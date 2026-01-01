От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
6 фев в 08:00
27 фев в 08:00
$4350 за человека
По Бразилии на катамаране: путешествие в мини-группе по самым живописным уголкам (всё включено)
Постоять у руля и прогуляться по джунглям, искупаться в водопаде и отдохнуть на знаменитом пляже
Начало: Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, до 14:00
«Вы пройдёте вводный курс по управлению катамараном и сможете попробовать себя в роли капитанов»
28 фев в 14:00
€3100 за человека
Большой комфорт-тур в Бразилию: карнавал в Рио, водопады Игуасу, джунгли Амазонии и пляжный отдых
Попасть на главный праздник, отправиться в ночное сафари, искупаться с дельфинами, побывать в Парачи
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 14:00. Возможно любое вре...
«Познакомитесь с очаровательным колониальным городком Параиба, прогуляетесь по его мощёным улочкам и отправитесь на морскую прогулку среди тропических островов»
20 фев в 14:00
$3750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Рио-де-Жанейро в январе 2026
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 3100 до 4350.
Водные туры в Рио-де-Жанейро на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026