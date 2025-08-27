Описание экскурсииПознакомьтесь с Прагой за один день, прогулявшись по её знаковым районам. Начните с Градчан, где расположен Пражский Град, затем исследуйте узкие улочки Малой Страны с её барочными дворцами. Перейдите Карлов мост и окажитесь в Старом городе, где можно увидеть знаменитые часы Орлой. Завершите день в Новом городе, прогуляйтесь по Вацлавской площади и ощутите современный ритм города. Важная информация: Познакомьтесь с Прагой за один день, прогулявшись по её знаковым районам. Группе меньше чем 5 человека транспорт не предоставляется.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Градчаны
- Малая сторона
- Старый город
- Новый город
- Карлов мост
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Услуги трансфера во время экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в культурные объекты
- Подвоз к месту встречи и обратно
- Затраты на питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Václavské náměstí
Завершение: Staroměstské náměstí
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Группе меньше чем 5 человека транспорт не предоставляется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Yulia
27 авг 2025
Очень интересная экскурсия.
Светлана очень интересный грамотный экскурсовод с хорошим чувством юмора и большим объемом знаний. Очень хотим с ней поехать ещё куда-нибудь на какую-нибудь экскурсию. Спасибо большое за приятно проведённое время
