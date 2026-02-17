5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пакет экскурсий: Прага и не только

Познакомьтесь с историей и культурой Праги и её окрестностей. Включает трансфер, вечернюю прогулку, поездки в Чешский Крумлов и Дрезден
Эксклюзивный пакет экскурсий предлагает уникальную возможность познакомиться с Прагой и её окрестностями.

Включает трансфер из аэропорта, вечернюю прогулку по Праге, поездку в сказочный Чешский Крумлов и экскурсию в Дрезден.

Этот пакет позволяет
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не только сэкономить, но и насладиться богатой историей и культурой каждого места.

Вы узнаете о ключевых достопримечательностях, получите советы по шопингу и обмену валюты, а также сможете насладиться свободным временем для посещения музеев и галерей

5
7 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Удобный трансфер из аэропорта
  • 🌆 Вечерняя прогулка по Праге
  • 🏰 Посещение Чешского Крумлова
  • 🎨 Экскурсия в Дрезден
  • 💡 Полезные советы по городу
  • 🕒 Экономия времени и денег
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только
Пакет экскурсий: Прага и не только

Что можно увидеть

  • Пражский Град
  • Храм святых Вита, Вацлава и Войтеха
  • Замок Глубока-над-Влтавой
  • Цвингер
  • Церковь Богородицы

Описание трансфер

Экскурсия 1: Трансфер + знакомство с окрестностями

Главное о Праге на автомобиле

Вы сообщите время прибытия своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать в аэропорту или на вокзале, чтобы на автомобиле «Мерседес» доставить вас в отель. По пути я посоветую, где вкусно поесть, безопасно обменять деньги и выгодно пошопиться. Вы узнаете об интересных мероприятиях, ярких выставках, долгожданных событиях, а также услышите любопытные факты о столице Чехии. Добравшись до отеля, вы будете знать все подводные камни города и в последующие дни сможете по-настоящему расслабиться и насладиться отдыхом.

Экскурсия 2: Вечерняя Прага

Сердце чешской столицы

Вы прогуляетесь по очаровательным площадям и полюбуетесь городом в свете жёлтых огней на смотровой площадке. Увидите храмы святых Вита, Вацлава и Войтеха, «испугаетесь» таинственных гаргулий, восхититесь цветастыми мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Пока я буду открывать для вас новые любопытные факты об истории города, вы заметите, как очертания чешской столицы выступят из сгущающейся темноты и озарятся уличными фонарями: вы влюбитесь в волшебство сумеречной Праги.

Экскурсия 3: Чешский Крумлов

Путь в сказку

По дороге вы полюбуетесь мягкими европейскими пейзажами, услышите истории о городах, пролетающих мимо, а также познакомитесь с укладом жизни чехов. Мы ненадолго остановимся, чтобы рассмотреть замок Глубока-над-Влтавой: образец Виндзорской готики с удивительным прошлым. И — вперёд к сказочному Крумлову.

Чески-Крумлов

На границе с Австрией и Германией, совсем близко к Праге, расположился крохотный средневековый город с очаровательным историческим центром. Вы полюбуетесь застройкой в стиле ренессанса, услышите подробную историю городка и прогуляетесь по территории Крумловского замка. Из крепости вам откроется широкая панорама на реку Влтаву, образующую полуостров, и на чудесный городок черепичных крыш.

В свободное время вы сможете зайти в собор св. Вита, музеи Пыток, Эгона Шиле или же пройтись вдоль живописных набережных и выпить чашечку любимого напитка в кафе.

Экскурсия 4: Дрезден

Столица Саксонии

В немецкой литературе город называют «Флоренцией на Эльбе», а всё благодаря многообразию памятников архитектуры в стиле барокко, роскошным собраниям живописи и другим произведениям искусства. За час вы рассмотрите легендарный Цвингер и завораживающее панно, которое изображает шествие саксонских правителей — по нему можно учить историю. Мы зайдём в церковь Богородицы — один из красивейших лютеранских соборов Германии — и неспешно прогуляемся по центру под рассказы о Дрездене.

В свободное время я рекомендую вам посетить Дрезденскую галерею, музей Гигиены, сокровищницу «Зелёные своды» и, конечно, погулять по магазинам.

Организационные детали

По трансферу:

  • ВАЖНО: при бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, откуда он, время прилета и куда вас везти в Праге
  • Вы бронируете трансфер с элементами экскурсии
  • Это групповой трансфер, но по вашему желанию можно организовать его в индивидуальном формате, тогда его стоимость возрастет на 10€
  • Длительность экскурсии: 1 час

По вечерней Праге:

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, трансфер включён в стоимость
  • Длительность экскурсии: 2,5 часа

По Чешскому Крумлову:

  • Поездка на комфортабельном автобусе, транспорт и наушники включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в замок Глубока — 300 крон/взрослый, 210 крон/дети 6-18 лет и студенты
  • Свободное время в Чешском Крумлове — 2 часа
  • В Прагу возвращаемся к 19 часам
  • Длительность экскурсии: 11 часов

По Дрездену:

  • Поездка на комфортабельном автобусе, транспорт и наушники включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в Дрезденскую галерею — 12 евро/взрослый, дети до 17 лет бесплатно
  • Cвободное время в Дрездене — 3 часа
  • В Прагу возвращаемся к 19 часам
  • Длительность экскурсии: 10 часов

ежедневно в 00:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Участник€159
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин
Мартин — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
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1
Igor
🌍✨ Хочу поделиться впечатлениями после пакета экскурсий «Прага и не только» — это был действительно один из лучших опытов в поездке!

