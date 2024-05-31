1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий31 мая 2024Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
- ННикита17 мая 2024Иван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, а места - дух захватывает.
- ААнна13 апреля 2024Иван показал нам прекрасную Черногорию. Он очень интересный собеседник и экскурсовод, а еще отличный водитель. Благодаря Ивану у нас сложились
- ООльга30 декабря 2023Маршрут бомбический. Ощущение, будто за одну поездку посмотрели по-немножку все уголки Черногории. Иван - отличный гид и рассказчик. Получилось не
- ММихаил30 сентября 2022Прекрасная,нестандартная экскурсия. С помощью Ивана мы не только полюбовались красотами Черногории,но и услышали много интересного об обычаях народа и характере
- ЕЕкатерина28 августа 2022Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
- NNatalja6 августа 2022Мы провели чудесный день в компании Ивана! Как здорово посмотреть на незнакомую страну глазами её жителя, узнать о традициях и
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2024
Сейчас в Которе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 345. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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