3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите взглянуть на старую Прагу глазами загадочного и великого Франца Кафки? Я проведу вас по таинственным пражским улочкам и проходным дворам, покажу богемные литературные кафе и расскажу о главных достопримечательностях Старого города. Вы узнаете, как рос и учился юный Франц, пройдете маршрутами знаменитого писателя, а главное, поймете, почему Кафка называл Прагу «малышкой, которая, если схватит в свои когти, то уже не выпустит»!

Что вас ожидает

По следам Кафки

Вы пройдете по основным местам Праги, связанным с великим писателем. Я покажу вам, где жил Кафка, расскажу о том, как формировался его необычный внутренний мир. Вы узнаете историю семьи писателя, пройдете по маршрутам, которыми юный Франц ходил в школу и в Университет. А по пути поговорим о том, почему Кафка считается одним из величайших писателей XX века и основателем нового направления в литературе.

Литературная Прага начала XX века

Я покажу вам пражские литературные кафе, где когда-то собиралась местная богема. Вы узнаете, как протекала культурная жизнь в Праге начала прошлого века, а также увидите заведения, в которых любили бывать все знаменитые писатели и художники Праги: Гашек, Муха, Борн, Майринк и многие другие.

Закоулки Старого города

Мы рассмотрим весь Старый город пражский, пройдем по его главным достопримечательностям, заглянем в самые атмосферные проходные дворы и переулки. Я расскажу вам, как возникал и менялся Старый город, какие законы в нем действовали, как веками здесь жили рядом чехи и немцы. А затем вы увидите всю старую Прагу с высоты башни и поймете, почему этот магический город так любили поэты и писатели.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые увлекаются литературой и любят открывать для себя необычные грани города.