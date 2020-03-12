3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Маршрут «всё и сразу»

Этот запрос я часто слышу от путешественников — и исполняю с радостью, любовью к городу и знаниями. Наша встреча познакомит вас с атмосферной Прагой в ее многообразии, от средневековых легенд и готических соборов до скульптур 21 века и вкусных мест.

Вы пройдете по Королевскому пути , как монархи, когда-то спешащие на коронацию к собору Св. Вита, и узнаете подробности из жизни чешских королей.

, как монархи, когда-то спешащие на коронацию к собору Св. Вита, и узнаете подробности из жизни чешских королей. Посетите Пражский град , который строили 1000 лет. Сегодня это крупнейший замковый комплекс Европы. Здесь зайдем в собор Св. Вита, рассмотрим драгоценную корону 14 века и дивное убранство.

, который строили 1000 лет. Сегодня это крупнейший замковый комплекс Европы. Здесь зайдем в собор Св. Вита, рассмотрим драгоценную корону 14 века и дивное убранство. В Малой Стране вы полюбуетесь ее дворцами и костелами. В этой части прогулки самое время остановиться на кофе или пиво в душевном ресторанчике.

вы полюбуетесь ее дворцами и костелами. В этой части прогулки самое время остановиться на кофе или пиво в душевном ресторанчике. Вы заглянете в живописный Вальдштейнский сад с гордыми павлинами, найдете самую узенькую улочку Праги и услышите необычную историю ее возникновения.

с гордыми павлинами, найдете самую узенькую улочку Праги и услышите необычную историю ее возникновения. Рассмотрите скандально известную композицию современного чешского художника и попробуете разгадать ее смысл.

Очаруетесь романтичной пражской Венецией , увидите загадочный канал Чертовка и даже водяного, пана Йозефа.

, увидите загадочный канал Чертовка и даже водяного, пана Йозефа. На Карловом мосту загадаете желание в заветном месте с соблюдением особого ритуала, откроете тайну основания моста и узнаете о его нелегкой судьбе.

загадаете желание в заветном месте с соблюдением особого ритуала, откроете тайну основания моста и узнаете о его нелегкой судьбе. Попетляете по лабиринтам Старого города , замечая таинственные домовые знаки, и заглянете в Еврейский квартал .

, замечая таинственные домовые знаки, и заглянете в . Конечно, мы выйдем на Староместскую площадь с готическим Тынским храмом и Ратушей. Спустимся в полумрак настоящего средневекового подземелья и разберемся с принципом работы астрономических часов.

Прага, которую вы ждете

Если вы захотите больше легенд и мистических историй, пожалуйста! Если с удовольствием погрузитесь в историю, я тоже удовлетворю ваше любопытство. Любите фотографировать? Покажу лучшие виды и ракурсы. Мы заранее обсудим ваши интересы, и прогулка будет дружеской и легкой. В конце этого пражского путешествия каждого ждет сюрприз!

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам (в том числе с детьми), так как прогулка учитывает ваши пожелания и ритм. И тем, кто впервые в Праге, и тем, кто уже бывал здесь.

Я сориентирую вас в городе и дам полезные советы: где поменять деньги, что привезти из Праги, куда съездить за город, где оценить чешское пиво и национальную кухню.