От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
27 фев в 08:00
13 мар в 08:00
$4350 за человека
Далёкая и прекрасная: насыщенное путешествие по Бразилии
Исследовать города, джунгли и пустыню, покататься на лодках и джипе и поймать пиранью
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от вашего р...
31 мая в 08:00
$3950 за человека
По Бразилии на катамаране: путешествие в мини-группе по самым живописным уголкам (всё включено)
Постоять у руля и прогуляться по джунглям, искупаться в водопаде и отдохнуть на знаменитом пляже
Начало: Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, до 14:00
28 фев в 14:00
€3100 за человека
