Мои заказы

Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)

Посетить 4 монастыря, понаблюдать за корой, проникнуться философией буддизма и величием Гималаев
Бутан называют землёй счастья, на которой медитировали великие гуру и веками искали умиротворение простые люди.

Их примеру последуем и мы, и каждый шаг будет частью духовного путешествия навстречу себе и внутренней
читать дальше

гармонии.

Мы отправимся в паломничество по монастырям Ташичо-дзонг, Ринпунг-дзонг, Такцанг-лакханг и Кьичу-лакханг, где каждый камень пропитан мудростью и покоем.

Вдыхая пряный запах благовоний, рассмотрим искусное убранство и свирепых божеств, проникнемся философией буддизма и религиозными ценностями.

Понаблюдаем за перебирающими чётки монахами в бордовых одеждах и стариками, которые бормочут мантры и вращают молитвенные барабаны, совершая непрерывную кору.

А также будем созерцать благоговейную красоту Гималаев, ведь все эти сакральные уголки окружены гирляндой горных вершин с хвойным покрывалом лесов.

Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Для оформления визы нужны загранпаспорт, фото, туристическая страховка. В Бутане хорошее покрытие связью, сим-карту можно приобрести в аэропорту.

Программа тура по дням

1 день

Монастырь-крепость Ташичо-дзонг

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После заселения и обеда начнётся ваше знакомство с Бутаном. Сегодня посетим монастырь-крепость Ташичо-дзонг. Здесь расположены правительство страны и кабинет короля, лето тут проводит и религиозный лидер. К ужину вернёмся в гостиницу.

Монастырь-крепость Ташичо-дзонгМонастырь-крепость Ташичо-дзонгМонастырь-крепость Ташичо-дзонгМонастырь-крепость Ташичо-дзонг
2 день

Мемориальный чортен, монастырь-крепость Ринпунг-дзонг

Продолжим изучать Тхимпху. Осмотрим мемориальный чортен, у которого пожилые люди непрерывно совершают кору, бормоча мантры и вращая молитвенные барабаны.

Следующий на нашем пути — монастырь-крепость Ринпунг-дзонг. Внутри расположены 14 храмов и алтарей и снимали часть сцен к фильму Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда».

Мемориальный чортен, монастырь-крепость Ринпунг-дзонгМемориальный чортен, монастырь-крепость Ринпунг-дзонгМемориальный чортен, монастырь-крепость Ринпунг-дзонгМемориальный чортен, монастырь-крепость Ринпунг-дзонг
3 день

Монастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакханг

Этот день начнём с визитной карточки Бутана — монастыря Такцанг-лакханг, название которого переводится как Гнездо тигрицы. К обители мы поднимемся пешком по живописной тропе в окружении соснового леса и развевающихся молитвенных флагов.

После обеда побываем в монастыре Кьичу-лакханг. Это одна из старейших и наиболее почитаемых святынь страны. Она состоит из 2 храмов-близнецов, возведённых с разницей в несколько столетий в едином стиле.

Монастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакханг
4 день

Возвращение домой

После завтрака — трансфер к аэропорту. Поможем вам с формальностями при выезде и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Визовый сбор
  • Туристический сбор
Что не входит в цену
  • Билеты в Паро и обратно в ваш город
  • Туристическая страховка (обязательна для получения визы)
  • Чаевые гиду и водителю - от $50 за все дни
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты, кроме июля, августа и сентября
Место начала и завершения?
Аэропорт Паро, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваша команда гидов в Паро
Я работаю в сфере туризма и гостеприимства с 2007 года. Путешествия — моя страсть. Знаю, как организовать путешествие наилучшим образом, а моя команда профессионалов и экспертов в области туризма помогает
читать дальше

в этом. Мы специализируемся на турах по Непалу, Бутану, Тибету и Индии. Главная ценность наших туров — маленькие группы. Это позволяет обеспечивать индивидуальный подход к каждому гостю. Отлично знаем религию, философию и можем показать жизнь обычных людей Гималаев. Поэтому, если хотите погрузиться в богатейшую историю и культуру этих волшебных стран, то вам к нам!

Похожие туры из Паро

Святыни и природа Бутана: этнотур с практиками и погружением в культуру (всё включено)
На машине
6 дней
2 отзыва
Святыни и природа Бутана: этнотур с практиками и погружением в культуру (всё включено)
Посетить буддийские монастыри и горные деревни, отведать местных блюд и помедитировать
Начало: Паро, аэропорт, утром (точное время зависит от рей...
22 мар в 08:00
30 мар в 08:00
$2340 за человека
Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)
На машине
13 дней
Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)
Объехать монастыри и храмы, увидеть ритуальные костюмы и танцы, налюбоваться Восточными Гималаями
Начало: Паро, 12:00. Возможно любое другое время в течение...
22 апр в 12:00
$5000 за человека
Религии, традиции, быт: погружение в культуру королевства Бутан (всё включено)
На автобусе
8 дней
Религии, традиции, быт: погружение в культуру королевства Бутан (всё включено)
Исследовать святыни, получить благословления монахов, пройти ритуал шамана и пожить в домах местных
Начало: Аэропорт Паро, день, точное время - по договорённо...
3 мая в 08:00
$3790 за человека