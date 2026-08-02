Экскурсии в Праге

Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Все лучшее в Праге за 4 часа
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
Завтра в 13:30
10 авг в 16:00
от €139 за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
от €129 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
О Праге - с интересом и любовью
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €92 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прага пешком и на трамвае: 4 часа, 1 любовь
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворы, задворки и подворотни Старого города
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Карловой площади
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтический полёт для двоих (или троих)
Воздушное путешествие на закате над живописными красотами чешской природы и древних замков
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от €359 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая Прага при свете факелов
Добро пожаловать в Прагу, где ночные улицы оживают под светом факелов. Узнайте тайны города, полные легенд и загадок, в индивидуальной экскурсии
Начало: У часов Орлой
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прага глазами местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Поведи самолёт над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €379 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день в Праге
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Карловой площади
Сегодня в 16:30
10 авг в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
Увлекательная прогулка по Старому городу Праги для всей семьи. Отыщите кошек, львов и тигров, узнайте их историю и посетите котокафе
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Начало: У станции метро Вышеград
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
Сегодня в 08:00
12 авг в 08:00
от €139 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой (в мини-группе)
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 авг в 08:30
26 авг в 08:30
€60 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистерии вечерней Праги
Атмосфера старинных улочек, загадочные истории и увлекательная подача сделали вечер особенным
Начало: В районе метро Můstek
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Изучить центральную Чехию: средневековый город, знаменитую церковь и дворянский замок
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
11 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€65 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Прагой каждый день
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
История и тайны трёх Праг
Загадочная Прага в трёх районах: от средневековых улочек до тайн КГБ. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Национального музея
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €120 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Прогулка по самым живописным местам Праги с профессиональным фотографом. Узнайте интересные факты о городе и получите 50 обработанных фотографий
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое знакомство с Прагой
Прогулка по главным достопримечательностям Праги с погружением в её историю. Узнайте о жизни города, его архитектуре и культуре
Начало: ваш отель
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сладкая экскурсия по исторической Праге
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
По ту сторону фасада Праги
Откройте для себя удивительные тайны Праги на индивидуальной экскурсии. Погружение в историю и современность города, посещение уникальных мест и арт-объектов
Начало: Вацлавская площадь
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Саксонии, посетив замок Морицбург и Майсен с его знаменитой фарфоровой мануфактурой
Начало: На Вацлавской площади
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия Саксонской Швейцарии
Откройте для себя магию Саксонской Швейцарии! Песчаные плиты, вулканические толчки и уникальные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: У рецепции вашего отеля
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €455 за всё до 6 чел.
Прага соперничает с любым другим городом Европы с точки зрения чистой красоты, но она предлагает гораздо больше, чем просто красивое первое впечатление. Разделенная пополам рекой Влатава, Прага поразит даже самого опытного туриста своей готической грацией и архитектурой эпохи Возрождения, многочисленными музеями мирового класса, церквями и мостами в стиле барокко, а также сытной чешской кухней и лучшим лагером в мире
Достопримечательности столицы Чехии прекрасны в любое время года. Обязательно посетите их в ближайшее время либо самостоятельно, либо если ваше время ограниченно выбрав понравившуюся экскурсию из нашей подборки. Вариантов много это могут быть как индивидуальные экскурсии, так и групповые, в любом случае выбор за вами 😉
Последние отзывы на экскурсии
A
Просто поразительная прогулка! В Праге третий раз, а город как будто заново увидели. Елена очень интересно рассказывала о истории города,
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О
Хочу поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Праге в начале января. Помимо того, что Ольга замечательный рассказчик и время экскурсии
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Ольга - гид Санкт-Петербургского «разлива»! На этом можно было и остановиться но, хочется отметить очень глубокое знание истории и структурированное
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Рекомендую всем,кому интересна история Чехии,Праги без нагромождения дат и событий,но после этой экскурсии вы точно не перепутаете Карла 4 и Карла Великого…
+7
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Б
Полет очень понравился,огромное спасибо!!!
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Б
Огромное вам спасибо Дарина,вы сделали наш отпуск в Праге поистине незабываемым! Ну и конечно огромное вам спасибо за по настоящему крутые фоточки!
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Прекрасная экскурсия! спасибо Андрею отдельно, за способность професионально фотографировать 😁
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Мы с мужем были в восторге.
интересная и небанальная экскурсия.
отдельное спасибо за антикварный магазин.
Всем рекомендую Дениса и данную экскурсию!
интересная и небанальная экскурсия.
отдельное спасибо за антикварный магазин.
Всем рекомендую Дениса и данную экскурсию!
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Гид Макс рассказывал очень интересно, всем очень понравилось, были с 3 детьми, всем было интересно
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Я с внучкой (16 лет) была на экскурсии у Мартина. Мы получили огромное удовольствие. Это одна из лучших экскурсий на
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Всего 6016 отзывов в Праге
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Ответы на вопросы от путешественников по Праге
Самые популярные экскурсии в Праге
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Что посмотреть в Праге
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Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2026
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