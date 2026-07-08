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Прага глазами местного жителя

Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Представьте себя исследующим Прагу не по избитым туристическим тропам, а вдоль уникальных маршрутов, которые открывают город с новой стороны.

Вас ждут не только величественные памятники истории, но и тихие улочки, где
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каждый камень хранит свою легенду.

Попробуйте лучшее мороженое, покормите лебедей на Влтаве и запечатлейте моменты счастья на фоне пражских красот. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Прагу такой, какой её знают только местные

5
221 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход и внимание к деталям
  • 📸 Лучшие точки для фотографий
  • 🍦 Вкуснейшее местное мороженое
  • 🦢 Кормление лебедей на Влтаве
  • 🍺 Советы по лучшим местам для пива и ужина
  • 📚 Интересные истории и легенды Праги
  • 🗺️ Секретные уголки города

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшие месяцы для экскурсии «Прага глазами местного жителя» - июнь, июль и август. В это время погода в Праге наиболее комфортная для прогулок, а город оживает с фестивалями и культурными событиями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, Прага менее загружена туристами, что позволяет насладиться атмосферой города в более спокойной обстановке, но будьте готовы к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Прага глазами местного жителя
Прага глазами местного жителя
Прага глазами местного жителя

Что можно увидеть

  • Староместкая площадь
  • Голова Франца Кафки
  • Вацлавская площадь
  • Пражский Град
  • Золотая улочка Алхимиков
  • Карлов мост
  • Река Влтава

Описание экскурсии

Must-see места

Вы увидите перевернутого с ног на голову коня и громадную движущуюся Голову Франца Кафки. Посмотрите на Староместкую площадь с высоты, услышите самые интересные пражские истории и узнаете, почему фасад дворца графа Кинского выступает вперед перед остальными. Обязательно прогуляемся по Вацлавской площади и понаблюдаем за боем Пражских курантов, заберемся на Пражский Град и пройдём по узкой золотой улочке Алхимиков. Вы сможете покормить и погладить лебедей на реке Влтаве, узнать легенды о Карловом мосте и загадать заветное желание сразу в нескольких местах.

Секретные уголки города «для своих»

Мы расскажем вам, где можно попробовать восхитительное местное мороженое со вкусом жасминового риса и купить знаменитый пражский тердельник. Вы получите несколько полезных советов от местного жителя: где отведать самое вкусное пиво, куда сходить на ужин, где увидеть ночную жизнь города и как ездить зайцем по Праге, – мы ответим на любые ваши вопросы:)

Лучшие фотографии из Праги

Великолепные снимки на память из волшебной Праги – ваши! Мы с радостью покажем вам лучшие точки для фото, самые необычные и красивые ракурсы, а также секретные живописные уголки города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обратите внимание: в Пражский Град запрещен вход с домашними животными
  • По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут, главное обсудить это заранее
  • Покупка мороженого, проездные билеты на общественный транспорт, посещение кофейни и личные расходы не включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€55
Дети до 10 лет€45
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарина
Дарина — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1434 туристов
Всем привет, меня зовут Дарина. Я собрала группу местных ребят в Праге, которые покажут вам наш любимый город с самой лучшей стороны! Стандартные экскурсии, перенасыщенные неинтересными фактами и множеством ненужных
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дат – это не про нас. Мы хотим сделать ваше пребывание в Праге настолько приятным и интересным, насколько это возможно. Мы всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения и пожелания, поможем вам с фотографиями, ответим на любые ваши вопросы, посоветуем нужные места в городе. Мы поможем вам почувствовать себя «своим» в новом месте, потому что знаем насколько это приятное чувство! Обещаем, что вам понравится наша экскурсия и вы полюбите Прагу также сильно, как любим ее мы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 221 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
190
4
19
3
5
2
3
1
4
Светлана
Мы очень довольны экскурсией! Организатор быстро откликнулся, учли все наши пожелания, а экскурсовод Михаил все провёл наилучшим образом, с шутками - прибаутками, но без исторической ереси, как часто бывает. И
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хочу сказать, всем кто сомневается, брать экскурсию или ходить самим. С экскурсоводом намного интереснее! Михаил водил нас по каким- то тайным тропам, подворотням, куда мы сами вряд ли заглянули! было очень круто! ❤️

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С
Гидом был Михаил. Выше всяких похвал, великолепный рассказчик, впервые встретился не просто бубнеж про даты и фамилии, а уникальный рассказ про жизнь и историю, как будто с другом гуляешь, а он тут прожил всю жизнь. Просто браво
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Л
Спасибо большое Михаилу за увлекательную экскурсию! Услышали много интересной информации как в общем о городе, так и небольшие мелкие подробности. Несмотря на моросящий дождик, экскурсия получилась очень теплой.
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А
Я, Вас рекомендую, если в первый раз в Праге, то используйте местных гидов для прогулки по Праге, Вы точно сами столько не пройдете Сами и не увидите много прекрасных мест.
Я, Вас рекомендую, если в первый раз в Праге, то используйте местных гидов для прогулки по
Я, Вас рекомендую, если в первый раз в Праге, то используйте местных гидов для прогулки по
Я, Вас рекомендую, если в первый раз в Праге, то используйте местных гидов для прогулки по
Я, Вас рекомендую, если в первый раз в Праге, то используйте местных гидов для прогулки по
Я, Вас рекомендую, если в первый раз в Праге, то используйте местных гидов для прогулки по
Я, Вас рекомендую, если в первый раз в Праге, то используйте местных гидов для прогулки по
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Н
Мы в восторге! 3 часа пролетели на одном дыхании. Рассказ Михаила легок, интересен и без скучных дат. Огромное спасибо!!!
Мы в восторге! 3 часа пролетели на одном дыхании. Рассказ Михаила легок, интересен и без скучных дат. Огромное спасибо!!!
Мы в восторге! 3 часа пролетели на одном дыхании. Рассказ Михаила легок, интересен и без скучных дат. Огромное спасибо!!!
Мы в восторге! 3 часа пролетели на одном дыхании. Рассказ Михаила легок, интересен и без скучных дат. Огромное спасибо!!!
Мы в восторге! 3 часа пролетели на одном дыхании. Рассказ Михаила легок, интересен и без скучных дат. Огромное спасибо!!!
Мы в восторге! 3 часа пролетели на одном дыхании. Рассказ Михаила легок, интересен и без скучных дат. Огромное спасибо!!!
Мы в восторге! 3 часа пролетели на одном дыхании. Рассказ Михаила легок, интересен и без скучных дат. Огромное спасибо!!!
Мы в восторге! 3 часа пролетели на одном дыхании. Рассказ Михаила легок, интересен и без скучных дат. Огромное спасибо!!!
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Ксения
Мы были в Праге в четвертый раз, но глубины знаний об основных достопримечательностях очень не хватало. Благодаря гиду Михаилу мы заполнили пробелы) было интересно, динамично, гибко к нашим пожеланиям. Также Михаил сориентировал нас по городу для наших дальнейших планов. Однозначно, рекомендуем)
Мы были в Праге в четвертый раз, но глубины знаний об основных достопримечательностях очень не хватало.
Мы были в Праге в четвертый раз, но глубины знаний об основных достопримечательностях очень не хватало.
Мы были в Праге в четвертый раз, но глубины знаний об основных достопримечательностях очень не хватало.
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