Тут же расположен самый известный каскад — Глотка Дьявола.

По завершении прогулки — перелёт в Буэнос-Айрес.

Игуасу со стороны АргентиныИгуасу со стороны АргентиныИгуасу со стороны АргентиныИгуасу со стороны Аргентины
7 день

Прогулки по Буэнос-Айресу

Отправляемся исследовать аргентинскую столицу. На нашем пути встретятся кладбище Реколета, церковь в колониальном стиле, 67-метровый обелиск и многие другие достопримечательности. Мы обойдём исторические, фешенебельные, современные кварталы и завершим экскурсию у футбольного стадиона. А вечером за ужином посмотрим жаркое танго-шоу.

Прогулки по Буэнос-АйресуПрогулки по Буэнос-АйресуПрогулки по Буэнос-АйресуПрогулки по Буэнос-Айресу
8 день

Свободный день в Буэнос-Айресе

По желанию и за доплату в этот день: поездка в столицу Уругвая, город Тигре или на ранчо гаучо.

9 день

Перелёт в Сантьяго

На самолёте доберёмся в столицу Чили. После размещения в отеле — свободное время.

10 день

Знакомство с Сантьяго

Посвятим день чилийской столице. Пройдём по главному проспекту, пешеходной улице, нескольким площадям, историческому центру, богемному кварталу, парку. Увидим дворец Правительства, резиденцию президента, Кафедральный собор, почту, многочисленные памятники выдающимся личностям и другие знаковые места.

Знакомство с СантьягоЗнакомство с СантьягоЗнакомство с СантьягоЗнакомство с Сантьяго
11 день

Поездка к тихоокеанским курортам

Поедем на побережье Тихого океана. Сначала погуляем по Вальпараисо, раскинувшемуся на холмах: пройдём по площадям и улочкам, познакомимся с уникальной городской структурой в виде амфитеатра и увидим знаменитые вагончики фуникулёров. Затем переместимся на Винья-дель-Мар — самый популярный курорт Чили — и устроим променад по аллеям, пляжу, парку. К вечеру вернёмся в Сантьяго.

Поездка к тихоокеанским курортамПоездка к тихоокеанским курортамПоездка к тихоокеанским курортамПоездка к тихоокеанским курортам
12 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$4290
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту, включая авиаперелёты по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе (в 11-й день - с англоязычным гидом)
  • Танго-шоу с ужином
Что не входит в цену
  • Билеты в Рио-де-Жанейро и обратно в ваш город из Сантьяго
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Поездка в столицу Уругвая, город Тигре или на ранчо гаучо
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Сантьяго, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena
Elena — Организатор в Рио-де-Жанейро
Провёл экскурсии для 18 туристов
Наша компания работает с 1996 года и является специалистом в сфере индивидуальных и групповых путешествий в более чем 70 странах мира. Каждый наш тур — это тщательно спланированная поездка, в ходе которой вам лишь останется наслаждаться красотами выбранной страны, ведь все организаторские моменты мы берём на себя. А наш многолетний опыт позволит сделать Ваше приключение незабываемым!
