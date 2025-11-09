Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Питание. Включены завтраки в отелях и ужин в 7-й день, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников. Также входят перелёты Рио-де-Жанейро — Фос-ду-Игуасу — Буэнос-Айрес — Сантьяго.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Визы. Гражданам России не требуются.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта Рио-де-Жанейро и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Первая встреча с Рио
Начнём знакомство с Рио-де-Жанейро. На фуникулёре поднимемся на гору Урка, откуда город виден как на ладони. Затем переместимся на Сахарную Голову и продолжим любоваться захватывающими дух пейзажами: пляжами, рассыпанными в океане островами, окрестными горами. Спустимся к старому центру и осмотрим достопримечательности: колониальные постройки, старинные соборы, самбодром, где проводят карнавал, и многие другие локации.
Визитная карточка Рио
Держим путь на вершину горы Корковадо. Немного пройдёмся, рассматривая здания вокруг, а потом сядем на поезд и сквозь джунгли поднимемся к главному символу Рио — статуе Христа-Искупителя. Сделаем фото на фоне знаменитой скульптуры и насладимся открывающимися отсюда панорамами мегаполиса.
Перелёт в Фос-ду-Игуасу
Утренним рейсом доберёмся к водопадам Игуасу. Посвятим им следующие 2 дня, а сегодня никуда не будем спешить.
Игуасу со стороны Бразилии
Первым делом осмотрим впечатляющие водные каскады с бразильской стороны. Игуасу — это 275 водопадов, которые можно созерцать часами. Их окружает национальный парк с уникальной флорой и фауной. Мы окажемся в мириаде брызг и погуляем по тропкам среди джунглей.
Игуасу со стороны Аргентины
Продолжим проникаться величием природы, осматривая Игуасу с аргентинской стороны. Здесь можно не только подойти к водопадам вплотную, но и оказаться непосредственно под ними. Тут же расположен самый известный каскад — Глотка Дьявола.
По завершении прогулки — перелёт в Буэнос-Айрес.
Прогулки по Буэнос-Айресу
Отправляемся исследовать аргентинскую столицу. На нашем пути встретятся кладбище Реколета, церковь в колониальном стиле, 67-метровый обелиск и многие другие достопримечательности. Мы обойдём исторические, фешенебельные, современные кварталы и завершим экскурсию у футбольного стадиона. А вечером за ужином посмотрим жаркое танго-шоу.
Свободный день в Буэнос-Айресе
По желанию и за доплату в этот день: поездка в столицу Уругвая, город Тигре или на ранчо гаучо.
Перелёт в Сантьяго
На самолёте доберёмся в столицу Чили. После размещения в отеле — свободное время.
Знакомство с Сантьяго
Посвятим день чилийской столице. Пройдём по главному проспекту, пешеходной улице, нескольким площадям, историческому центру, богемному кварталу, парку. Увидим дворец Правительства, резиденцию президента, Кафедральный собор, почту, многочисленные памятники выдающимся личностям и другие знаковые места.
Поездка к тихоокеанским курортам
Поедем на побережье Тихого океана. Сначала погуляем по Вальпараисо, раскинувшемуся на холмах: пройдём по площадям и улочкам, познакомимся с уникальной городской структурой в виде амфитеатра и увидим знаменитые вагончики фуникулёров. Затем переместимся на Винья-дель-Мар — самый популярный курорт Чили — и устроим променад по аллеям, пляжу, парку. К вечеру вернёмся в Сантьяго.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4290
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту, включая авиаперелёты по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе (в 11-й день - с англоязычным гидом)
- Танго-шоу с ужином
Что не входит в цену
- Билеты в Рио-де-Жанейро и обратно в ваш город из Сантьяго
- Обеды и ужины (кроме одного)
- Поездка в столицу Уругвая, город Тигре или на ранчо гаучо