3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По пражским улицам с Францем Кафкой

Обзорная прогулка по местам знаменитого писателя и уголкам Старой Праги

Вячеслав
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Вячеслав – ваш гид
Хотите взглянуть на старую Прагу глазами загадочного и великого Франца Кафки? Я проведу вас по таинственным пражским улочкам и проходным дворам, покажу богемные литературные кафе и расскажу о главных достопримечательностях Старого города.

Вы узнаете, как рос и учился юный Франц, пройдете маршрутами знаменитого писателя, а главное, поймете, почему Кафка называл Прагу «малышкой, которая, если схватит в свои когти, то уже не выпустит»!
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
По пражским улицам с Францем Кафкой
По пражским улицам с Францем Кафкой

Что вас ожидает

По следам Кафки

Вы пройдете по основным местам Праги, связанным с великим писателем. Я покажу вам, где жил Кафка, расскажу о том, как формировался его необычный внутренний мир. Вы узнаете историю семьи писателя, пройдете по маршрутам, которыми юный Франц ходил в школу и в Университет. А по пути поговорим о том, почему Кафка считается одним из величайших писателей XX века и основателем нового направления в литературе.

Литературная Прага начала XX века

Я покажу вам пражские литературные кафе, где когда-то собиралась местная богема. Вы узнаете, как протекала культурная жизнь в Праге начала прошлого века, а также увидите заведения, в которых любили бывать все знаменитые писатели и художники Праги: Гашек, Муха, Борн, Майринк и многие другие.

Закоулки Старого города

Мы рассмотрим весь Старый город пражский, пройдем по его главным достопримечательностям, заглянем в самые атмосферные проходные дворы и переулки. Я расскажу вам, как возникал и менялся Старый город, какие законы в нем действовали, как веками здесь жили рядом чехи и немцы. А затем вы увидите всю старую Прагу с высоты башни и поймете, почему этот магический город так любили поэты и писатели.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые увлекаются литературой и любят открывать для себя необычные грани города.

По пражским улицам с Францем Кафкой
По пражским улицам с Францем Кафкой
По пражским улицам с Францем Кафкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вячеслав
Вячеслав
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в Пражских учебных заведениях. С 2000 года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы я провел больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным Пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и не утомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2019
Вячеслав не только компетентный гид, но и интересный рассказчик. Он расскзаал нам о жизни и творчестве Кафки и провел по не туристическим местам связанным с его творчеством. Особенно было инетерсно история города и вообще Чехии на фоне общего рассказа. Спасибо большое!
17 октября 2017
Замечательная экскурсия. Неспешная, интересная. Подойдёт всем неглупым людям:)
7 июля 2017
Это замечательная экскурсия. Вячеслав прекрано образован, умный тонкий талантливый человек. Я наслаждалась его обществом почти 5 часов, вместо заявленных трех. Мы не сколько говорили о Кафке, сколько о пространстве вообще, а имя Кафки было некоторым смыслообразующим звеном, но не самым главным. Можно смело заказывать эту экскурсию, даже если вы не особо интересутесь его творчеством. Вячеслав почувствует, на что вы отзываетесь, что интересно именно вам, и именно об этом вам и расскажет.

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