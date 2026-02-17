5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эксклюзивный пакет экскурсий предлагает уникальную возможность познакомиться с Прагой и её окрестностями.Включает трансфер из аэропорта, вечернюю прогулку по Праге, поездку в сказочный Чешский Крумлов и экскурсию в Дрезден.Этот пакет позволяет

не только сэкономить, но и насладиться богатой историей и культурой каждого места. Вы узнаете о ключевых достопримечательностях, получите советы по шопингу и обмену валюты, а также сможете насладиться свободным временем для посещения музеев и галерей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Экскурсия 1: Трансфер + знакомство с окрестностями

Главное о Праге на автомобиле

Вы сообщите время прибытия своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать в аэропорту или на вокзале, чтобы на автомобиле «Мерседес» доставить вас в отель. По пути я посоветую, где вкусно поесть, безопасно обменять деньги и выгодно пошопиться. Вы узнаете об интересных мероприятиях, ярких выставках, долгожданных событиях, а также услышите любопытные факты о столице Чехии. Добравшись до отеля, вы будете знать все подводные камни города и в последующие дни сможете по-настоящему расслабиться и насладиться отдыхом.

Экскурсия 2: Вечерняя Прага

Сердце чешской столицы

Вы прогуляетесь по очаровательным площадям и полюбуетесь городом в свете жёлтых огней на смотровой площадке. Увидите храмы святых Вита, Вацлава и Войтеха, «испугаетесь» таинственных гаргулий, восхититесь цветастыми мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Пока я буду открывать для вас новые любопытные факты об истории города, вы заметите, как очертания чешской столицы выступят из сгущающейся темноты и озарятся уличными фонарями: вы влюбитесь в волшебство сумеречной Праги.

Экскурсия 3: Чешский Крумлов

Путь в сказку

По дороге вы полюбуетесь мягкими европейскими пейзажами, услышите истории о городах, пролетающих мимо, а также познакомитесь с укладом жизни чехов. Мы ненадолго остановимся, чтобы рассмотреть замок Глубока-над-Влтавой: образец Виндзорской готики с удивительным прошлым. И — вперёд к сказочному Крумлову.

Чески-Крумлов

На границе с Австрией и Германией, совсем близко к Праге, расположился крохотный средневековый город с очаровательным историческим центром. Вы полюбуетесь застройкой в стиле ренессанса, услышите подробную историю городка и прогуляетесь по территории Крумловского замка. Из крепости вам откроется широкая панорама на реку Влтаву, образующую полуостров, и на чудесный городок черепичных крыш.

В свободное время вы сможете зайти в собор св. Вита, музеи Пыток, Эгона Шиле или же пройтись вдоль живописных набережных и выпить чашечку любимого напитка в кафе.

Экскурсия 4: Дрезден

Столица Саксонии

В немецкой литературе город называют «Флоренцией на Эльбе», а всё благодаря многообразию памятников архитектуры в стиле барокко, роскошным собраниям живописи и другим произведениям искусства. За час вы рассмотрите легендарный Цвингер и завораживающее панно, которое изображает шествие саксонских правителей — по нему можно учить историю. Мы зайдём в церковь Богородицы — один из красивейших лютеранских соборов Германии — и неспешно прогуляемся по центру под рассказы о Дрездене.

В свободное время я рекомендую вам посетить Дрезденскую галерею, музей Гигиены, сокровищницу «Зелёные своды» и, конечно, погулять по магазинам.

Организационные детали

По трансферу:

ВАЖНО: при бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, откуда он, время прилета и куда вас везти в Праге

Вы бронируете трансфер с элементами экскурсии

Это групповой трансфер, но по вашему желанию можно организовать его в индивидуальном формате, тогда его стоимость возрастет на 10€

Длительность экскурсии: 1 час

По вечерней Праге:

Экскурсия автомобильно-пешеходная, трансфер включён в стоимость

Длительность экскурсии: 2,5 часа

По Чешскому Крумлову:

Поездка на комфортабельном автобусе, транспорт и наушники включены в стоимость

Дополнительные расходы: билеты в замок Глубока — 300 крон/взрослый, 210 крон/дети 6-18 лет и студенты

Свободное время в Чешском Крумлове — 2 часа

В Прагу возвращаемся к 19 часам

Длительность экскурсии: 11 часов

По Дрездену: