Описание экскурсииПриветствую вас в Праге, где каждый уголок — это нота в великой симфонии истории и красоты! Меня зовут Татьяна, и я приглашаю вас на эксклюзивную прогулку, которую я назвала «Пражская симфония». Эта экскурсия — как музыкальный шедевр: всего полтора часа!!!, но за это время вы услышите все главные аккорды, которые заставляют сердца биться чаще, а воспоминания оставаться навсегда. Наше музыкальное путешествие: Мы начнём с самого грандиозного инструмента города — Астрономических часов. Этот древний механизм — не просто хронометр, а настоящая ария времени, которая вот уже шесть веков исполняется для вас. Мы разгадаем тайны его циферблатов, увидим парад апостолов и почувствуем, как история оживает в каждом движении. От часов наш путь лежит на Староместскую площадь — главную сцену Праги. Здесь вы сможете ощутить величие города, где готический Тынский храм возвышается над суетой, а барочные фасады создают идеальную декорацию для вашей истории. Затем мы свернём с шумной площади и попадём на другую не менее интересную площадь, а затем и в потаённый уголок — двор Клементинума. Это будет наша тихая интерлюдия, где мы насладимся барочным изяществом, отдохнём от суеты и подготовимся к кульминации. И, наконец, мы выйдем к главной звезде нашего тура — Карлову мосту. Это не просто мост, а настоящий гранд-финал, где каждая статуя — это отдельная нота в истории. Мы коснёмся загадочной статуи Яна Непомуцкого, загадаем желание и спустимся к самому живописному месту. Наша прогулка завершится на уютном острове Кампа, который, как тихий припев, подарит вам самые лучшие виды на Карлов мост, позволяя сделать идеальные снимки и навсегда сохранить в сердце эту пражскую мелодию. Присоединяйтесь к «Пражской симфонии», чтобы за полтора часа увидеть главные достопримечательности" старого города Пражского "и навсегда влюбиться в этот город! Эта экскурсия подойдёт тем, у кого мало времени, уже были в Праге и хочется вспомнить основные обьекты или кому нужно всё самое главное за полтора часа!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часы «Орлой»
- Комплекс Староместской площади
- Марианская площадь
- Климентинум
- Карлов мост
- Остров Кампа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Староместская площадь (уточняется после заказа экскурсии)
Завершение: Кампа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
