Святыни и природа Бутана: этнотур с практиками и погружением в культуру (всё включено)

Посетить буддийские монастыри и горные деревни, отведать местных блюд и помедитировать
Отправимся в буддистское королевство, расположенное на склонах Гималаев и хранящее множество святынь.

Посетим значимые монастыри-крепости, увидим пагоды на перевале Дочула и дойдём до скалы с «Гнездом Тигра». Исследуем нынешнюю и бывшую
столицы — Тхимпху и Пунакху.

Побываем в месте, где состоялась королевская свадьба, и зайдём в монастырь школы ньингма тибетского буддизма. Погуляем в долине Фобджиха — здесь можно встретить черношейных журавлей, оленей и яков.

У вас будет возможность принять участие в ежедневных практиках — медитациях, суставной и дыхательной гимнастике.

В этом туре вы сможете максимально расслабиться: включено 3-разовое питание с потрясающими локальными блюдами. А также вам не придётся беспокоиться об оформлении визы, сделаем за вас.

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Питание. Включено 3-разовое питание и питьевая вода на протяжении всего тура. Ежедневно вы будете пробовать новые блюда бутанской кухни.

Транспорт. Передвижения на микроавтобусе с кондиционером.

Возраст участников. С 14 лет.

Виза. Визовый сбор включён в стоимость тура.

Уровень сложности. Программа активная с пешими прогулками. В программе есть медитации и практики йоги, которые подойдут и начинающим. Все практики проводит дипломированный преподаватель по йоге, йогатерапии и медитативным программам, реабилитолог, инструктор групповых программ. Опыт более 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Паро и знакомство с Тхимпху

Встречаемся в аэропорту Паро — городе, расположенном на высоте более 2000 метров. Заселимся в отель в Тхимпху, столице Бутана, находящейся недалеко от Паро. После размещения соберёмся на обед и начнём знакомиться с местной кухней.

Во второй половине дня доедем до одной из главных достопримечательностей Тхимпху — огромной статуи Будды Дорденмы. Вы полюбуетесь видом на долину со смотровой площадки и узнаете историю этого места.

Затем отправимся в интерактивный музей «Просто Бутан», чтобы разобраться в различных аспектах традиционной жизни в Бутане. Нас встретят с порциями рисового напитка на основе спирта. После чего рассмотрим макеты деревенских сцен.

Далее заглянем на базар из бамбуковых хижин, где вы сможете приобрести изделия ручной работы, и в крепость Ташичодзонг, самую большую в Бутане. Она является резиденцией правительства с 1968 года. Увидим тронный зал, кабинеты короля и министров.

После ужина желающие смогут прогуляться по вечернему городу.

2 день

Перевал Дочула, Гималаи и знакомство с Пунакхой

В туре желающие смогут ежедневно принимать участие в практиках — медитациях и йога-терапии. Одна проводится до завтрака, а вторая вечером.

Сегодня нас ждёт переезд в бывшую столицу — Пунакху. По пути остановимся на перевале Дочула, откуда полюбуемся Гималаями. Также увидим 108 ступ, построенных на холме в честь победы над индийскими повстанцами.

Прибыв в город, отправимся в крепость-монастырь Пунакха-дзонг — образец бутанской архитектуры. Здесь в 2011 году состоялась королевская свадьба нынешнего короля государства. Затем побываем на подвесном мосту, с которого открывается живописный вид на реку По Чу и долину.

Вечером заселимся в отель в Пунакхе.

3 день

Треккинг до храма Вангдитсе, медитация, обед на природе и храмовый комплекс

После практики и завтрака вы отправитесь в пеший поход до храма Вангдитсе, расположенного на вершине горы. Это тихое и необычное место, где живёт настоятель с провидческими способностями. В храме вы проведёте время в медитации и тишине.

Затем будет обед у реки, в окружении природы.

Далее вы посетите Будда Дордема, где осмотрите храмовый комплекс, помедитируете в зале храма и сделаете красивые фото с видом на статую Будды и долину.

По желанию: массаж или спа-процедуры.

