3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

По следам Кафки
Вы пройдете по основным местам Праги, связанным с великим писателем. Я покажу вам, где жил Кафка, расскажу о том, как формировался его необычный внутренний мир. Вы узнаете историю семьи писателя, пройдете по маршрутам, которыми юный Франц ходил в школу и в Университет. А по пути поговорим о том, почему Кафка считается одним из величайших писателей XX века и основателем нового направления в литературе.
Литературная Прага начала XX века
Я покажу вам пражские литературные кафе, где когда-то собиралась местная богема. Вы узнаете, как протекала культурная жизнь в Праге начала прошлого века, а также увидите заведения, в которых любили бывать все знаменитые писатели и художники Праги: Гашек, Муха, Борн, Майринк и многие другие.
Закоулки Старого города
Мы рассмотрим весь Старый город пражский, пройдем по его главным достопримечательностям, заглянем в самые атмосферные проходные дворы и переулки. Я расскажу вам, как возникал и менялся Старый город, какие законы в нем действовали, как веками здесь жили рядом чехи и немцы. А затем вы увидите всю старую Прагу с высоты башни и поймете, почему этот магический город так любили поэты и писатели.
Путешественникам, которые увлекаются литературой и любят открывать для себя необычные грани города.