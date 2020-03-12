3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям.

Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать.

Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге

Что вас ожидает

Маршрут «всё и сразу»
Этот запрос я часто слышу от путешественников — и исполняю с радостью, любовью к городу и знаниями. Наша встреча познакомит вас с атмосферной Прагой в ее многообразии, от средневековых легенд и готических соборов до скульптур 21 века и вкусных мест.

  • Вы пройдете по Королевскому пути, как монархи, когда-то спешащие на коронацию к собору Св. Вита, и узнаете подробности из жизни чешских королей.
  • Посетите Пражский град, который строили 1000 лет. Сегодня это крупнейший замковый комплекс Европы. Здесь зайдем в собор Св. Вита, рассмотрим драгоценную корону 14 века и дивное убранство.
  • В Малой Стране вы полюбуетесь ее дворцами и костелами. В этой части прогулки самое время остановиться на кофе или пиво в душевном ресторанчике.
  • Вы заглянете в живописный Вальдштейнский сад с гордыми павлинами, найдете самую узенькую улочку Праги и услышите необычную историю ее возникновения.
  • Рассмотрите скандально известную композицию современного чешского художника и попробуете разгадать ее смысл.
  • Очаруетесь романтичной пражской Венецией, увидите загадочный канал Чертовка и даже водяного, пана Йозефа.
  • На Карловом мосту загадаете желание в заветном месте с соблюдением особого ритуала, откроете тайну основания моста и узнаете о его нелегкой судьбе.
  • Попетляете по лабиринтам Старого города, замечая таинственные домовые знаки, и заглянете в Еврейский квартал.
  • Конечно, мы выйдем на Староместскую площадь с готическим Тынским храмом и Ратушей. Спустимся в полумрак настоящего средневекового подземелья и разберемся с принципом работы астрономических часов.

Прага, которую вы ждете
Если вы захотите больше легенд и мистических историй, пожалуйста! Если с удовольствием погрузитесь в историю, я тоже удовлетворю ваше любопытство. Любите фотографировать? Покажу лучшие виды и ракурсы. Мы заранее обсудим ваши интересы, и прогулка будет дружеской и легкой. В конце этого пражского путешествия каждого ждет сюрприз!

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам (в том числе с детьми), так как прогулка учитывает ваши пожелания и ритм. И тем, кто впервые в Праге, и тем, кто уже бывал здесь.

Я сориентирую вас в городе и дам полезные советы: где поменять деньги, что привезти из Праги, куда съездить за город, где оценить чешское пиво и национальную кухню.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретимся в холле вашего отеля или другом удобном вам месте
  • По желанию возможны остановки на кофе или перекусы (это может увеличить время экскурсии, но не влияет на ее стоимость)

Возможные дополнительные расходы

  • Билет на трамвай (если нам понадобится проехать 2 остановки) и расходы в кафе
  • Вход на все объекты по маршруту бесплатный
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге
Ваш идеальный день в Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Татьяна, я профессиональный лицензированный гид по Праге и Чехии. Живу и работаю в Праге с 1999 года, разузнала все секреты, накопила много знаний, познакомилась со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии, и мне не терпится поделиться всем этим с вами :-) Приглашаю вас на свои креативные экскурсии, которые провожу позитивно, интересно и профессионально. Увлекательно будет и взрослым, и детям :-)
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Интересная, ознакомительная экскурсия с Прагой.
Много истории и романтики! Татьяна превосходно провела экскурсию. На одном дыхании прошло несколько часов!
Спасибо огромное!
2 марта 2020
20 февраля ходили на экскурсию с Татьяной, 3 взрослых и 2 детей. Все понравилось, особенно то, что на протяжении более 4 часов у Татьяны получалось удерживать внимание детей, что не каждый может. Экскурсия была информативной и доступной по содержанию. Дети запомнили много новой информации. Спасибо, Татьяна!
16 февраля 2020
Спасибо гиду Татьяне за приятную и познавательную экскурсию, за интересные загадки-квесты для детей и за сувениры. Мы влюбились в Прагу отчасти и благодаря Татьяне :)

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