4 день

Паро Дзонг и Национальный музей Тадзонг

После практики и завтрака вы отправитесь в Паро. Через час прибытия разместитесь в отеле и, выпив чашку бутанского чая, начнёте знакомство с городом. Первым пунктом станет Паро Дзонг — крупный монастырский комплекс с особенной атмосферой. Здесь вы осмотрите территорию, пообщаетесь с монахами и, возможно, получите практику от одного из них.

После ланча посетим Национальный музей Тадзонг, где представлены экспонаты, раскрывающие культурную и духовную историю региона.

Вечером вас ждут ужин, прогулка по Паро и отдых.

5 день

«Гнездо Тигра» и спа по желанию

Сегодня отправимся к знаменитому монастырю на скале — Такцанг-лакханг («Гнездо Тигра»). Будем идти около часа и наслаждаться пейзажами вокруг. На скалах увидим молитвенные флаги. Также вы узнаете легенду об этом месте.

Вечером желающие смогут расслабиться в традиционной ванне с горячими камнями.

6 день

Отъезд

После завтрака проводим всех в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2340
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе
  • Экскурсии по программе
  • Работа сертифицированного англоговорящего гида
  • Налоги, сборы и разрешения
  • Визовые сборы
  • Практики утром и вечером (медитации, суставная и дыхательная гимнастика по желанию)
  • Билеты на объекты по программе (музеи, памятники, традиционные ванны)
  • Помощь с покупкой авиабилетов по заниженной стоимости
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Паро и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паро, аэропорт, утром (точное время зависит от рейсов)
Завершение: Паро, аэропорт, днём (точное время зависит от рейсов)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Паро
Я профессиональный преподаватель по йоге, имею диплом йогатерапевта, занимаюсь йогой более 15 лет. Вся жизнь связана со спортом — бег на длинные дистанции. Также имею диплом Академии Народного хозяйства (экономист). Мы
(это я и мои коллеги по всему миру), одни из первых, кто начал вести йога-туры и практиковать йогу в узловых точках Земли и местах силы. Йога + горы — это наше направление. Мы проводим туры и ретриты в Армении (знаем места, которые не знают даже местные), Грузии, Сочи, Испании (Путь Сантьяго), Хакассии, Урале, Алтае, Осетии, Ингушетии, Московской области, Индии (блестящее погружение в практику в стране Солнца), Керале, Бутане, Непале (знаем нехоженые треки). С нами вы не только отдыхаете и расслабляетесь, вы работаете со своим телом, с Духом и с ментальным Разумом. Чувствуя Доверие Вселенной, хочу помочь как можно большему числу людей — наполняться, открываться Светлому и Доброму, любить безусловно, и ещё понимать, что мы есть Свет и Тьма, и это нормально.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Татьяна
25 апр 2025
Тур Непал-Бутан посетила впервые. После привычного европейского отдыха немного побаивалась, но ни на минуту не пожалела о своем выборе! Поездка оставила массу приятных впечатлений! Тур авторский, хорошо проработан и насыщен
яркими событиями. Особое спасибо хочется сказать организаторау и вдохновителю тура, Ксении, за ее чудесные оздоровительные йога-практики,за ее внимание и заботу на протяжении всей поездки. Тур проходит при поддержке туркомпании в сопровождении гида переводчика, что очень удобно. Если обновится программа, обязательно поеду на следующий год с мужем!

И
Ирина
17 мар 2025
Тур запал мне в самую душу! Пейзажи, потрясающие красотой! Было много трекинга по необычайно красивым местам - озера, реки и, конечно же, ГОРЫ!!! . Сложно передать словами, они как будто
стоят на страже, огромные, с заснеженными вершинами! Программа с Ксенией как всегда была насыщенная, но при этом оставалось личное время для отдыха. Медитации, занятие йогой с Ксенией по желанию группы, расписание тоже можно было подстроить под наши хотелки:) (в рамках разумного, конечно). Благодаря местному менеджеру из команды Ксении я чувствовала себя в безопасности, любые вопросы он мог быстро решить с местным населением. Туром ОЧЕНЬ осталась очень довольна и с удовольствием поехала бы еще!

