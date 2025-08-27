Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Описание экскурсии Познакомьтесь с Прагой за один день, прогулявшись по её знаковым районам. Начните с Градчан, где расположен Пражский Град, затем исследуйте узкие улочки Малой Страны с её барочными дворцами. Перейдите Карлов мост и окажитесь в Старом городе, где можно увидеть знаменитые часы Орлой. Завершите день в Новом городе, прогуляйтесь по Вацлавской площади и ощутите современный ритм города. Важная информация: Познакомьтесь с Прагой за один день, прогулявшись по её знаковым районам. Группе меньше чем 5 человека транспорт не предоставляется.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Градчаны

Малая сторона

Старый город

Новый город

Карлов мост Что включено Услуги русскоговорящего гида

Услуги трансфера во время экскурсии Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты в культурные объекты

Подвоз к месту встречи и обратно

Затраты на питание Где начинаем и завершаем? Начало: Václavské náměstí Завершение: Staroměstské náměstí Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Познакомьтесь с Прагой за один день, прогулявшись по её знаковым районам

Группе меньше чем 5 человека транспорт не предоставляется