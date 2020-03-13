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Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям

Дарина
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Дарина – представитель гидов
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников.

Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии181 отзыв
4.71
Прага глазами местного жителя
Прага глазами местного жителя

Что вас ожидает

Must-see места
Вы увидите перевернутого с ног на голову коня и громадную движущуюся голову Франца Кафки. Посмотрите на Староместкую площадь с высоты, услышите самые интересные пражские истории и узнаете, почему фасад дворца графа Кинского выступает вперед перед остальными. Обязательно прогуляемся по Вацлавской площади и понаблюдаем за боем пражских курантов, заберемся на Пражский Град и пройдем по узкой золотой улочке Алхимиков. Вы сможете покормить и погладить лебедей на реке Влтаве, узнать легенды о Карловом мосте и загадать заветное желание сразу в нескольких местах.

Секретные уголки города «для своих»
Мы расскажем вам, где можно попробовать восхитительное местное мороженое со вкусом жасминового риса и купить знаменитый пражский тердельник. Вы получите несколько полезных советов от местного жителя: где отведать самое вкусное пиво, куда сходить на ужин, где увидеть ночную жизнь города и как ездить зайцем по Праге, – мы ответим на любые ваши вопросы :)

Лучшие фотографии из Праги
Великолепные снимки на память из волшебной Праги – ваши! Мы с радостью покажем вам лучшие точки для фото, самые необычные и красивые ракурсы, а также секретные живописные уголки города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обратите внимание: в Пражский Град запрещен вход с домашними животными
  • По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут, главное обсудить это заранее
  • Покупка мороженого, проездные билеты на общественный транспорт, посещение кофейни и личные расходы не включены в стоимость
Прага глазами местного жителя
Прага глазами местного жителя
Прага глазами местного жителя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарина
Дарина
Всем привет, меня зовут Дарина. Я собрала группу местных ребят в Праге, которые покажут вам наш любимый город с самой лучшей стороны! Стандартные экскурсии, перенасыщенные неинтересными фактами и множеством ненужных дат – это не про нас. Мы хотим сделать ваше пребывание в Праге настолько приятным и интересным, насколько это возможно. Мы всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения и пожелания, поможем вам с фотографиями, ответим на любые ваши вопросы, посоветуем нужные места в городе. Мы поможем вам почувствовать себя «своим» в новом месте, потому что знаем насколько это приятное чувство! Обещаем, что вам понравится наша экскурсия и вы полюбите Прагу также сильно, как любим ее мы!
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181 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 марта 2020
Наш гид Полина нас просто очаровала, интересный живой рассказ о чудесном городе, который мы увидели ее глазами, немного «изнутри». Ощущение, что Прага стала еще более открытой и приветливой. Потайные улочки, «тайные тропы местных жителей» с ресторанчиками, пивоварнями и трдельниками — это теперь стало частью НАШЕГО путешествия в Прагу))) Огромное спасибо Полине!
12 марта 2020
Наш экскурсовод Диана. Провела нас интересным и насыщенным маршрутом. Нам очень понравилось. Мы узнали город, куда стоит пойти, где поесть. Диана пока не очень опытный гид. Но у неё все впереди. Пожалуй, информации, иетересных подробностей могло быть больше. Но за эту цену более чем хорошо 👍. Спасибо Диане.
11 марта 2020
Отличная экскурсия, прекрасный гид Полина!!! Показала места, в которые точно бы обычный турист не пришёл. Что касается самой экскурсии- возражений нет, всё отлично спланировано! Касательно гида Полины - девушка-солнце, улыбчивая, добродушная, оооооочень приятная, много что знает и очень много дала рекомендаций по Праге... а самое главное, эти рекомендации работают;)!!!!! В общем, по мне так оценка 5 из 5. Рекомендую!
Полина, спасибо огромное за интересную экскурсию!!! Есть с чем сравнить, поверьте)
10 марта 2020
Огромное спасибо Полине за экскурсию!) Только самая нужная и интересная информация, ответила на интересующие вопросы, и задала оооочень позитивное настроение) И нам удалось покататься на супер лифтах, про которые так и не узнаешь и вряд-ли попадешь, но нам повезло) Однозначно рекомендую!) Ещё раз огромное спасибо!)
10 марта 2020
Полина, замечательный экскурсовод. Нас было 8 человет, с разными вопросами и предложениями. Она смогла подстроится под каждого, ответила на все вопросы, всех выслушала. Много чего смогла рассказть и показать, обратить наше внимание и просто хорошо провести с нами время.
очень рекомендую!
7 марта 2020
Михаил скорректировал маршрут под наши пожелания. В быстром темпе, интересно, все посмотрели, все рассказал. Увидели то, что раньше не видели, хотя были в Праге. Отличный гид.
Sergey
6 марта 2020
Огромное спасибо Полине за экскурсию!
Прекрасное знакомство с Прагой состоялось благодаря Полине. Если Вы хотите понять и прочувствовать Прагу, погрузиться в ее историю, узнать кулинарные (и не только) секреты города, научиться в нем ориентироваться и любоваться им с различных высоких и не очень точек, то эта экскурсия точно для Вас!
3 часа прошли как один миг, и после нее мы точно знаем, на чем сфокусироваться во время пребывания в уютной чешской столице :)
27 февраля 2020
Дарина просто Дисней , 5 оскаров ей за все роли
Татьяна
26 февраля 2020
Приятная экскурсия, много советов от жителя города по разным досуговым вопросам, отличная историческая и культурологическая база!
24 февраля 2020
Экскурсия была интересной,несмотря на погоду.Мы много узнали, для первого дня в Праге.У нас гидом была Дарья, очень умная и интересная девушка!Мы остались довольны.
Ещё 171 отзыв

Дарина проводит ещё 1 экскурсию

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