Все экскурсии в Которе

Тур из Котора «Познать все грани Черногории»

Путешествие по Черногории: от острова Святой Стефан до парка «Дурмитор». Узнайте о культуре и природе этой удивительной страны
Черногория поражает своей живописностью! Скадарское озеро, каньоны рек Морача и Мртвица, ледниковые водоёмы и девственные леса парка «Дурмитор» - это лишь часть маршрута.

Путешественники откроют для себя архитектурные и природные чудеса, узнают о местных традициях и обычаях. Уникальная возможность увидеть многоликость страны, её климатические зоны и культурное наследие. Этот тур станет настоящим открытием для любителей природы и истории
4.9
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌿 Прогулка по парку «Дурмитор»
  • 🗺️ Культурные традиции Черногории
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход и комфорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для тура - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тёплая. В это время природа Черногории раскрывается во всей красе. В апреле и октябре также можно насладиться туром, но стоит учесть возможные дожди. Зимой тур доступен, но холодная погода может ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»

Что можно увидеть

  • Остров-отель Святой Стефан
  • Крепость Лесендро
  • Мост Джурджевича

Описание экскурсии

С юга на север: круговое путешествие по Черногории

Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут. Мы побываем во всех климатических зонах страны и убедимся в её многоликости. Вы увидите:

  • остров-отель Святой Стефан — архитектурный комплекс XV века. Я расскажу о племени Паштровичи, населявшем это место в прошлом, и о знаменитостях, которые посетили первый в мире отель закрытого типа.
  • крепость Лесендро на берегу Скадарского озера, разберётесь в её стратегическом значении и разучите знаменитую черногорскую поговорку. После мы насладимся панорамой самого большого озера Балканского полуострова и обсудим, что такое криптодепрессия.
  • каньоны рек Морача, Мртвица и Тары. Вы узнаете о геологии этих мест и строительстве железной дороги в горных массивах. Нам откроется удивительный вид на хвойные леса, которым более 400 лет.
  • мост Джурджевича, который расположен на высоте 175 метров. Я объясню, кто и когда построил это сооружение и почему его разрушили сами черногорцы.
  • национальный парк «Дурмитор» — нетронутый природный уголок. Здесь вы прогуляетесь у ледникового Чёрного озера и познакомитесь с флорой и фауной страны.

Традиции и обычаи черногорцев

Природа за окном, смена рельефов и городов станут лучшим фоном для рассказа об особенностях местной культуры. Мы поговорим о Сочельнике и празднике Славы. Я помогу понять, чем живут черногорцы и почему здесь царит патриархальный уклад. Вы узнаете о традиции «вирджин» и других значимых для черногорцев обычаях.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Национальный парк «Дурмитор» — 5 евро/человека, обед, спуск на зиплайне над каньоном Тара (по желанию) — 30 евро/человека
  • Я заберу вас из отеля
  • Рекомендую взять с собой фотоаппарат, удобную обувь, питьевую воду и теплую одежду (в горах даже летом прохладно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 963 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии.
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Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
2
1
1
I
Иван замечательный рассказчик. Экскурсия "Познать все грани Черногории" оставила незабываемые впечатления: каньоны, озера, горы, красивые виды. Иван отличный водитель, не смотря на длинную дорогу и серпантин, мы чувствовали себя в безопасности. Спасибо за интересную экскурсию, которая помогла больше узнать об истории Черногории, традициях местных жителей, увидеть красоты страны!
Иван замечательный рассказчик. Экскурсия "Познать все грани Черногории" оставила незабываемые впечатления: каньоны, озера, горы, красивые виды.
Иван замечательный рассказчик. Экскурсия "Познать все грани Черногории" оставила незабываемые впечатления: каньоны, озера, горы, красивые виды.
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Ю
Мы второй раз приезжаем в Черногорию и решили узнать об этой стране побольше. Поэтому 5 августа мы выбрали экскурсию "Познать все грани Черногории". Маршрут был построен идеально: мы не устали,
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успели посмотреть главные места. Наш гид Иван-потрясающий рассказчик. Было видно, что он очень любит и гордится своей страной. Отвечал на все вопросы, общался с нами заинтересованно. Мы столько всего узнали за эти часы, сколько не вычитали в интернете за месяц! Кроме того, Иван оказался просто отличным водителем.) Отдельное спасибо за остановки с потрясающими видами, мы сделали чудесные фотографии. Спасибо за его внимание, индивидуальный подход и атмосферу. Обязательно вернемся за другими маршрутами!

