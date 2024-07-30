Групповые экскурсии Карловых Вар

Найдено 15 экскурсий в категории «Групповые» в Карловых Варах на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Курортный треугольник и ужин «В Скале» из Карловых Вар
На автобусе
2 отзыва
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Курортный треугольник и ужин «В Скале» из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда, суббота в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23 за человека
Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар
На автобусе
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда, суббота в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
47 за человека
Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар
На автобусе
1 отзыв
10.5 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Воскресение в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
62 за человека
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
На автобусе
3 отзыва
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Суббота в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
57 за человека
Покупки в Германии - Байройт / Хемнитц, выезд из Карловых Вар
На автобусе
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Покупки в Германии - Байройт / Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: вт,ср,чт,пт в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 за человека
Эрфурт и Веймар из Карловых Вар
На автобусе
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Эрфурт и Веймар из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Воскресение в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за человека
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
На автобусе
11 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: По воскресениям в 8:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 за человека
Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином «В скале»)
На автобусе
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином «В скале»)
Начало: отель Pavlov
Расписание: По четвергам в 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Дрезден из Карловых Вар
На автобусе
5 отзывов
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Дрезден из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 11:00, суббота в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
37 за человека
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
На автобусе
3 отзыва
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 13:00, Воскресение в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Нюрнберг из Карловых Вар
На автобусе
2 отзыва
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Нюрнберг из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Четверг в 11:00, Суббота в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 за человека
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
На автобусе
3 отзыва
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Суббота в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
54 за человека
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
На автобусе
На теплоходе
9 часов
Водная прогулка
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34 за человека
Чешский Крумлов и замок Глубока из Карловых Вар
На автобусе
13 часов
Групповая
до 15 чел.
Чешский Крумлов и замок Глубока из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: По воскресениям в 7:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
48 за человека
Экскурсия в Вену из Карловых Вар
На автобусе
17 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Вену из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: четверг, суббота в 06:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
76 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Карловых Варах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Курортный треугольник и ужин «В Скале» из Карловых Вар
  2. Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар
  3. Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар
  4. Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
  5. Покупки в Германии - Байройт / Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июле 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "Групповые" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 20 до 76. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.46 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Карловых Варах из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Карловых Вар по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии
ХорошоТам