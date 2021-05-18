Полезная информация об Остраве
Что нужно знать об Остраве: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Острава, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Остраве
21:2244
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Острава
|По-английски
|Ostrava
|Столица региона
|Острава является столицей региона
|Население города
|313 088 чел.
|Аэропорт
|Острава OSR
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|211 м. от уровня моря
Где находится Острава на карте
Календарь низких цен на туры в Остраву
Острава
Горящие предложения по путёвкам
Поиск и сравнение цен на туры
Когда лучше лететь в Остраву