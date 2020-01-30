5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Трансфер и знакомство с Прагой, вечерняя прогулка по столице, уютный Крумлов и соседний Дрезден

Martin
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Martin – экскурсионное агентство
Я собрал интереснейшие предложения по Праге и окрестностям и поместил их в один пакет.

Теперь вы можете приобрести их выгоднее, чем по отдельности.

В набор входит: обзорный трансфер из аэропорта до вашего отеля, прогулка по вечерней Праге, экскурсия в Чешский Крумлов и поездка в Дрезден.

Я покажу вам ключевые локации каждого места и познакомлю с историей, а вы впитаете самое главное и полюбите насыщенные путешествия.
€111
89 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 49 человек
Можно с детьми
Встреча в аэропорту или на вокзале
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только

Что вас ожидает

Экскурсия 1: Трансфер + знакомство с окрестностями

Главное о Праге на автомобиле
Вы сообщите время прибытия своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать в аэропорту или на вокзале, чтобы на автомобиле «Мерседес» доставить вас в отель. По пути я посоветую, где вкусно поесть, безопасно обменять деньги и выгодно пошопиться. Вы узнаете об интересных мероприятиях, ярких выставках, долгожданных событиях, а также услышите любопытные факты о столице Чехии. Добравшись до отеля, вы будете знать все подводные камни города и в последующие дни сможете по-настоящему расслабиться и насладиться отдыхом.

Экскурсия 2: Вечерняя Прага

Сердце чешской столицы
Вы прогуляетесь по очаровательным площадям и полюбуетесь городом в свете жёлтых огней на смотровой площадке. Увидите храмы святых Вита, Вацлава и Войтеха, «испугаетесь» таинственных гаргулий, восхититесь цветастыми мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Пока я буду открывать для вас новые любопытные факты об истории города, вы заметите, как очертания чешской столицы выступят из сгущающейся темноты и озарятся уличными фонарями: вы влюбитесь в волшебство сумеречной Праги.

Экскурсия 3: Чешский Крумлов

Путь в сказку
По дороге вы полюбуетесь мягкими европейскими пейзажами, услышите истории о городах, пролетающих мимо, а также познакомитесь с укладом жизни чехов. Мы ненадолго остановимся, чтобы рассмотреть замок Глубока-над-Влтавой: образец Виндзорской готики с удивительным прошлым. И — вперёд к сказочному Крумлову.

Чески-Крумлов
На границе с Австрией и Германией, совсем близко к Праге, расположился крохотный средневековый город с очаровательным историческим центром. Вы полюбуетесь застройкой в стиле ренессанса, услышите подробную историю городка и прогуляетесь по территории Крумловского замка. Из крепости вам откроется широкая панорама на реку Влтаву, образующую полуостров, и на чудесный городок черепичных крыш.

В свободное время вы сможете зайти в собор св. Вита, музеи Пыток, Эгона Шиле или же пройтись вдоль живописных набережных и выпить чашечку любимого напитка в кафе.

Экскурсия 4: Дрезден

Столица Саксонии
В немецкой литературе город называют «Флоренцией на Эльбе», а всё благодаря многообразию памятников архитектуры в стиле барокко, роскошным собраниям живописи и другим произведениям искусства. За час вы рассмотрите легендарный Цвингер и завораживающее панно, которое изображает шествие саксонских правителей — по нему можно учить историю. Мы зайдём в церковь Богородицы — один из красивейших лютеранских соборов Германии — и неспешно прогуляемся по центру под рассказы о Дрездене.

В свободное время я рекомендую вам посетить Дрезденскую галерею, музей Гигиены, сокровищницу «Зелёные своды» и, конечно, погулять по магазинам.

Организационные детали

По трансферу:

  • ВАЖНО: при бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, откуда он, время прилета и куда вас везти в Праге
  • Вы бронируете трансфер с элементами экскурсии
  • Это групповой трансфер, но по вашему желанию можно организовать его в индивидуальном формате, тогда его стоимость возрастет на 10€
  • Длительность экскурсии: 1 час

По вечерней Праге:

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, трансфер включён в стоимость
  • Длительность экскурсии: 2,5 часа

По Чешскому Крумлову:

  • Поездка на комфортабельном автобусе, транспорт и наушники включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в замок Глубока — 300 крон/взрослый, 210 крон/дети 6-18 лет и студенты
  • Свободное время в Чешском Крумлове — 2 часа
  • В Прагу возвращаемся к 19 часам
  • Длительность экскурсии: 11 часов

