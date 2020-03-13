Что вас ожидает

Must-see места

Вы увидите перевернутого с ног на голову коня и громадную движущуюся голову Франца Кафки. Посмотрите на Староместкую площадь с высоты, услышите самые интересные пражские истории и узнаете, почему фасад дворца графа Кинского выступает вперед перед остальными. Обязательно прогуляемся по Вацлавской площади и понаблюдаем за боем пражских курантов, заберемся на Пражский Град и пройдем по узкой золотой улочке Алхимиков. Вы сможете покормить и погладить лебедей на реке Влтаве, узнать легенды о Карловом мосте и загадать заветное желание сразу в нескольких местах.

Секретные уголки города «для своих»

Мы расскажем вам, где можно попробовать восхитительное местное мороженое со вкусом жасминового риса и купить знаменитый пражский тердельник. Вы получите несколько полезных советов от местного жителя: где отведать самое вкусное пиво, куда сходить на ужин, где увидеть ночную жизнь города и как ездить зайцем по Праге, – мы ответим на любые ваши вопросы :)

Лучшие фотографии из Праги

Великолепные снимки на память из волшебной Праги – ваши! Мы с радостью покажем вам лучшие точки для фото, самые необычные и красивые ракурсы, а также секретные живописные уголки города.