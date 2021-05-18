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Полезная информация о Салвадоре

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Местное время в Салвадоре
14:3759
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаСалвадор
По-английскиSalvador
Столица регионаСалвадор является столицей региона
Население города2 711 840 чел.
АэропортЛуис-Эдуарду-Магальяйнс SSA
Часовой поясAmerica/Bahia
Средняя высота10 м. от уровня моря

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