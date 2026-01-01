2 день

Статуя Христа и ландшафты Рио де Жанейро

Начнем наш день с чашечки ароматного бразильского кофе!

Наверняка вам миллион раз попадались на глаза фото с поразительным ландшафтом Рио: разнообразные холмы, поросшие буйной зеленью, белоснежные пляжи и бухты. Пришло время все увидеть своими глазами!

В первую очередь мы поднимемся на гору Корковаду на комфортном микроавтобусе через лес Тижука к главному символу города - Статуе Христа-Искупителя, который раскинул свои объятия над городом. Ах, недаром эти ландшафты попали в список Всемирного наследия Юнеско

После прогуляемся по Ботаническому саду, который больше напоминает тропический лес, с 7 тыс растений, где одних только пальм больше 900 видов. Гигантский бамбуковый лес, пруды и озера, покрытые лилиями, сотни видов птиц и скачущие по веткам капуцины и крошечные мармазетки, которые не оставляют никого равнодушным.

Завершим наш сегодняшний день на высоте 400 метров, любуясь Рио в лучах закатного солнца.

