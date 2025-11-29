Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
Бутан называют землёй счастья, на которой медитировали великие гуру и веками искали умиротворение простые люди.
Их примеру последуем и мы, и каждый шаг будет частью духовного путешествия навстречу себе и внутренней
гармонии.
Мы отправимся в паломничество по монастырям Ташичо-дзонг, Ринпунг-дзонг, Такцанг-лакханг и Кьичу-лакханг, где каждый камень пропитан мудростью и покоем.
Вдыхая пряный запах благовоний, рассмотрим искусное убранство и свирепых божеств, проникнемся философией буддизма и религиозными ценностями.
Понаблюдаем за перебирающими чётки монахами в бордовых одеждах и стариками, которые бормочут мантры и вращают молитвенные барабаны, совершая непрерывную кору.
А также будем созерцать благоговейную красоту Гималаев, ведь все эти сакральные уголки окружены гирляндой горных вершин с хвойным покрывалом лесов.
Описание тура
Организационные детали
Для оформления визы нужны загранпаспорт, фото, туристическая страховка. В Бутане хорошее покрытие связью, сим-карту можно приобрести в аэропорту.
Программа тура по дням
1 день
Монастырь-крепость Ташичо-дзонг
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После заселения и обеда начнётся ваше знакомство с Бутаном. Сегодня посетим монастырь-крепость Ташичо-дзонг. Здесь расположены правительство страны и кабинет короля, лето тут проводит и религиозный лидер. К ужину вернёмся в гостиницу.
Продолжим изучать Тхимпху. Осмотрим мемориальный чортен, у которого пожилые люди непрерывно совершают кору, бормоча мантры и вращая молитвенные барабаны.
Следующий на нашем пути — монастырь-крепость Ринпунг-дзонг. Внутри расположены 14 храмов и алтарей и снимали часть сцен к фильму Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда».
3 день
Монастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакханг
Этот день начнём с визитной карточки Бутана — монастыря Такцанг-лакханг, название которого переводится как Гнездо тигрицы. К обители мы поднимемся пешком по живописной тропе в окружении соснового леса и развевающихся молитвенных флагов.
После обеда побываем в монастыре Кьичу-лакханг. Это одна из старейших и наиболее почитаемых святынь страны. Она состоит из 2 храмов-близнецов, возведённых с разницей в несколько столетий в едином стиле.
4 день
Возвращение домой
После завтрака — трансфер к аэропорту. Поможем вам с формальностями при выезде и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Визовый сбор
Туристический сбор
Что не входит в цену
Билеты в Паро и обратно в ваш город
Туристическая страховка (обязательна для получения визы)
Чаевые гиду и водителю - от $50 за все дни
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты, кроме июля, августа и сентября
Место начала и завершения?
Аэропорт Паро, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Надежда — ваша команда гидов в Паро
Я работаю в сфере туризма и гостеприимства с 2007 года. Путешествия — моя страсть. Знаю, как организовать путешествие наилучшим образом, а моя команда профессионалов и экспертов в области туризма помогает
в этом.
Мы специализируемся на турах по Непалу, Бутану, Тибету и Индии. Главная ценность наших туров — маленькие группы. Это позволяет обеспечивать индивидуальный подход к каждому гостю. Отлично знаем религию, философию и можем показать жизнь обычных людей Гималаев. Поэтому, если хотите погрузиться в богатейшую историю и культуру этих волшебных стран, то вам к нам!