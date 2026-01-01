Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Сан-Паулу на русском языке, цены от $3100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 11 дней Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос... $3100 за человека На машине 11 дней Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00 «На катере мы пересечём слияние рек Негру и Солимоэнс и углубимся в джунгли, где сегодня останемся ночевать» $3849 за человека На машине 12 дней Карнавал, Амазония и водопады Игуасу: тропическое приключение в Бразилии и Аргентине Повеселиться под зажигательные ритмы, заглянуть в Глотку Дьявола и переночевать в джунглях Начало: Аэропорт «Гуарульос» города Сан-Паулу, время - по ... «Поплаваете на лодке по самой длинной на свете реке Амазонке и прокатитесь на яхте по самому большому в мире тропическому заливу» $3750 за человека Все туры Сан-Паулу

