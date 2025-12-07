Встретимся в аэропорту Паро и поедем в Тхимпху. По пути в столицу сделаем остановку у удивительного монастыря Такцанг-лакханг, словно парящего над скалами, и осмотрим железный мост.

По прибытии в Тхимпху нас ждёт насыщенная программа. Мы посетим мемориальный чортен, построенный в память о короле, и гигантскую статую Будды, самую высоко расположенную в мире. Заглянем в монастырь, где нас благословят на удачу и процветание. Вечером поужинаем в традиционном бутанском доме, одном из старейших в городе.