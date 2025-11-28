Мои заказы

Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)

Объехать монастыри и храмы, увидеть ритуальные костюмы и танцы, налюбоваться Восточными Гималаями
Духовность в Бутане прочно вплетена в структуру государства и мировоззрение местных.

Мы прикоснёмся к этой глубокой религиозности: посетим множество древних обителей, побеседуем о верованиях и божествах, узнаем, какую бумагу используют для
сакральных текстов, кому молятся мечтающие о ребёнке и как вызвать Громового Дракона.

В этот период в стране пройдут фестивали, посвящённые гуру Падмасамбхаве, которого тут почитают как второго Будду.

Это целые мистерии с ритуальными танцами чам, церемониальными нарядами и масками, глубоким смыслом и уходящими в века легендами — уникальная возможность увидеть обряды, реликвии, костюмы народа.

Любуясь склонами, бездонными ущельями, заснеженными пиками Гималаев, мы будем путешествовать небольшой компанией, останавливаться в комфортных отелях и сможем не беспокоиться о бытовых деталях — включено трёхразовое питание с широким ассортиментом бутанских и вегетарианских блюд.

Описание тура

Организационные детали

В Паро можно прилететь из: Катманду (Непал), Дели (Индия), Бангкока (Тайланд), Дакки (Бангладеш), Дубая (Эмираты). Организаторы помогают бронировать билеты.

Питание. Трёхразовое по системе «шведский стол». Бутанская кухня, широкий выбор вегетарианских блюд.

Транспорт. Комфортный чистый микроавтобус с кондиционером.

Возраст участников. 10+.

Виза. Включена в стоимость, оформит организатор.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, физподготовка не нужна. Включены 2 небольших трека: к храму Ваджрайогини (3 часа в одну сторону) и монастырю Гнездо тигрицы (2,5 часа в одну сторону по широкой пешеходной тропе с набором высоты 900 м).

Программа тура по дням

1 день

Паро: монастырь Ринпунг-дзонг, Национальный музей Бутана

Встретимся в Паро, заселимся в отель и после обеда начнём знакомство с достопримечательностями. Посетим монастырь Ринпунг-дзонг и на его примере узнаем особенности архитектурного стиля дзонгов. Также побываем в Та-дзонг — Национальном музее Бутана с богатейшей коллекцией произведений искусства.

Паро: монастырь Ринпунг-дзонг, Национальный музей Бутана
2 день

Хайкинг к храму Ваджрайогини

В планах на день — хайкинг к храму богини Ваджрайогини. Будем двигаться по красивой тропе, сделаем остановки у сакральных мест и увидим статуэтку, словно застывшую в воздухе без опоры. После пикника на природе вернёмся в Паро.

Хайкинг к храму Ваджрайогини
3 день

Тхимпху: монастыри-дзонги, бумажная фабрика

Прощаемся с Паро и едем в столицу — Тхимпху. Посетим Ташичо-дзонг в административном центре: здесь находятся офисы министров и короля, летняя резиденция верховного ламы. Осмотрим монастыри: древнейший в стране Голубой дзонг и Симтокха-дзонг, построенный основателем Бутана. Заглянем на фабрику, где делают бумагу для печати религиозных текстов, но всех секретов нам не узнать — их никогда не раскрывают.

Тхимпху: монастыри-дзонги, бумажная фабрика
4 день

Пунакха: монастырь Пунакха-дзонг, храм Чими-лакханг, деревни

Движемся дальше. Преодолеем перевал Дочула, с которого в ясную погоду открываются захватывающие виды на вершины Восточных Гималаев. В Бутане все перевалы отмечены чортенами и молитвенными флагами, что делает пейзажи ещё более живописными.

Мы прибудем в Пунакху, заселимся в номера и отправимся в монастырь Пунакха-дзонг у слияния двух рек. Когда-то здесь располагалась столица, а теперь — зимняя резиденция высшего духовенства страны. Тут находится секретное святилище с забальзамированным телом первого правителя Бутана и коронуют монархов.

Побываем в храме Чими-лакханг, где бездетные пары просят о рождении ребёнка. Он расположен на холме посреди долины, и по пути мы познакомимся с деревенским укладом, следуя через поселения и рисовые поля.

