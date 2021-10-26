Все экскурсии в Праге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Праге – доступно 275 экскурсий на 2021 год, 7905 ⭐ отзывов, цены от €7.8, посетите достопримечательности: Карлов мост, Вышеград, Пражский град, Собор святого Вита, Саксонская Швейцария, Пивзавод, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Праге почти всё
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4ч 30м
€19
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
За 4 часа вы увидите: Вацлавскую и Карлову площадь, Пражский град, собор Святого Вита, Карлов мост и...
Ежедневно в 11:00 (сбор в 10:45)
1ч
€15
за 1 чел.
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Во время прогулки на теплоходе по реке Влтаве вам откроются самые удачные ракурсы на архитектуру...
Ежедневно с 11:00 - 21.00 каждый час
4ч 30м
€14
за 1 чел.
По Праге — на автобусе и пешком!
Охватить главные достопримечательности на обзорной экскурсии и увидеть город с разных сторон
ежедневно в 09:30
5ч
€25
за 1 чел.
Замок и средневековая корчма Детенице
Приглашаем вас отправиться в знаменитый средневековый замок Детенице, который находится в 60 км от...
Пт, Сб, Вс в 17:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
150€120
за 1-4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Понять, как жил город со времен основания и чем «дышит» теперь
10ч
€40
за 1 чел.
В Дрезден из Праги в мини-группе
Однодневный автобусный тур из Праги в Дрезден
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут. )
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€98
за 1-5 чел.
Пражские истории
Узнать о главных достопримечательностях города то, о чём не пишут в путеводителях
Индивидуальный квест
3ч
€23
за 1 чел.
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Выбирайте квест-экскурсию по Праге, если хотите самостоятельно изучить город
пт-пн 11:00 - 14:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€105
за 1-4 чел.
Дворы, задворки и подворотни Старого города
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
2ч
€15
за 1 чел.
Величественный Пражский Град
Пражским Градом называют огромную крепость на левом берегу Влтавы
Ежедневно в 11:45
4ч
€20
за 1 чел.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
ежедневно в 11:00
10ч
€40
за 1 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Вы отправитесь в путешествие по живописным краям древней Саксонии
Понедельник, четверг, пятница в 08:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€85
за 1-8 чел.
О Праге — с интересом и любовью!
Душевная обзорная прогулка по главным местам города с легким погружением в его тысячелетнюю историю
2ч
€15
за 1 чел.
Еврейский квартал
Полная пешеходная экскурсия по древнейшему району Праги - Еврейскому кварталу
Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Индивидуальная экскурсия
3ч
70€60
за 1-12 чел.
Прага глазами местного жителя
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
7ч
€40
за 1 чел.
Прага: Всё включено
Проедетесь на автомобиле по Новому городу, Карловой площади и набережной вдоль реки Влтавы
Ежедневно в 11:00 (сбор в 10:45)
Индивидуальная экскурсия
3ч
€56
за 1-10 чел.
История и тайны трех Праг
Взглянуть в прошлое и открыть секреты Нового города, исторического центра и Еврейского квартала
15ч
€65
за 1 чел.
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Красота и глубина истории Берлина неоспоримы
четверг, суббота 6.45
10ч
€35
за 1 чел.
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Влюбиться в виды и улочки, открыть другую грань Чехии и попить пива на заводе Крушовице
ежедневно в 08:30
4ч
€40
за 1 чел.
Пивной тур по Праге
Давно мечтали стать экспертом в области пивоварения
пн., чт., сб. в 15:45 (сбор в 15:40)
Индивидуальная экскурсия
3ч
248€224
за 1-3 чел.
Поведи самолёт над Прагой
Стать пилотом на один день и пролететь над красотами средней Чехии и старушкой Прагой!
11ч
€45
за 1 чел.
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
Если вы начали ориентироваться в лабиринте исторического центра Праги, то пора изучать Чехию дальше
Ежедневно кроме понедельника в 08:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-6 чел.
Весь Пражский Град
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
8ч
€35
за 1 чел.
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Масштабная восьмичасовая экскурсия по важным архитектурным достопримечательностям Праги
по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
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Последние отзывы «Экскурсии Праги»
- ЛЛина26 октября 2021Спасибо за чудесную работу гида! Мартина слушать было интересно и увлекательно. Глубокие знания, чудесная подача, потрясающе уместные цитаты из разных областей жизни, удачно вписанные Мартином в канву общего повествования. Однозначно рекомендую!
- ЛЛариса25 октября 2021быть в Чехии и не побывать в карловых варах, это значит пропустить одно из чудес света. А сделать это надо с гидом Алексом!! этот человек клад знаний, его эрудиции можно позавидовать, прекрасный оратор, настоящий организатор и вообще хороший человек
- ААндрей25 октября 2021)
- Отзыв на: Тайны Пражского ГрадаААлена25 октября 2021Очень интересно, информативно, все понравилось!
- Отзыв на: Из Праги — в Саксонскую Швейцарию!ММакс25 октября 2021Наша экскурсия была заменена на Вену и мы ничуть не пожалели! Вена ---сказочна и прекрасна, красота и только, хотим ещё и ещё побывать. Наш гид тоже замечательный, все интересно очень рассказывал и с чувством юмора. Все здорово! И мы непременно ещё будем заказывать экскурсию от вашей компании. Все на отлично!
- ННаталья24 октября 2021Отличная экскурсия. Гид обладает широкими познаниями в истории Чехии. Но, как для меня, информация доносилась в слишком быстром темпе. Но, это субьективное впечатление. Рекомендую.
- Отзыв на: По Праге — на автобусе и пешком!ААлександр24 октября 2021Добрый день команда Трипстер! Мы с мужем провели 4 часа с гидом вашей фирмы Верой замечательную экскурсию по Праге. Пани Вера обладает необычайной энергетикой, которая на протяжении 4 часовой экскурсии не только не истощалась, а с новой силой заряжала нас. Её рассказы о Праге, выдающихся личностях, памятниках архитектуры, истории очень интересны и насыщены. Стиль её экскурсии с прибаутками и художественным оформлением необычайно красив и весел. С уважением Александр и Галина
- Отзыв на: Первый день в ПрагеЛЛилия21 октября 2021Экскурсия очень интересная, познавательная, проходит по необычным, эксклюзивным историческим местам и памятникам архитектуры. Гид Денис ненавязчиво делает акценты в рассказе на исторические события, стили архитектуры, памятники. Денис очень грамотно делает паузы. Совершенно нет усталости от пятичасовой экскурсии. Экскурсия подойдёт для людей любого возраста.
- ААнна21 октября 2021Мы в восторге от экскурсии! Денис прекрасный гид - настоящий интеллектуал! Сколько всего он знает! Отдельное спасибо за поход в шоколадницу, даже мне, равнодушному к шоколаду человеку зашло так, что мы потом ее посетили ещё раз!
- Отзыв на: По Праге — на автобусе и пешком!ААнна20 октября 2021Все было супер! Рекомендую!