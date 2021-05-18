Полезная информация о Шапеко

Что нужно знать о Шапеко: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Шапеко, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шапеко
14:3823
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаШапеко
По-английскиChapeco
Население города160 157 чел.
АэропортШапеко XAP
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота668 м. от уровня моря

Где находится Шапеко на карте

Шапеко фото города
Шапеко

Когда лучше лететь в Шапеко

Расписание авиа-рейсов