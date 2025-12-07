Мои заказы

Религии, традиции, быт: погружение в культуру королевства Бутан (всё включено)

Исследовать святыни, получить благословления монахов, пройти ритуал шамана и пожить в домах местных
Бутан — это страна, которая раньше была закрыта для иностранцев, и даже сейчас сюда попасть не так просто.

Здесь величественные гималайские склоны окружают бескрайние долины, по красоте сравнимые со швейцарскими. Тут
рассыпаны десятки древних храмов, монастырей, чортенов, принадлежащих разным религиям. Мы исследуем как популярные маршруты, так и затерянные в глубинке деревушки. И главное — вас ждёт полное погружение в культуру этого самобытного королевства.

Мы будем ночевать у местных жителей, получим благословения монахов, поучаствуем в ритуале шамана, понаблюдаем за национальными танцами и песнями у костра. Уверены, это будет уникальный опыт!

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку рекомендуем взять: трекинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, головной убор, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, горной болезни, укачивания, средство от насекомых, фонарик с запасными батарейками, зонт. Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со столицей

Встретимся в аэропорту Паро и поедем в Тхимпху. По пути в столицу сделаем остановку у удивительного монастыря Такцанг-лакханг, словно парящего над скалами, и осмотрим железный мост.

По прибытии в Тхимпху нас ждёт насыщенная программа. Мы посетим мемориальный чортен, построенный в память о короле, и гигантскую статую Будды, самую высоко расположенную в мире. Заглянем в монастырь, где нас благословят на удачу и процветание. Вечером поужинаем в традиционном бутанском доме, одном из старейших в городе.

2 день

Монастырь Лунгчуце, 108 чортенов

Утром отправимся к перевалу Дочула (3140 м), откуда открывается потрясающая панорама Гималаев. Совершим небольшой треккинг к монастырю Лунгчуце и рассмотрим 108 чортенов, рассыпанных на склонах. Сегодня переночуем в затерянной среди вершин деревеньке в доме местного жителя, который расскажет несколько интересных легенд.

3 день

Монастыри Чими-лакханг и Пунакха-дзонг, чортен

Позавтракаем и поедем в буддийский монастырь Чими-лакханг, где бездетные пары благословляют на рождение ребёнка. Затем поднимемся к чортену Хамсум Юллей Намгьял. По пути к нему нас ждёт короткая прогулка по живописным рисовым террасам. А на вершине холма, где расположена святыня, открываются великолепные виды долины.

Устроим обеденный пикник на берегу реки. После посетим крепость-монастырь Пунакха-дзонг, где зимует глава бутанского буддизма.

4 день

Деревня Пхобджикха

Сегодня отправимся в живописную деревню Пхобджикха. Нашей целью будет Гангтей-гомпа — самый большой монастырь школы ньингма в стране. Вы сможете помедитировать и получить благословение монаха.

Погуляем по долине, которую называют «восточной Швейцарией». Ночевать останемся в аутентичном гостевом доме.

5 день

Деревня Тангсибдже

Продолжим исследовать самобытную глубинку Бутана и поедем в деревню Тангсибдже, которая входит в число красивейших в сердце страны. Здесь редко встречаются путешественники и нет отелей, поэтому мы остановимся в старинной усадьбе наших друзей.

Хозяева приготовят ужин из органических продуктов, выращенных в собственном саду. Также специально для нас проведёт ритуал шаман религии бон — уникальный опыт!

6 день

Переезд в Паро

Начнём утро с завтрака и недолгой прогулки по деревне. Затем поедем в Паро, дорога займёт 6-7 часов. По пути сделаем остановки, чтобы пообедать и выпить чаю с видом на гималайские вершины.

7 день

Монастырь Такцанг-лакханг, храм Кьичу-лакханг

Первую половину дня проведём в монастыре Такцанг-лакханг, который больше известен под названием Гнездо тигра. Вы полюбуетесь панорамами и узнаете интересную легенду, связанную с этим местом. У подножия комплекса желающие смогут расслабиться в традиционных бутанских ваннах на горячих камнях.

Вечером заглянем в храм Кьичу-лакханг, входящий в число старейших на Тибете. Также погуляем по городку Паро. Вечером состоится прощальный BBQ-ужин у костра с национальными танцами и песнями.

8 день

Окончание тура

После завтрака — освобождение номеров, трансфер в аэропорт ко времени обратного рейса. На этом наше путешествие по Бутану завершено.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4*, гостевых домах и домах местных жителей
  • Трёхразовое питание с безалкогольными напитками, пикники
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим и англоязычным гидами
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Благословления монахов, ритуал шамана
  • Фотосессия в национальных костюмах
  • Виза в Бутан
  • Государственный налог
Что не входит в цену
  • Все авиаперелёты
  • Виза в Индию
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Паро, день, точное время - по договорённости, зависит от рейса. Удобнее всего прилететь из Дели, Т.К. в столицу Индии есть прямые рейсы из Москвы (необходима транзитная виза)
Завершение: Аэропорт Паро, день, по времени обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Паро
Меня зовут Павел. Много лет я путешествую по Непалу и Тибету, изучаю эти прекрасные страны. Несколько лет назад я начал организовывать путешествия. В моей команде работают профессиональные гиды из Непала,
Тибета, Бутана, Индии и России. Наша задача не только показать вам эти удивительные страны, но и сделать ваше путешествие максимально комфортным. Организуем путешествия в такие гималайские страны как Непал, Бутан, Тибет и Индию (Сикким). Мы детально прорабатываем каждый маршрут, выбираем лучшие отели и гестхаусы, обеспечиваем необходимым снаряжением, осуществляем только авиаперелёты между городами (без многочасовых переездов в автобусах). В путешествии с вами всегда будет русскоговорящий гид со знанием буддизма и истории местности. Мы посвятили большое количество времени изучению маршрутов в Гималаях и прошли их самостоятельно по несколько раз, выбирая самые интересные направления, лучшие локации и отели, предусмотрев все моменты, которые важны для тех, кто путешествует с нами. Программы отличаются от обычных удалённостью от больших скоплений людей и предоставляют возможность по-настоящему насладиться красотой Гималайских гор. Выбирайте удобное для себя время и наслаждайтесь отдыхом вместе с нами!

