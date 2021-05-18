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Полезная информация об Остраве

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Местное время в Остраве
21:2244
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаОстрава
По-английскиOstrava
Столица регионаОстрава является столицей региона
Население города313 088 чел.
АэропортОстрава OSR
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота211 м. от уровня моря

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