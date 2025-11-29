Этот день начнём с визитной карточки Бутана — монастыря Такцанг-лакханг, название которого переводится как Гнездо тигрицы. К обители мы поднимемся пешком по живописной тропе в окружении соснового леса и развевающихся молитвенных флагов.

После обеда побываем в монастыре Кьичу-лакханг. Это одна из старейших и наиболее почитаемых святынь страны. Она состоит из 2 храмов-близнецов, возведённых с разницей в несколько столетий в едином стиле.