Пунакха: монастырь Пунакха-дзонг, храм Чими-лакханг, деревни
5 день

Монастыри Вангди-дзонг, Тронгса-дзонг

Сегодня посетим 2 монастыря-дзонга, возведённые основателем Бутана и имеющие важное политическое и духовное значение. Это Вангди-дзонг, где хранится статуя духовного гуру Шабдрунга, в сердце которой заложены реликвии Падмасамбхавы. А также Тронгса-дзонг, бывший резиденцией правящей монаршей династии. Отсюда же открываются прекрасные виды на реку Мангде Чху. Ночевать останемся в Тронгсе.

Монастыри Вангди-дзонг, Тронгса-дзонг
6 день

Фестиваль Domkhar Tshechu, монастырь Джакар-дзонг

Следуем далее. Доберёмся в долину Чуми и присоединимся к фестивалю Domkhar Tshechu: посмотрим сакральные танцы чам в масках и поймём их глубинное значение. Также сегодня заедем в монастырь Джакар-дзонг, основанный прадедом первого правителя Бутана. Ночуем в Бумтанге.

Фестиваль Domkhar Tshechu, монастырь Джакар-дзонг
7 день

Бумтанг: Джамбей-лакханг, Курджей-лакханг

Весь день посвятим Бумтангу. Места здесь очень тихие и живописные, настраивают на единение с природой и глубокие размышления. Здесь нас интересуют древние храмы — Джамбей-лакханг, построенный тибетским королём в 659 году, и Курджей-лакханг, где сохранились отпечатки гуру Падмасамбхавы.

Бумтанг: Джамбей-лакханг, Курджей-лакханг
8 день

Пылающее озеро, фестиваль Ura Yakchoe

Впереди — множество приключений. Мы увидим Мебарцо, или пылающее озеро — глубоководный бассейн в ущелье реки Танчу. Оно имеет особое духовное значение и является одним из самых священных для народа Бутана.

Также посетим фестиваль Ura Yakchoe, где выставляют статую Ваджрапани — ценную реликвию, которая появилась, чтобы избавить жителей от эпидемии проказы. Тут тоже понаблюдаем за ритуальными танцами чам.

Пылающее озеро, фестиваль Ura Yakchoe
9 день

Долина Фобджиха

Продолжаем путь. Побываем и переночуем в одном из красивейших уголков страны, уединённой долине Фобджиха. Полюбуемся чёрными горными хребтами и извилистыми речками и побеседуем о черношеих журавлях, прилетающих сюда на зимовку из Тибета.

Долина Фобджиха
10 день

Гангтей-гомпа, возвращение в Тхимпху

После завтрака отправимся в обратный путь в Тхимпху. По дороге заедем в Гангтей-гомпу — древний монастырь школы ньингма, важный для буддистов духовный центр.

Гангтей-гомпа, возвращение в Тхимпху
11 день

Статуя Будды, мемориальный чортен, Тачоганг-лхакханг

Начнём день с красивых видов — у подножия самой большой в Бутане статуи Будды. Отсюда открывается захватывающая панорама долины. Также посетим мемориальный чортен в честь третьего короля страны и Тачоганг-лхакханг, в котором хранятся важные реликвии. К вечеру прибудем в Паро.

Статуя Будды, мемориальный чортен, Тачоганг-лхакханг
12 день

Гнездо тигрицы

Завершим наше большое путешествие по Бутану в невероятном месте — монастыре Такцанг-лакханг, больше известном как Гнездо тигрицы. Это одна из наиболее священных обителей страны, куда мы поднимемся пешком. Пообедаем с головокружительными видами и спустимся в Паро.

Гнездо тигрицы
13 день

Возвращение домой

После завтрака — трансфер к аэропорту, обратные рейсы. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим турлидером и англоговорящим бутанским гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Туристический налог
  • Виза
Что не входит в цену
  • Билеты в Паро и обратно в ваш город
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Паро, 12:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Паро
Провела экскурсии для 34 туристов
Я организую авторские туры в Непал, Тибет, Бутан и Индию, а также провожу экскурсии по долине Катманду и священному городу Варанаси. Живу в Гималаях с 2019 года, глубоко изучаю индуистскую
и буддистскую традиции с йогинами, монахами и пандитами. Мои туры и экскурсии ценят, прежде всего, за глубину погружения в философию, традиции, ритуалы и уклад общественной жизни тех мест, которые мы посещаем.

