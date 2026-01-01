От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
6 фев в 08:00
27 фев в 08:00
$4350 за человека
По Бразилии на катамаране: путешествие в мини-группе по самым живописным уголкам (всё включено)
Постоять у руля и прогуляться по джунглям, искупаться в водопаде и отдохнуть на знаменитом пляже
Начало: Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, до 14:00
28 фев в 14:00
€3100 за человека
Большой комфорт-тур в Бразилию: карнавал в Рио, водопады Игуасу, джунгли Амазонии и пляжный отдых
Попасть на главный праздник, отправиться в ночное сафари, искупаться с дельфинами, побывать в Парачи
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 14:00. Возможно любое вре...
20 фев в 14:00
$3750 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Рио-де-Жанейро в январе 2026
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 3100 до 4350.
Туры на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Популярные места», цены от $3100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март