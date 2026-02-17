5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Включает трансфер из аэропорта, вечернюю прогулку по Праге, поездку в сказочный Чешский Крумлов и экскурсию в Дрезден.
Этот пакет позволяет
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Удобный трансфер из аэропорта
- 🌆 Вечерняя прогулка по Праге
- 🏰 Посещение Чешского Крумлова
- 🎨 Экскурсия в Дрезден
- 💡 Полезные советы по городу
- 🕒 Экономия времени и денег
Что можно увидеть
- Пражский Град
- Храм святых Вита, Вацлава и Войтеха
- Замок Глубока-над-Влтавой
- Цвингер
- Церковь Богородицы
Описание трансфер
Экскурсия 1: Трансфер + знакомство с окрестностями
Главное о Праге на автомобиле
Вы сообщите время прибытия своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать в аэропорту или на вокзале, чтобы на автомобиле «Мерседес» доставить вас в отель. По пути я посоветую, где вкусно поесть, безопасно обменять деньги и выгодно пошопиться. Вы узнаете об интересных мероприятиях, ярких выставках, долгожданных событиях, а также услышите любопытные факты о столице Чехии. Добравшись до отеля, вы будете знать все подводные камни города и в последующие дни сможете по-настоящему расслабиться и насладиться отдыхом.
Экскурсия 2: Вечерняя Прага
Сердце чешской столицы
Вы прогуляетесь по очаровательным площадям и полюбуетесь городом в свете жёлтых огней на смотровой площадке. Увидите храмы святых Вита, Вацлава и Войтеха, «испугаетесь» таинственных гаргулий, восхититесь цветастыми мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Пока я буду открывать для вас новые любопытные факты об истории города, вы заметите, как очертания чешской столицы выступят из сгущающейся темноты и озарятся уличными фонарями: вы влюбитесь в волшебство сумеречной Праги.
Экскурсия 3: Чешский Крумлов
Путь в сказку
По дороге вы полюбуетесь мягкими европейскими пейзажами, услышите истории о городах, пролетающих мимо, а также познакомитесь с укладом жизни чехов. Мы ненадолго остановимся, чтобы рассмотреть замок Глубока-над-Влтавой: образец Виндзорской готики с удивительным прошлым. И — вперёд к сказочному Крумлову.
Чески-Крумлов
На границе с Австрией и Германией, совсем близко к Праге, расположился крохотный средневековый город с очаровательным историческим центром. Вы полюбуетесь застройкой в стиле ренессанса, услышите подробную историю городка и прогуляетесь по территории Крумловского замка. Из крепости вам откроется широкая панорама на реку Влтаву, образующую полуостров, и на чудесный городок черепичных крыш.
В свободное время вы сможете зайти в собор св. Вита, музеи Пыток, Эгона Шиле или же пройтись вдоль живописных набережных и выпить чашечку любимого напитка в кафе.
Экскурсия 4: Дрезден
Столица Саксонии
В немецкой литературе город называют «Флоренцией на Эльбе», а всё благодаря многообразию памятников архитектуры в стиле барокко, роскошным собраниям живописи и другим произведениям искусства. За час вы рассмотрите легендарный Цвингер и завораживающее панно, которое изображает шествие саксонских правителей — по нему можно учить историю. Мы зайдём в церковь Богородицы — один из красивейших лютеранских соборов Германии — и неспешно прогуляемся по центру под рассказы о Дрездене.
В свободное время я рекомендую вам посетить Дрезденскую галерею, музей Гигиены, сокровищницу «Зелёные своды» и, конечно, погулять по магазинам.
Организационные детали
По трансферу:
- ВАЖНО: при бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, откуда он, время прилета и куда вас везти в Праге
- Вы бронируете трансфер с элементами экскурсии
- Это групповой трансфер, но по вашему желанию можно организовать его в индивидуальном формате, тогда его стоимость возрастет на 10€
- Длительность экскурсии: 1 час
По вечерней Праге:
- Экскурсия автомобильно-пешеходная, трансфер включён в стоимость
- Длительность экскурсии: 2,5 часа
По Чешскому Крумлову:
- Поездка на комфортабельном автобусе, транспорт и наушники включены в стоимость
- Дополнительные расходы: билеты в замок Глубока — 300 крон/взрослый, 210 крон/дети 6-18 лет и студенты
- Свободное время в Чешском Крумлове — 2 часа
- В Прагу возвращаемся к 19 часам
- Длительность экскурсии: 11 часов
По Дрездену:
- Поездка на комфортабельном автобусе, транспорт и наушники включены в стоимость
- Дополнительные расходы: билеты в Дрезденскую галерею — 12 евро/взрослый, дети до 17 лет бесплатно
- Cвободное время в Дрездене — 3 часа
- В Прагу возвращаемся к 19 часам
- Длительность экскурсии: 10 часов
ежедневно в 00:00
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€159
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
С гидом Martin мы путешествовали не только по Праге, но
Очень понравилось всё. Думаю это не последний наш приезд в Прагу.
Экскурсии:
1. по вечерней Праге - изумительно!
1. Нас встретили в аэропорту. Вовремя, без проблем. Рассказали общие сведения о Праге, дали карту, отметили самые важные точки, в и. ч. обменные пункты,