Мы второй раз приезжаем в Черногорию и решили узнать об этой стране побольше. Поэтому 5 августа
Мы второй раз приезжаем в Черногорию и решили узнать об этой стране побольше. Поэтому 5 августа
Мы второй раз приезжаем в Черногорию и решили узнать об этой стране побольше. Поэтому 5 августа
Мы второй раз приезжаем в Черногорию и решили узнать об этой стране побольше. Поэтому 5 августа
Мы второй раз приезжаем в Черногорию и решили узнать об этой стране побольше. Поэтому 5 августа
Мы второй раз приезжаем в Черногорию и решили узнать об этой стране побольше. Поэтому 5 августа
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Гребешкова
Сегодня мы провели весь день с Иваном — проехали практически всю Черногорию с юга на север и обратно. За один день увидели невероятное количество красоты: горы, море, каньоны, маленькие города
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и просто потрясающую природу.

Иван — прекрасный гид, интересный рассказчик и очень приятный человек. Показывал не только красивые места, но и рассказывал много интересного о стране, её истории и жизни здесь. Кажется, лучше гида мы и придумать не могли. Огромное спасибо за этот невероятный день!

Сегодня мы провели весь день с Иваном — проехали практически всю Черногорию с юга на север
Сегодня мы провели весь день с Иваном — проехали практически всю Черногорию с юга на север
Сегодня мы провели весь день с Иваном — проехали практически всю Черногорию с юга на север
Сегодня мы провели весь день с Иваном — проехали практически всю Черногорию с юга на север
Сегодня мы провели весь день с Иваном — проехали практически всю Черногорию с юга на север
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Anna
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!

Благодаря Ивану нам удалось понять культуру и менталитет местного народа, прочувствовать его душу, а также посетить
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места, до которых мы бы сами, в рамках нашего непродолжительного визита в Черногорию, бы не добрались.

Каньоны, реки, девственные леса и альпийские высоты, озера и обед в замечательном месте. Мы сами не заметили, как пролетели эти 10 часов!
Экскурсия, действительно, даёт возможность увидеть страну целиком! Отдельно хочется отметить эрудированность Ивана - я филолог, поэтому меня интересовали некоторые культурологические и лингвистические моменты черногорского языка и культуры, Иван с лёгкостью смог дать ответы на все мои вопросы, а также посоветовал произведения и авторов, которые могли меня заинтересовать.
Кроме того, Иван великодушно скорректировал тур под наши нужды, а именно, в конце тура отвёз нас не в Котор, а в Подгорицу, откуда у нас был вылет!
Очень рекомендую экскурсии Ивана всем, кто ценит душевное общение и профессиональный сервис!!!

Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!+1
Были на экскурсии "Влюбиться в Черногорию" 5 июля… Иван замечательный гид, влюбленный в свою страну!
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Евгения
Приятный и насыщенный день в хорошей компании!
Хочу выразить благодарность Ивану за то, что познакомил нас с красотой Черногории, погрузил в местный колорит, рассказал про традиции этой чудесной страны.
Поездка прошла в
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приятной дружеской обстановке. Иван очень хорошо говорит по-русски (это стоит отдельной отметки, так как не встречали ранее гидов с таким знанием языка).
Мы останавливались в красивейших местах: увидели озера, потрогали горную реку, фотографировали панорамы с самых лучших локаций, помочили ноги в ледниковом озере. Отдельное спасибо за рекомендацию по еде в ресторане, рыба и баранина были великолепны!
Несмотря на то, что большая часть дороги проходит по серпантинам, поездка была комфортной, так как Иван очень хороший водитель и знает дорогу от и до на все 100%.
Спасибо за этот день, полный красот и впечатлений!

Приятный и насыщенный день в хорошей компании!
Приятный и насыщенный день в хорошей компании!
Приятный и насыщенный день в хорошей компании!
Приятный и насыщенный день в хорошей компании!
Приятный и насыщенный день в хорошей компании!
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Александр
Отличная приятная поездка получилась. Насыщенная, не перегруженная, с кучей красивых панорамных видов.
Отличная приятная поездка получилась. Насыщенная, не перегруженная, с кучей красивых панорамных видов.
Отличная приятная поездка получилась. Насыщенная, не перегруженная, с кучей красивых панорамных видов.
Отличная приятная поездка получилась. Насыщенная, не перегруженная, с кучей красивых панорамных видов.
Отличная приятная поездка получилась. Насыщенная, не перегруженная, с кучей красивых панорамных видов.
Отличная приятная поездка получилась. Насыщенная, не перегруженная, с кучей красивых панорамных видов.
Отличная приятная поездка получилась. Насыщенная, не перегруженная, с кучей красивых панорамных видов.
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