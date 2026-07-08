Лучшие месяцы для экскурсии «Прага глазами местного жителя» - июнь, июль и август. В это время погода в Праге наиболее комфортная для прогулок, а город оживает с фестивалями и культурными событиями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, Прага менее загружена туристами, что позволяет насладиться атмосферой города в более спокойной обстановке, но будьте готовы к холодной погоде.

Представьте себя исследующим Прагу не по избитым туристическим тропам, а вдоль уникальных маршрутов, которые открывают город с новой стороны.Вас ждут не только величественные памятники истории, но и тихие улочки, где

каждый камень хранит свою легенду. Попробуйте лучшее мороженое, покормите лебедей на Влтаве и запечатлейте моменты счастья на фоне пражских красот. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Прагу такой, какой её знают только местные

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Must-see места

Вы увидите перевернутого с ног на голову коня и громадную движущуюся Голову Франца Кафки. Посмотрите на Староместкую площадь с высоты, услышите самые интересные пражские истории и узнаете, почему фасад дворца графа Кинского выступает вперед перед остальными. Обязательно прогуляемся по Вацлавской площади и понаблюдаем за боем Пражских курантов, заберемся на Пражский Град и пройдём по узкой золотой улочке Алхимиков. Вы сможете покормить и погладить лебедей на реке Влтаве, узнать легенды о Карловом мосте и загадать заветное желание сразу в нескольких местах.

Секретные уголки города «для своих»

Мы расскажем вам, где можно попробовать восхитительное местное мороженое со вкусом жасминового риса и купить знаменитый пражский тердельник. Вы получите несколько полезных советов от местного жителя: где отведать самое вкусное пиво, куда сходить на ужин, где увидеть ночную жизнь города и как ездить зайцем по Праге, – мы ответим на любые ваши вопросы:)

Лучшие фотографии из Праги

Великолепные снимки на память из волшебной Праги – ваши! Мы с радостью покажем вам лучшие точки для фото, самые необычные и красивые ракурсы, а также секретные живописные уголки города.

Организационные детали