Экскурсии в Праге

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проходит незаметно, она очень внимательно относится к своим туристам. У нас была разновозрастная компания (13, 50, 73), так что подстроиться экскурсоводу было не так просто - и подростка увлечь, и пожилого человека не сильно утомить темпом пешей экскурсии. Кроме того, было довольно холодно, приходилось по пути делать остановки, чтобы погреться внутри магазинчиков или кафе, по этой причине экскурсия затянулась на 5 часов, вместо 4. Однако Ольга довела ее до конца, а на следующий день выслала в WhatsApp рекомендации, что еще посетить в Праге и ее окрестностях. Ольга, Вам мои слова благодарности ❤️