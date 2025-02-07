Туры Сан-Паулу об истории и архитектуре

Найдено 3 тура в категории «История и архитектура» в Сан-Паулу на русском языке, цены от €2417. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
4 города Бразилии и океан: перелёты включены
На автобусе
15 дней
4 города Бразилии и океан: перелёты включены
Увидеть статую Христа-Искупителя, побывать на улице карнавалов и отдохнуть на лучшем курорте страны
Начало: Г. Санкт-Петербург, точное время вылета вы узнаете...
7 фев в 10:00
14 мар в 10:00
2417 за человека
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
На машине
11 дней
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
6 мар в 10:00
$3900 за человека
Туда, где встречаются страны: путешествие к тройной границе Бразилии, Аргентины и Парагвая
На машине
11 дней
Туда, где встречаются страны: путешествие к тройной границе Бразилии, Аргентины и Парагвая
Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
20 окт в 10:00
$2700 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Паулу в категории «История и архитектура»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 4 города Бразилии и океан: перелёты включены
  2. В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
  3. Туда, где встречаются страны: путешествие к тройной границе Бразилии, Аргентины и Парагвая
Сколько стоит тур в Сан-Паулу в январе 2025
Сейчас в Сан-Паулу в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 тура от 2417 до 3900.
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