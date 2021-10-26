Экскурсии в Праге

быть в Чехии и не побывать в карловых варах, это значит пропустить одно из чудес света. А сделать это надо с гидом Алексом!! этот человек клад знаний, его эрудиции можно позавидовать, прекрасный оратор, настоящий организатор и вообще хороший человек

М Макс 5

Наша экскурсия была заменена на Вену и мы ничуть не пожалели! Вена ---сказочна и прекрасна, красота и только, хотим ещё и ещё побывать. Наш гид тоже замечательный, все интересно очень рассказывал и с чувством юмора. Все здорово! И мы непременно ещё будем заказывать экскурсию от вашей компании. Все на отлично!