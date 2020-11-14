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Как добраться до Остравы на самолёте

В Остраве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mosnov Airport» вам не избежать

Список аэропортов Остравы

  1. Острава OSR
    Mosnov Airport

Самые дешёвые билеты в Остраву из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.11.2020из 🇺🇦Харькова2 83020ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Москвы5 83246ч 15м (⇵2)
07.11.2020из 🇧🇾Минска7 71222ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇦Киева8 72731ч 10м (⇵2)
02.01.2021из 🇹🇷Стамбула11 68721ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Флоренции16 98414ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга18 80420ч 45м (⇵2)
09.02.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)54 84047ч 45м (⇵2)
24.10.2020из 🇺🇦Львова94 00432ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Остравы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Бишкек, Стамбул и Вена

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