По Дрездену:

  • Поездка на комфортабельном автобусе, транспорт и наушники включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в Дрезденскую галерею — 12 евро/взрослый, дети до 17 лет бесплатно
  • Cвободное время в Дрездене — 3 часа
  • В Прагу возвращаемся к 19 часам
  • Длительность экскурсии: 10 часов
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 00:00, в субботу в 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту или на вокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Martin
Martin
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлеченных гидов, каждый их которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Очень понравилась организация. Встретили в аэропорту, в пути рассказали интересные факты о Праге, дали полезные советы. Машина чистая, большая. Водитель - очень вежливый и внимательный.
Экскурсии:
1. по вечерней Праге - изумительно! С юмором, увлекательно, ярко! Мартин сумел создать удивительно комфортную атмосферу, в которой было приятно задавать вопросы. Узнали много нового, при том что в Праге не впервые :)
2. Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой. Это была групповая экскурсия, в которой участвовали представители других агентств. Тем не менее, очень профессиональный гид, которая разбиралась в том о чем говорила, не боялась выйти за рамки привычных монологов и тем. Однозначно стоит посетить! Крумлов - пряничный домик с картинки! Хотелось бы больше времени провести в нем, но тут любого времени не хватило бы. Им сложно надышаться. А уж Глубока над Влтавой - как с экрана фильма.
3. Дрезден...ну вот тут пожалуй единственный недостаток. Также групповая экскурсия. Со стороны агенства - все ок, хорошая организация, внимание к нам. Но вот Гид...шаблонные фразы, перепутанные факты. Создавалось ощущение что ее единственная задача доставить нас в пункт Б из пункта А, а все что вне этой задачи - второстепенно и не значимо. Сам Дрезден замечательный, очень рекомендую посетить, просто на Гида особо не надейтесь.

Еще один плюс - если бы заказали все отдельно, то вышло бы значительно дороже :)
10 декабря 2019
Брали пакет экскурсий, так что по порядку.
1. Нас встретили в аэропорту. Вовремя, без проблем. Рассказали общие сведения о Праге, дали карту, отметили самые важные точки, в и.ч. обменные пункты, остановки транспорта и т.д. В общем, первое впечатление было очень приятным.
2. Экскурсия в Чешски Крумлов. Гид профессиональный, но скучновато. Очень мало времени в городе. И самое главное - плохая организация. Гид совсем не могла организовать группу. Разрешила опоздание на 5 минут. А когда некоторые опоздали сильнее, устроила чуть ли не истерику.
2. Дрезден. Экскурсия иетересная, времени 4 часа достаточно. У гида явно огромный опыт, но рассказывает как учитель на уроке.
3. Вечерняя Прага. Мартин - самый лучший гид за последние годы. Умен, остроумен, великолепно владеет информацией. Чувство юмора - просто огонь! Мартина рекомендую всем, всегда и без исключения!!!
30 ноября 2019
Прилетели мы 29.11.2019 года, в аэропорту нас встретил Николай который отвёз нас до гостиницы, по пути рассказал много интересного, ввёл в курс жизни в Праге, трансфер был организован отлично. Этим же вечером мы поехали на экскурсию по вечерней Праге, гидом был Мартин. Было очень интересно и познавательно, Мартин рассказывал очень понятно, с юмором., подвела немного погода, было холодно, но все равно нам очень понравилось.
7 ноября 2019
Спасибо большое Мартину и Николаю за отличную организацию не только экскурсий, но и трансферного обслуживания. Все было на высоте! Будем рекомендовать!
20 сентября 2019
Покупала до вылета в Прагу пакет экскурсией, который включает в себя встречу в аэропорту, вечернюю экскурсию, поездку в Дрезден и Крумлов. Было очень приятно, что, не ожидая прилета других туристов, Мартин отвез в отель. Очень полезную информацию дал по дороге с аэропорта до отеля. Для меня просто 7 дней находиться без экскурсий в Праге было бы скучновато, а так разнообразив свой отдых экскурсиями, я все равно всю Прагу вдоль и поперек и по несколько раз обошла))) в Дрездене достаточно свободного времени дают. Отличный музей "Дрезденская Оружейная палата" за доп.плату Билет включал в себя подъем на смотровую башню, откуда открывается прекрасный вид на весь город, исторический центр, реку. В общем, РЕКОМЕНДУЮ!

Martin проводит ещё 9 экскурсий

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