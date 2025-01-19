12 дней
Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
«Три дня будем знакомиться с примечательными местами и нетронутой природой национального парка «Халапао», где искупаемся в уникальных источниках и полюбуемся закатом в песчаных дюнах»
5 окт в 08:00
$3790 за человека
12 дней
От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, точное время - по договор...
«Продолжим проникаться величием природы, осматривая Игуасу с аргентинской стороны»
15 мар в 10:00
29 мар в 10:00
$4290 за человека
13 дней
Далёкая и прекрасная: насыщенное путешествие по Бразилии
Исследовать города, джунгли и пустыню, покататься на лодках и джипе и поймать пиранью
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от вашего р...
«Погуляем по окрестным джунглям и получим уроки выживания в дикой природе: научимся отличать съедобные растения от ядовитых и стрелять из лука»
9 июл в 10:00
$3100 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана19 января 2025Это было блестящее, супер активное, наполненное красками путешествие! Оно вместило в себя целую историю с фейерверком страстей на карнавале, ночными
- ААльбина15 декабря 2024Поездку в Бразилию можно назвать моим самым крутым путешествием! За столь короткое время Лена постаралась показать нам ВСЁ! Была очень
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Природа и пейзажи»
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