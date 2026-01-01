Описание тура
4 Штата Бразилии + 3 Национальных Парка и 12 Дней Впечатлений
Бразилия… только прислушайтесь… Да-да, это ритмичные звуки самбы, грохот падающей в бездну воды, шорох таинственных лесов, гудение бразильской саванны… все это как-будто зовет вас к себе в гости
Вместе мы насладимся белоснежными пляжами Рио и теплым Атлантическим океаном, на минутку замрем от величия грандиозного комплекса водопадов Игуасу, исследуем густые леса джунглей с буйной растительностью и водные тропинки-притоки Величественной Амазонки, где нас ждут десятки необычных растений и удивительные открытия в самой величайшей экосистеме мира.
Изюминкой путешествия станет природный парк Жалапао, так полюбившийся нашим путешественникам. Он обязательно удивит своей нетронутой природой и подарит новые ощущения во время купания в удивительных источниках fervedouros!
Программа тура по дням
Ну Здравствуй, Рио
Мы встретим вас в аэропорту Рио де Жанейро в любое время и отвезем в отель на берегу Атлантического океана. В этот день мы отдыхаем после перелета в несколько тысяч километров и ближе к вечеру ступим на белоснежный песок Копакабаны, самого знаменитого пляжа Бразилии.
Статуя Христа и ландшафты Рио де Жанейро
Начнем наш день с чашечки ароматного бразильского кофе!
Наверняка вам миллион раз попадались на глаза фото с поразительным ландшафтом Рио: разнообразные холмы, поросшие буйной зеленью, белоснежные пляжи и бухты. Пришло время все увидеть своими глазами!
В первую очередь мы поднимемся на гору Корковаду на комфортном микроавтобусе через лес Тижука к главному символу города - Статуе Христа-Искупителя, который раскинул свои объятия над городом. Ах, недаром эти ландшафты попали в список Всемирного наследия Юнеско
После прогуляемся по Ботаническому саду, который больше напоминает тропический лес, с 7 тыс растений, где одних только пальм больше 900 видов. Гигантский бамбуковый лес, пруды и озера, покрытые лилиями, сотни видов птиц и скачущие по веткам капуцины и крошечные мармазетки, которые не оставляют никого равнодушным.
Завершим наш сегодняшний день на высоте 400 метров, любуясь Рио в лучах закатного солнца.
Лестница Селарона и богемная Санта-Тереза
Надеваем удобную обувь, берем головной убор, солнцезащитный крем и отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием города, где полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона, прокатимся на желтом трамвайчике по богемному району Санта Тереза и попробуем посчитать книги в королевской библиотеке.
Ближе к вечеру выдвигаемся в главный богемный район Лапа. Это место с колониальной архитектурой некоторых особняков, баров и ресторанов дышит историей и музыкой на любой вкус (от самбы, форро до современного фанка)
Гора Телеграф: зависая над обрывом
Сегодня просыпаемся пораньше, ведь впереди нас ждёт увлекательная часовая прогулка по лесу до знаменитого камня Телеграф. Встречаем рассвет и делаем экстремальное фото. Хоть фотографии и кажутся безумными, но всему есть объяснение. Под камнем, висящем над обрывом, есть плато, которое и позволяет нам позировать без опасений.
Для подъема достаточно быть в хорошей физической форме, специальная подготовка не требуется. В зависимости от темпа группы, нам потребуется 40-60 мин, чтобы добраться до вершины.
После обеда вылетаем в Манаус (штат Амазонас)
Амазония: слияние рек, крокодилы и пираньи
После завтрака в отеле держим путь прямиком в джунгли (3 час в дороге), со сменой видов транспорта, заселяемся в традиционное жилье коренных народов - деревянные хижины, которые находится в одном из притоков Амазонки. Здесь нас уже ждет типичный амазонский обед, состоящий из рыбу пираруку и сока купуасу. Привыкаем к звукам дикой природы и исследуем окрестности на лодке. Как насчет выловить десяток-другой пираний?)
После ужина выезжаем на фото сафари, где местный гид-проводник попытается поймать кайманчика из воды голыми руками. Не беспокойтесь, наши проводники - это опытные сертифицированные специалисты, которые знают все о повадках животных, а также с удовольствием поделятся с нами этой информацией.
Ночь в лодже в джунглях
Амазония: прогулка по джунглям
Просыпаемся пораньше, чтобы встретить рассвет. Сидя в лодке посреди реки, наблюдаем и прислушиваемся как просыпается дикая природа: птицы, дельфины, лягушки, обезьяны….
Возвращаемся в лодж, завтракаем и отправляемся на 3х часовую прогулку по джунглям, во время которой узнаем какие сокровища скрывает Амазонский лес, зачем индейцы используют различные растения и деревья (некоторые даже попробуем на вкус) и попытаемся найти ленивца.
Обедаем в лодже, бросаем прощальный взгляд на джунгли и возвращаемся в Манаус.
