Мы прикоснёмся к этой глубокой религиозности: посетим множество древних обителей, побеседуем о верованиях и божествах, узнаем, какую бумагу используют для
Описание тура
Организационные детали
В Паро можно прилететь из: Катманду (Непал), Дели (Индия), Бангкока (Тайланд), Дакки (Бангладеш), Дубая (Эмираты). Организаторы помогают бронировать билеты.
Питание. Трёхразовое по системе «шведский стол». Бутанская кухня, широкий выбор вегетарианских блюд.
Транспорт. Комфортный чистый микроавтобус с кондиционером.
Возраст участников. 10+.
Виза. Включена в стоимость, оформит организатор.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, физподготовка не нужна. Включены 2 небольших трека: к храму Ваджрайогини (3 часа в одну сторону) и монастырю Гнездо тигрицы (2,5 часа в одну сторону по широкой пешеходной тропе с набором высоты 900 м).
Программа тура по дням
Паро: монастырь Ринпунг-дзонг, Национальный музей Бутана
Встретимся в Паро, заселимся в отель и после обеда начнём знакомство с достопримечательностями. Посетим монастырь Ринпунг-дзонг и на его примере узнаем особенности архитектурного стиля дзонгов. Также побываем в Та-дзонг — Национальном музее Бутана с богатейшей коллекцией произведений искусства.
Хайкинг к храму Ваджрайогини
В планах на день — хайкинг к храму богини Ваджрайогини. Будем двигаться по красивой тропе, сделаем остановки у сакральных мест и увидим статуэтку, словно застывшую в воздухе без опоры. После пикника на природе вернёмся в Паро.
Тхимпху: монастыри-дзонги, бумажная фабрика
Прощаемся с Паро и едем в столицу — Тхимпху. Посетим Ташичо-дзонг в административном центре: здесь находятся офисы министров и короля, летняя резиденция верховного ламы. Осмотрим монастыри: древнейший в стране Голубой дзонг и Симтокха-дзонг, построенный основателем Бутана. Заглянем на фабрику, где делают бумагу для печати религиозных текстов, но всех секретов нам не узнать — их никогда не раскрывают.
Пунакха: монастырь Пунакха-дзонг, храм Чими-лакханг, деревни
Движемся дальше. Преодолеем перевал Дочула, с которого в ясную погоду открываются захватывающие виды на вершины Восточных Гималаев. В Бутане все перевалы отмечены чортенами и молитвенными флагами, что делает пейзажи ещё более живописными.
Мы прибудем в Пунакху, заселимся в номера и отправимся в монастырь Пунакха-дзонг у слияния двух рек. Когда-то здесь располагалась столица, а теперь — зимняя резиденция высшего духовенства страны. Тут находится секретное святилище с забальзамированным телом первого правителя Бутана и коронуют монархов.
Побываем в храме Чими-лакханг, где бездетные пары просят о рождении ребёнка. Он расположен на холме посреди долины, и по пути мы познакомимся с деревенским укладом, следуя через поселения и рисовые поля.
Монастыри Вангди-дзонг, Тронгса-дзонг
Сегодня посетим 2 монастыря-дзонга, возведённые основателем Бутана и имеющие важное политическое и духовное значение. Это Вангди-дзонг, где хранится статуя духовного гуру Шабдрунга, в сердце которой заложены реликвии Падмасамбхавы. А также Тронгса-дзонг, бывший резиденцией правящей монаршей династии. Отсюда же открываются прекрасные виды на реку Мангде Чху. Ночевать останемся в Тронгсе.
Фестиваль Domkhar Tshechu, монастырь Джакар-дзонг
Следуем далее. Доберёмся в долину Чуми и присоединимся к фестивалю Domkhar Tshechu: посмотрим сакральные танцы чам в масках и поймём их глубинное значение. Также сегодня заедем в монастырь Джакар-дзонг, основанный прадедом первого правителя Бутана. Ночуем в Бумтанге.
Бумтанг: Джамбей-лакханг, Курджей-лакханг
Весь день посвятим Бумтангу. Места здесь очень тихие и живописные, настраивают на единение с природой и глубокие размышления. Здесь нас интересуют древние храмы — Джамбей-лакханг, построенный тибетским королём в 659 году, и Курджей-лакханг, где сохранились отпечатки гуру Падмасамбхавы.
Пылающее озеро, фестиваль Ura Yakchoe
Впереди — множество приключений. Мы увидим Мебарцо, или пылающее озеро — глубоководный бассейн в ущелье реки Танчу. Оно имеет особое духовное значение и является одним из самых священных для народа Бутана.
Также посетим фестиваль Ura Yakchoe, где выставляют статую Ваджрапани — ценную реликвию, которая появилась, чтобы избавить жителей от эпидемии проказы. Тут тоже понаблюдаем за ритуальными танцами чам.
Долина Фобджиха
Продолжаем путь. Побываем и переночуем в одном из красивейших уголков страны, уединённой долине Фобджиха. Полюбуемся чёрными горными хребтами и извилистыми речками и побеседуем о черношеих журавлях, прилетающих сюда на зимовку из Тибета.
Гангтей-гомпа, возвращение в Тхимпху
После завтрака отправимся в обратный путь в Тхимпху. По дороге заедем в Гангтей-гомпу — древний монастырь школы ньингма, важный для буддистов духовный центр.
Статуя Будды, мемориальный чортен, Тачоганг-лхакханг
Начнём день с красивых видов — у подножия самой большой в Бутане статуи Будды. Отсюда открывается захватывающая панорама долины. Также посетим мемориальный чортен в честь третьего короля страны и Тачоганг-лхакханг, в котором хранятся важные реликвии. К вечеру прибудем в Паро.
Гнездо тигрицы
Завершим наше большое путешествие по Бутану в невероятном месте — монастыре Такцанг-лакханг, больше известном как Гнездо тигрицы. Это одна из наиболее священных обителей страны, куда мы поднимемся пешком. Пообедаем с головокружительными видами и спустимся в Паро.
Возвращение домой
После завтрака — трансфер к аэропорту, обратные рейсы. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим турлидером и англоговорящим бутанским гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Туристический налог
- Виза
Что не входит в цену
- Билеты в Паро и обратно в ваш город
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение