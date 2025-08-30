От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
30 авг в 10:00
27 сен в 10:00
$4290 за человека
По Бразилии на катамаране: путешествие в мини-группе по самым живописным уголкам (всё включено)
Постоять у руля и прогуляться по джунглям, искупаться в водопаде и отдохнуть на знаменитом пляже
Начало: Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, до 14:00
28 фев в 14:00
€3100 за человека
Настоящий Рио только для вас: индивидуальное путешествие по знаковым локациям
Посетить вершину Корковаду, увидеть Сахарную голову и отдохнуть на пляже Жоатинга
Начало: Рио-де-Жанейро, ваш отель, время - по договорённос...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$1460 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «На море»
Самые популярные туры этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Рио-де-Жанейро в августе 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 1460 до 4290.
Туры на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на море, цены от $1460. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь