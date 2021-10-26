Экскурсии Праги

Все экскурсии в Праге

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Праге – доступно 275 экскурсий на 2021 год, 7905 ⭐ отзывов, цены от €7.8, посетите достопримечательности: Карлов мост, Вышеград, Пражский град, Собор святого Вита, Саксонская Швейцария, Пивзавод, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Праге почти всё
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Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
4.6
1168
4ч 30м
19
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
За 4 часа вы увидите: Вацлавскую и Карлову площадь, Пражский град, собор Святого Вита, Карлов мост и...
Ежедневно в 11:00 (сбор в 10:45)
Часовой панорамный круиз по Влтаве
4.2
19
15
за 1 чел.
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Во время прогулки на теплоходе по реке Влтаве вам откроются самые удачные ракурсы на архитектуру...
Ежедневно с 11:00 - 21.00 каждый час
По Праге — на автобусе и пешком!
4.7
188
4ч 30м
14
за 1 чел.
По Праге — на автобусе и пешком!
Охватить главные достопримечательности на обзорной экскурсии и увидеть город с разных сторон
ежедневно в 09:30
Замок и средневековая корчма Детенице
4.5
17
25
за 1 чел.
Замок и средневековая корчма Детенице
Приглашаем вас отправиться в знаменитый средневековый замок Детенице, который находится в 60 км от...
Пт, Сб, Вс в 17:00
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Индивидуальная экскурсия
5
236
150
120
за 1-4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Понять, как жил город со времен основания и чем «дышит» теперь
В Дрезден из Праги в мини-группе
4.5
587
10ч
40
за 1 чел.
В Дрезден из Праги в мини-группе
Однодневный автобусный тур из Праги в Дрезден
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут. )
Пражские истории
Индивидуальная экскурсия
5
220
2ч 30м
98
за 1-5 чел.
Пражские истории
Узнать о главных достопримечательностях города то, о чём не пишут в путеводителях
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Индивидуальный квест
4.8
65
23
за 1 чел.
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Выбирайте квест-экскурсию по Праге, если хотите самостоятельно изучить город
пт-пн 11:00 - 14:00
Дворы, задворки и подворотни Старого города
Индивидуальная экскурсия
5
156
3ч 30м
105
за 1-4 чел.
Дворы, задворки и подворотни Старого города
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Величественный Пражский Град
4.6
55
15
за 1 чел.
Величественный Пражский Град
Пражским Градом называют огромную крепость на левом берегу Влтавы
Ежедневно в 11:45
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
4.6
46
20
за 1 чел.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
ежедневно в 11:00
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
4.6
229
10ч
40
за 1 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Вы отправитесь в путешествие по живописным краям древней Саксонии
Понедельник, четверг, пятница в 08:00
О Праге — с интересом и любовью!
Индивидуальная экскурсия
5
8
85
за 1-8 чел.
О Праге — с интересом и любовью!
Душевная обзорная прогулка по главным местам города с легким погружением в его тысячелетнюю историю
Еврейский квартал
4.9
20
15
за 1 чел.
Еврейский квартал
Полная пешеходная экскурсия по древнейшему району Праги - Еврейскому кварталу
Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Прага глазами местного жителя
Индивидуальная экскурсия
4.7
182
70
60
за 1-12 чел.
Прага глазами местного жителя
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Прага: Всё включено
4.3
121
40
за 1 чел.
Прага: Всё включено
Проедетесь на автомобиле по Новому городу, Карловой площади и набережной вдоль реки Влтавы
Ежедневно в 11:00 (сбор в 10:45)
История и тайны трех Праг
Индивидуальная экскурсия
5
5
56
за 1-10 чел.
История и тайны трех Праг
Взглянуть в прошлое и открыть секреты Нового города, исторического центра и Еврейского квартала
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
4.9
16
15ч
65
за 1 чел.
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Красота и глубина истории Берлина неоспоримы
четверг, суббота 6.45
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
4.4
14
10ч
35
за 1 чел.
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Влюбиться в виды и улочки, открыть другую грань Чехии и попить пива на заводе Крушовице
ежедневно в 08:30
Пивной тур по Праге
4.6
8
40
за 1 чел.
Пивной тур по Праге
Давно мечтали стать экспертом в области пивоварения
пн., чт., сб. в 15:45 (сбор в 15:40)
Поведи самолёт над Прагой
Индивидуальная экскурсия
5
41
248
224
за 1-3 чел.
Поведи самолёт над Прагой
Стать пилотом на один день и пролететь над красотами средней Чехии и старушкой Прагой!
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
4.6
383
11ч
45
за 1 чел.
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Если вы начали ориентироваться в лабиринте исторического центра Праги, то пора изучать Чехию дальше
Ежедневно кроме понедельника в 08:00
Весь Пражский Град
Индивидуальная экскурсия
5
50
150
за 1-6 чел.
Весь Пражский Град
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
4.4
5
35
за 1 чел.
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Масштабная восьмичасовая экскурсия по важным архитектурным достопримечательностям Праги
по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00

