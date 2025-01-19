читать дальше насыщенная, но не утомительная программа. И города посмотрели,и природными красотами успели насладиться. Водопады - это отдельная любовь 😍 По каким ресторанам Лена нас водила …! Бразильская кухня очень понравилась, еда настолько разнообразная,что даже по гречке не успели соскучиться 😀(как обычно бывает к концу путешествий) Эмоции не передать словами. Полный восторг! Леночка, огромное тебе спасибо,за крутое путешествие 🙏

Поездку в Бразилию можно назвать моим самым крутым путешествием! За столь короткое время Лена постаралась показать нам ВСЁ! Была очень