С собой в поездку рекомендуем взять: трекинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, головной убор, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, горной болезни, укачивания, средство от насекомых, фонарик с запасными батарейками, зонт. Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.
Знакомство со столицей
Встретимся в аэропорту Паро и поедем в Тхимпху. По пути в столицу сделаем остановку у удивительного монастыря Такцанг-лакханг, словно парящего над скалами, и осмотрим железный мост.
По прибытии в Тхимпху нас ждёт насыщенная программа. Мы посетим мемориальный чортен, построенный в память о короле, и гигантскую статую Будды, самую высоко расположенную в мире. Заглянем в монастырь, где нас благословят на удачу и процветание. Вечером поужинаем в традиционном бутанском доме, одном из старейших в городе.
Монастырь Лунгчуце, 108 чортенов
Утром отправимся к перевалу Дочула (3140 м), откуда открывается потрясающая панорама Гималаев. Совершим небольшой треккинг к монастырю Лунгчуце и рассмотрим 108 чортенов, рассыпанных на склонах. Сегодня переночуем в затерянной среди вершин деревеньке в доме местного жителя, который расскажет несколько интересных легенд.
Монастыри Чими-лакханг и Пунакха-дзонг, чортен
Позавтракаем и поедем в буддийский монастырь Чими-лакханг, где бездетные пары благословляют на рождение ребёнка. Затем поднимемся к чортену Хамсум Юллей Намгьял. По пути к нему нас ждёт короткая прогулка по живописным рисовым террасам. А на вершине холма, где расположена святыня, открываются великолепные виды долины.
Устроим обеденный пикник на берегу реки. После посетим крепость-монастырь Пунакха-дзонг, где зимует глава бутанского буддизма.
Деревня Пхобджикха
Сегодня отправимся в живописную деревню Пхобджикха. Нашей целью будет Гангтей-гомпа — самый большой монастырь школы ньингма в стране. Вы сможете помедитировать и получить благословение монаха.
Погуляем по долине, которую называют «восточной Швейцарией». Ночевать останемся в аутентичном гостевом доме.
Деревня Тангсибдже
Продолжим исследовать самобытную глубинку Бутана и поедем в деревню Тангсибдже, которая входит в число красивейших в сердце страны. Здесь редко встречаются путешественники и нет отелей, поэтому мы остановимся в старинной усадьбе наших друзей.
Хозяева приготовят ужин из органических продуктов, выращенных в собственном саду. Также специально для нас проведёт ритуал шаман религии бон — уникальный опыт!
Переезд в Паро
Начнём утро с завтрака и недолгой прогулки по деревне. Затем поедем в Паро, дорога займёт 6-7 часов. По пути сделаем остановки, чтобы пообедать и выпить чаю с видом на гималайские вершины.
Монастырь Такцанг-лакханг, храм Кьичу-лакханг
Первую половину дня проведём в монастыре Такцанг-лакханг, который больше известен под названием Гнездо тигра. Вы полюбуетесь панорамами и узнаете интересную легенду, связанную с этим местом. У подножия комплекса желающие смогут расслабиться в традиционных бутанских ваннах на горячих камнях.
Вечером заглянем в храм Кьичу-лакханг, входящий в число старейших на Тибете. Также погуляем по городку Паро. Вечером состоится прощальный BBQ-ужин у костра с национальными танцами и песнями.
Окончание тура
После завтрака — освобождение номеров, трансфер в аэропорт ко времени обратного рейса. На этом наше путешествие по Бутану завершено.
Стоимость тура
|$3790
Что включено
- Проживание в отелях 4*, гостевых домах и домах местных жителей
- Трёхразовое питание с безалкогольными напитками, пикники
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим и англоязычным гидами
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Благословления монахов, ритуал шамана
- Фотосессия в национальных костюмах
- Виза в Бутан
- Государственный налог
Что не входит в цену
- Все авиаперелёты
- Виза в Индию
- Медицинская страховка
- Чаевые