Последние отзывы «Экскурсии Праги»

  • Отзыв на: Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
    Л
    Лина
    26 октября 2021
    5
    Спасибо за чудесную работу гида! Мартина слушать было интересно и увлекательно. Глубокие знания, чудесная подача, потрясающе уместные цитаты из разных областей жизни, удачно вписанные Мартином в канву общего повествования. Однозначно рекомендую!
  • Отзыв на: Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
    Л
    Лариса
    25 октября 2021
    5
    быть в Чехии и не побывать в карловых варах, это значит пропустить одно из чудес света. А сделать это надо с гидом Алексом!! этот человек клад знаний, его эрудиции можно позавидовать, прекрасный оратор, настоящий организатор и вообще хороший человек
  • Отзыв на: Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    А
    Андрей
    25 октября 2021
    5
    )
  • Отзыв на: Тайны Пражского Града
    А
    Алена
    25 октября 2021
    5
    Очень интересно, информативно, все понравилось!
  • Отзыв на: Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!
    М
    Макс
    25 октября 2021
    5
    Наша экскурсия была заменена на Вену и мы ничуть не пожалели! Вена ---сказочна и прекрасна, красота и только, хотим ещё и ещё побывать. Наш гид тоже замечательный, все интересно очень рассказывал и с чувством юмора. Все здорово! И мы непременно ещё будем заказывать экскурсию от вашей компании. Все на отлично!
  • Отзыв на: Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Н
    Наталья
    24 октября 2021
    4
    Отличная экскурсия. Гид обладает широкими познаниями в истории Чехии. Но, как для меня, информация доносилась в слишком быстром темпе. Но, это субьективное впечатление. Рекомендую.
  • Отзыв на: По Праге — на автобусе и пешком!
    А
    Александр
    24 октября 2021
    5
    Добрый день команда Трипстер! Мы с мужем провели 4 часа с гидом вашей фирмы Верой замечательную экскурсию по Праге. Пани Вера обладает необычайной энергетикой, которая на протяжении 4 часовой экскурсии не только не истощалась, а с новой силой заряжала нас. Её рассказы о Праге, выдающихся личностях, памятниках архитектуры, истории очень интересны и насыщены. Стиль её экскурсии с прибаутками и художественным оформлением необычайно красив и весел. С уважением Александр и Галина
  • Отзыв на: Первый день в Праге
    Л
    Лилия
    21 октября 2021
    5
    Экскурсия очень интересная, познавательная, проходит по необычным, эксклюзивным историческим местам и памятникам архитектуры. Гид Денис ненавязчиво делает акценты в рассказе на исторические события, стили архитектуры, памятники. Денис очень грамотно делает паузы. Совершенно нет усталости от пятичасовой экскурсии. Экскурсия подойдёт для людей любого возраста.
  • Отзыв на: Дворы, задворки и подворотни Старого города
    А
    Анна
    21 октября 2021
    5
    Мы в восторге от экскурсии! Денис прекрасный гид - настоящий интеллектуал! Сколько всего он знает! Отдельное спасибо за поход в шоколадницу, даже мне, равнодушному к шоколаду человеку зашло так, что мы потом ее посетили ещё раз!
  • Отзыв на: По Праге — на автобусе и пешком!
    А
    Анна
    20 октября 2021
    5
    Все было супер! Рекомендую!
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