V Viktoriia Обзорная экскурсия по Карловым Варам Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Слушали ее на одном дыхании. С нами был 2 летний малыш, и это нам не помешало! Спасибо огромное за вашу работу! Побольше вам благодарных клиентов. Однозначно будем рекомендовать ❤️

Е Ершова Обзорная экскурсия по Карловым Варам Ольга показала нам разные стороны и особенности этого замечательного города. Экскурсия была интересной, познавательной и увлекательной. Спасибо.

М Марина Идиллические Карловы Вары Было очень информативно и познавательно. Спасибо:)

L Lembit Идиллические Карловы Вары Очень приятное впечатление! Оля профессионал своего дела!!!! Спасибо большое ей за экскурсию!!!! Удачи вам в дальнейшем!!!!!

Г Гурий Обзорная экскурсия по Карловым Варам Отличный и грамотный экскурсовод провела великолепную экскурсию, все было интересно и запоминающе 🙏

А Александра Исцеляющая сила Карловых Вар Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город

Y Yana Идиллические Карловы Вары Спасибо большое за экскурсию. Экскурсовод очень милая дама и интересно рассказывала. Много исторических фактов и личных воспоминаний Ольги, что очень оживляло экскурсию. Нам понрачилось, не смотря на неожиданно начавшийся дождь.

Т Татьяна Исцеляющая сила Карловых Вар читать дальше порекомендовала очень уютное заведение где можно было попробовать чешскую кухню, где нас обслуживание приветливые официанты. И также, мы по рекомендации, посетили пару магазинчиков, где приобрели чешскую косметику и интересные сувениры. Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии

А Анна Замок Локет и семейный пивовар «Святой Флориан» Замечательныые