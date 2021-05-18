Полезная информация о Пардубице
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Местное время в Пардубице
19:4027
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Пардубице
|По-английски
|Pardubice
|Столица региона
|Пардубице является столицей региона
|Население города
|88 741 чел.
|Аэропорт
|Пардубице PED
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|227 м. от уровня моря
Где находится Пардубице на карте
Пардубице
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