Экскурсии на 1 день в Которе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Которе на русском языке, цены от €193. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
24 отзыва
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    31 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
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    с потрясающими видами, прокатились на лодке по реке, попробовали блюда местной кухни и местную ракию в горном ресторане. Все было просто отлично.

  • Н
    Никита
    17 мая 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Иван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, а места - дух захватывает.
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    Было прекрасно все - от дороги, маршрут которой наполнен красивой природой, тунелями и самыми удивительными фактами о Черногории от Ивана, до самих достопримечательностей и вкусного ресторана. Нам в Черногории не везло с едой, и насколько мы были приятно шокированы, когда побывали по рекомендации Ивана в ресторане на Черном Озере. Если у вас есть какие-то сомнения, были неудачные опыты с экскурсями - отбросьте их, Иван - самый лучший гид, вы в надежных руках. У нас было мало времени в эту поездку, поэтому не успели посмотреть все, но при следующей приезде, обязательно возьмем еще одну экскурсию от Ивана. Это ли не лучший показатель качества, когда хочется приехать еще:)

    Иван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, аИван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, аИван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, аИван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, а
  • А
    Анна
    13 апреля 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Иван показал нам прекрасную Черногорию. Он очень интересный собеседник и экскурсовод, а еще отличный водитель. Благодаря Ивану у нас сложились
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    самые яркие воспоминания о культуре и жизни Черногории, а сам маршрут был безумно красивый. Спасибо большое еще раз,Иван! Когда приедем в следующий раз, обязательно закажем еще у вас экскурсию!

  • О
    Ольга
    30 декабря 2023
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Маршрут бомбический. Ощущение, будто за одну поездку посмотрели по-немножку все уголки Черногории. Иван - отличный гид и рассказчик. Получилось не
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    навязчиво, но познавательно. Мы были сразу после другой поездки по горам и переживали за самочувствие на горных дорогах, но все прошло нормально. Спасибо за плавное вождение и что подстроились под нас)

  • М
    Михаил
    30 сентября 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Прекрасная,нестандартная экскурсия. С помощью Ивана мы не только полюбовались красотами Черногории,но и услышали много интересного об обычаях народа и характере
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    черногорцев. Особенно это ценно,когда рассказчик-коренной житель, влюблённый в свою страну. Ну и приятным дополнением был вкуснейший обед с традиционными угощениями. Всё отдично

  • Е
    Екатерина
    28 августа 2022
    Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
    Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
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    задавали, поскольку в Черногории не первую неделю и уже многое знали сами,путешествуя и по путеводителям. Удобно было что начало экскурсии плавающее и нам не нужно было издалека приезжать к раннему времени. Есть конечно вопрос к построению самой экскурсии, она оказалась практически наполовину обзорно -автомобильная, что не привлекательно для туристов с машиной, как мы, но этот формат НЕ БЫЛ указан в описании! То есть вы проходите (бегло!) старый город (почему то далеко не весь, даже без подъёма на стену!), едете в пераст, там тоже экспресс поездка на остров, и … и все)) Дальше можно было бы заканчивать, ведь вы едете оставшееся время просто вдоль побережья вокруг, чтобы вернуться в Котор) ещё раз оговорюсь, что возможно для туристов без машины такая поездка недоступна самим и потому привлекательна. Но это надо в явном виде писать. И ещё один момент… экскурсия длится НЕ 6 заявленных часов. В нашем случае она длилась 3.40, что как говорится на треть меньше. Этот вопрос я задала Олегу, но он лишь сказал что обычно в нее входит и время забора туристов из окрестностей, а мы приехали в Котор сами. Мы не стали докапываться, но.. по моему это совсем не так, ведь во первых 2.20 на забор туристов это нереальная цифра,все побережье можно проехать за это время, плюс в описании же явно указано "встреча у старого города". То есть 6 часов с этого момента. Я не стала бы так много времени уделять длительности, но как то обидно недополучить 60 проц информации и впечатлений за стоимость 100 процентов) Да простит меня Олег, я старалась быть исключительно объективной. Возможно мой отзыв будет поводом либо изменить и уточнить описание программы, либо скорректировать саму экскурсию в длительности и насыщенности.

  • N
    Natalja
    6 августа 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Мы провели чудесный день в компании Ивана! Как здорово посмотреть на незнакомую страну глазами её жителя, узнать о традициях и
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    быте черногорцев, попробовать местную кухню. С Иваном легко общаться на разные темы и не страшно ехать по захватывающим дух серпантинам. Виды со смотровых площадок сногсшибательные! Спасибо, Иван!

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «На весь день»

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  3. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2024
Сейчас в Которе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 345. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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