Как добраться до Остравы на самолёте
В Остраве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mosnov Airport» вам не избежать
Список аэропортов Остравы
- Острава OSRMosnov Airport
Самые дешёвые билеты в Остраву из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 830
|20ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 832
|46ч 15м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 712
|22ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 727
|31ч 10м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|11 687
|21ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|16 984
|14ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|18 804
|20ч 45м (⇵2)
|09.02.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|54 840
|47ч 45м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|94 004
|32ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Остравы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Остравы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Бишкек, Стамбул и Вена
- 28.11.202029.11.2020
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