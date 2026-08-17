Все экскурсии в Которе

Черногория поражает своей живописностью! Скадарское озеро, каньоны рек Морача и Мртвица, ледниковые водоёмы и девственные леса парка «Дурмитор» - это лишь часть маршрута.
Путешественники откроют для себя архитектурные и природные чудеса, узнают о местных традициях и обычаях. Уникальная возможность увидеть многоликость страны, её климатические зоны и культурное наследие. Этот тур станет настоящим открытием для любителей природы и истории
Путешественники откроют для себя архитектурные и природные чудеса, узнают о местных традициях и обычаях. Уникальная возможность увидеть многоликость страны, её климатические зоны и культурное наследие. Этот тур станет настоящим открытием для любителей природы и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌿 Прогулка по парку «Дурмитор»
- 🗺️ Культурные традиции Черногории
- 🚶♂️ Индивидуальный подход и комфорт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для тура - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тёплая. В это время природа Черногории раскрывается во всей красе. В апреле и октябре также можно насладиться туром, но стоит учесть возможные дожди. Зимой тур доступен, но холодная погода может ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров-отель Святой Стефан
- Крепость Лесендро
- Мост Джурджевича
Описание экскурсии
С юга на север: круговое путешествие по Черногории
Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут. Мы побываем во всех климатических зонах страны и убедимся в её многоликости. Вы увидите:
- остров-отель Святой Стефан — архитектурный комплекс XV века. Я расскажу о племени Паштровичи, населявшем это место в прошлом, и о знаменитостях, которые посетили первый в мире отель закрытого типа.
- крепость Лесендро на берегу Скадарского озера, разберётесь в её стратегическом значении и разучите знаменитую черногорскую поговорку. После мы насладимся панорамой самого большого озера Балканского полуострова и обсудим, что такое криптодепрессия.
- каньоны рек Морача, Мртвица и Тары. Вы узнаете о геологии этих мест и строительстве железной дороги в горных массивах. Нам откроется удивительный вид на хвойные леса, которым более 400 лет.
- мост Джурджевича, который расположен на высоте 175 метров. Я объясню, кто и когда построил это сооружение и почему его разрушили сами черногорцы.
- национальный парк «Дурмитор» — нетронутый природный уголок. Здесь вы прогуляетесь у ледникового Чёрного озера и познакомитесь с флорой и фауной страны.
Традиции и обычаи черногорцев
Природа за окном, смена рельефов и городов станут лучшим фоном для рассказа об особенностях местной культуры. Мы поговорим о Сочельнике и празднике Славы. Я помогу понять, чем живут черногорцы и почему здесь царит патриархальный уклад. Вы узнаете о традиции «вирджин» и других значимых для черногорцев обычаях.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Национальный парк «Дурмитор» — 5 евро/человека, обед, спуск на зиплайне над каньоном Тара (по желанию) — 30 евро/человека
- Я заберу вас из отеля
- Рекомендую взять с собой фотоаппарат, удобную обувь, питьевую воду и теплую одежду (в горах даже летом прохладно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 963 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Иван замечательный рассказчик. Экскурсия "Познать все грани Черногории" оставила незабываемые впечатления: каньоны, озера, горы, красивые виды. Иван отличный водитель, не смотря на длинную дорогу и серпантин, мы чувствовали себя в безопасности. Спасибо за интересную экскурсию, которая помогла больше узнать об истории Черногории, традициях местных жителей, увидеть красоты страны!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Мы второй раз приезжаем в Черногорию и решили узнать об этой стране побольше. Поэтому 5 августа мы выбрали экскурсию "Познать все грани Черногории". Маршрут был построен идеально: мы не устали,
Вам был полезен этот отзыв?
Сегодня мы провели весь день с Иваном — проехали практически всю Черногорию с юга на север и обратно. За один день увидели невероятное количество красоты: горы, море, каньоны, маленькие города
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!
Благодаря Ивану нам удалось понять культуру и менталитет местного народа, прочувствовать его душу, а также посетить
Благодаря Ивану нам удалось понять культуру и менталитет местного народа, прочувствовать его душу, а также посетить
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Приятный и насыщенный день в хорошей компании!
Хочу выразить благодарность Ивану за то, что познакомил нас с красотой Черногории, погрузил в местный колорит, рассказал про традиции этой чудесной страны.
Поездка прошла в
Хочу выразить благодарность Ивану за то, что познакомил нас с красотой Черногории, погрузил в местный колорит, рассказал про традиции этой чудесной страны.
Поездка прошла в
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная приятная поездка получилась. Насыщенная, не перегруженная, с кучей красивых панорамных видов.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Котора
Похожие экскурсии на «Тур из Котора «Познать все грани Черногории»»
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
13 сен в 08:30
14 сен в 08:30
от €295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Котора по Черногории: каньон Тара и горы Дурмитора
Исследовать красивые локации страны и познать её традиции
4 сен в 08:00
6 сен в 08:00
от €385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор
Уютное путешествие по живописным вершинам и каньонам Черногории
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от €480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от €270 за всё до 4 чел.
от €395 за экскурсию