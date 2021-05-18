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Полезная информация о Пардубице

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Местное время в Пардубице
19:4027
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаПардубице
По-английскиPardubice
Столица регионаПардубице является столицей региона
Население города88 741 чел.
АэропортПардубице PED
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота227 м. от уровня моря

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