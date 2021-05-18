Полезная информация о Салвадоре
Что нужно знать о Салвадоре: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Луис-Эдуарду-Магальяйнс, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Салвадоре
14:3759
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Салвадор
|По-английски
|Salvador
|Столица региона
|Салвадор является столицей региона
|Население города
|2 711 840 чел.
|Аэропорт
|Луис-Эдуарду-Магальяйнс SSA
|Часовой пояс
|America/Bahia
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Салвадор на карте
Салвадор