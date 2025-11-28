Движемся дальше. Преодолеем перевал Дочула, с которого в ясную погоду открываются захватывающие виды на вершины Восточных Гималаев. В Бутане все перевалы отмечены чортенами и молитвенными флагами, что делает пейзажи ещё более живописными.

Мы прибудем в Пунакху, заселимся в номера и отправимся в монастырь Пунакха-дзонг у слияния двух рек. Когда-то здесь располагалась столица, а теперь — зимняя резиденция высшего духовенства страны. Тут находится секретное святилище с забальзамированным телом первого правителя Бутана и коронуют монархов.

Побываем в храме Чими-лакханг, где бездетные пары просят о рождении ребёнка. Он расположен на холме посреди долины, и по пути мы познакомимся с деревенским укладом, следуя через поселения и рисовые поля.