С гидом Martin мы путешествовали не только по Праге, но
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и за её пределами. Очень понравилось, что всё было продумано удобно и логично — от знакомства с городом до поездок в Чески-Крумлов и Дрезден. Это позволило за короткое время увидеть больше и лучше понять историю и культуру региона.

💬 Что понравилось больше всего:
– Профессиональное, но при этом очень тёплое и живое общение – Интересные рассказы: не только факты, но и истории, которые помогают «почувствовать» место – Отличная организация: транспорт, время, маршруты — всё понятно и без стресса – Много полезных советов о местной жизни, гастрономии и нетуристических местах

Martin умеет заинтересовать, обладает хорошим чувством юмора и легко находит контакт с группой. Это была не «сухая» экскурсия, а скорее увлекательная прогулка с человеком, который любит город и искренне хочет этим поделиться.

📍 Особенно запомнилась вечерняя Прага — другая атмосфера, меньше туристов и много романтики. А Чески-Крумлов — настоящая сказка.

Рекомендую этот пакет всем, кто хочет:
✔️ впервые познакомиться с Прагой ✔️ сэкономить время на планировании ✔️ получить больше, чем стандартную экскурсию ✔️ путешествовать комфортно и без лишних забот

Однозначно стоит выбрать! Если вы ещё думаете — смело бронируйте 👍

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Зарета
Большое спасибо Мартин за организацию нашего отдыха, за интересные рассказы, за рекомендации, за помощь построения маршрутов, чтобы добраться быстрее до места назначения.
Очень понравилось всё. Думаю это не последний наш приезд в Прагу.
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Н
Очень понравилась организация. Встретили в аэропорту, в пути рассказали интересные факты о Праге, дали полезные советы. Машина чистая, большая. Водитель - очень вежливый и внимательный.
Экскурсии:
1. по вечерней Праге - изумительно!
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С юмором, увлекательно, ярко! Мартин сумел создать удивительно комфортную атмосферу, в которой было приятно задавать вопросы. Узнали много нового, при том что в Праге не впервые:)
2. Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой. Это была групповая экскурсия, в которой участвовали представители других агентств. Тем не менее, очень профессиональный гид, которая разбиралась в том о чем говорила, не боялась выйти за рамки привычных монологов и тем. Однозначно стоит посетить! Крумлов - пряничный домик с картинки! Хотелось бы больше времени провести в нем, но тут любого времени не хватило бы. Им сложно надышаться. А уж Глубока над Влтавой - как с экрана фильма.
3. Дрезден… ну вот тут пожалуй единственный недостаток. Также групповая экскурсия. Со стороны агенства - все ок, хорошая организация, внимание к нам. Но вот Гид… шаблонные фразы, перепутанные факты. Создавалось ощущение что ее единственная задача доставить нас в пункт Б из пункта А, а все что вне этой задачи - второстепенно и не значимо. Сам Дрезден замечательный, очень рекомендую посетить, просто на Гида особо не надейтесь.

Еще один плюс - если бы заказали все отдельно, то вышло бы значительно дороже:)

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Д
Брали пакет экскурсий, так что по порядку.
1. Нас встретили в аэропорту. Вовремя, без проблем. Рассказали общие сведения о Праге, дали карту, отметили самые важные точки, в и. ч. обменные пункты,
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остановки транспорта и т. д. В общем, первое впечатление было очень приятным.
2. Экскурсия в Чешски Крумлов. Гид профессиональный, но скучновато. Очень мало времени в городе. И самое главное - плохая организация. Гид совсем не могла организовать группу. Разрешила опоздание на 5 минут. А когда некоторые опоздали сильнее, устроила чуть ли не истерику.
2. Дрезден. Экскурсия иетересная, времени 4 часа достаточно. У гида явно огромный опыт, но рассказывает как учитель на уроке.
3. Вечерняя Прага. Мартин - самый лучший гид за последние годы. Умен, остроумен, великолепно владеет информацией. Чувство юмора - просто огонь! Мартина рекомендую всем, всегда и без исключения!!!

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Айгуль
Покупала до вылета в Прагу пакет экскурсией, который включает в себя встречу в аэропорту, вечернюю экскурсию, поездку в Дрезден и Крумлов. Было очень приятно, что, не ожидая прилета других туристов,
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Мартин отвез в отель. Очень полезную информацию дал по дороге с аэропорта до отеля. Для меня просто 7 дней находиться без экскурсий в Праге было бы скучновато, а так разнообразив свой отдых экскурсиями, я все равно всю Прагу вдоль и поперек и по несколько раз обошла))) в Дрездене достаточно свободного времени дают. Отличный музей "Дрезденская Оружейная палата" за доп. плату Билет включал в себя подъем на смотровую башню, откуда открывается прекрасный вид на весь город, исторический центр, реку. В общем, РЕКОМЕНДУЮ!

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A
Прилетели мы 29.11.2019 года, в аэропорту нас встретил Николай который отвёз нас до гостиницы, по пути рассказал много интересного, ввёл в курс жизни в Праге, трансфер был организован отлично. Этим
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же вечером мы поехали на экскурсию по вечерней Праге, гидом был Мартин. Было очень интересно и познавательно, Мартин рассказывал очень понятно, с юмором., подвела немного погода, было холодно, но все равно нам очень понравилось.

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