Встречаемся в аэропорту Паро — городе, расположенном на высоте более 2000 метров. Заселимся в отель в Тхимпху, столице Бутана, находящейся недалеко от Паро. После размещения соберёмся на обед и начнём знакомиться с местной кухней.

Во второй половине дня доедем до одной из главных достопримечательностей Тхимпху — огромной статуи Будды Дорденмы. Вы полюбуетесь видом на долину со смотровой площадки и узнаете историю этого места.

Затем отправимся в интерактивный музей «Просто Бутан», чтобы разобраться в различных аспектах традиционной жизни в Бутане. Нас встретят с порциями рисового напитка на основе спирта. После чего рассмотрим макеты деревенских сцен.

Далее заглянем на базар из бамбуковых хижин, где вы сможете приобрести изделия ручной работы, и в крепость Ташичодзонг, самую большую в Бутане. Она является резиденцией правительства с 1968 года. Увидим тронный зал, кабинеты короля и министров.

После ужина желающие смогут прогуляться по вечернему городу.