Манаус: резиновый бум и оперный театр
Неспешно просыпаемся, завтракаем и отправляемся в самое сердце города. Его история весьма интересна, так как вплотную связана с Гевеей — главным природным каучуконосом, который превратил бедную деревеньку Манаус в утонченный, богаты и прогрессивный городской центр, но сказка резко закончилась спустя 30 лет. Застой, наступивший в экономике Манауса, превратил Южноамериканский Париж в мертвый город.
Прогуляемся по уютным тенистым улочкам и ухоженным скверикам, увидим остатки былой роскоши: древние дворцы и соборы, бесчисленные лавки мелких ремесленниковкустарей с незатейливым традиционным товаром.
После обеда вылетаем в Палмас (штат Токантинс)
Жалапао: японская лагуна, Педра Фурада и попугаи
Жалапао - это бразильский оазис, который скрывается на территории штата Токантинс. Гектары дикой природы, водопады, песчаные дюны, природные бассейны, скальные образования и каньоны поражают воображение еще пока нетронутой кинематографической красотой.
Утром встречаемся с нашим местным гидом и выдвигаемся в национальный парк Жалапао. Впереди нас ждут сотни километров дорог по бразильской саванне на джипе 4Х4, это наш транспорт на ближайшие 3 дня.
Сегодня мы с вами успеем посетить Японскую лагуну с кристально синим цветом воды, прокатимся на лодке до грота и поныряем с маской, чтобы оценить подводные красоты.
А закат поедем встречать в очень необычное место. Pedra Furada - одно из самых впечатляющих скальных образований в регионе. А еще это место является домом для бесчисленного количества птиц и попугаев Ара
Запаситесь маской для ныряний, аквасоками, водонепроницаемым чехлом для телефона и купальниками
Жалапао: каньоны, водопады и дюны
Просыпаемся, завтракаем и направляемся вглубь парка (ок. 3,5 часа в дороге), по пути любуясь пейзажами бразильской саванны (серрадо). Прогуляемся по дну каньона Sussuapara, который больше напоминает зачарованный мир и понежимся на речном пляже.
Пол часа в пути по самой красивой дороге парка и мы окажемся перед главной достопримечательностью. Здесь замирает сердце и от эмоций перехватывает дыхание. Закат в дюнах Жалапао - красота, которая действительно неисчерпаема.
Жалапао: удивительные источники Ферведоро
Сегодня у нас сплошные водные достопримечательности. Кроме водопада (cachoeira da Formiga), отличительной особенностью которого является цвет воды, нас ждёт знакомство с 2 удивительными источниками (fervedouro), не имеющие аналогов в мире. Это источники подземных рек, в которых вода бьёт из под земли с такой силой, что перемешиваясь с песком выталкивает вас наверх. Бесполезно описывать ощущение, предлагаю испытать лично в нескольких источниках, отличающихся между собой интенсивностью цвета, формой и давление. Обещаю, будет очень весело)
Водопады Игуасу
Вот и пришло время знакомства с одним из самых красивых явлений природы на земле - водопадами Игуасу.
Но вначале заглянем в Парк Птиц, где познакомимся с яркими представителями тропических лесов: красными ибисами, розовыми фламинго, яркими ара, и конечно же туканами, с их причудливо-желтыми клювами
После обеда прогуливаемся по пешеходным дорожкам комплекса, некоторые из них спроектированным прямо на воде, что придает ощущениям еще больше остроты. Грохот воды, брызги, мокрая одежда - это значит, что мы добрались до Глотки Дьявола - самого масштабногоиз 275 водопадов комплекса
Желающие могут взбодриться,прокатившись на лодке под мощными струями воды (опционально)
Водопады Игуасу (Аргентина) и вылет домой
Берем паспорта и выдвигаемся в новую страну! Через полтора часа мы уже будем гулять с вами по Аргентинской стороне водопадов, она в 5 раз больше, чем бразильская. Мы отправимся на небольшом поезде сквозь джунгли к Глотке Дьявола, чтобы увидеть всю эту красоту уже с другого ракурса.
Ближе к вечеру пакуем чемоданы, обнимаемся и выдвигаемся в аэропорт (Igu)
Желающие могут продлить свой отпуск на пляжах Бразилии и отдохнуть после активных приключений
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4, поузадах и лоджах (двухместное размещение)
- Полноценное питание во время экспедиции в Жалапао (2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина)
- Полноценное питание во время путешествия по Амазонке (1 завтрака, 2 обеда и 1 ужина, искл. напитки)
- Встреча в аэропорту г. Рио-де-Жанейро
- Сопровождение турлидером 24/7
- Работа локальных гидов
- Входные билеты на все экскурсионные объекты
- Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро с русскоязычным гидом
- Экскурсия на водопады Игуасу с двух сторон (Бразилия, Аргентина)
- 3-х дневная экспедиция по нац. парк Жалапао
- 2-х дневная поездка на Амазонку
Что не входит в цену
- Международный перелет до Бразилии и обратно
- Питание
- 3 внутренних перелета - около 700 $