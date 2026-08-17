Все экскурсии в Которе

Черногория поражает своей живописностью! Скадарское озеро, каньоны рек Морача и Мртвица, ледниковые водоёмы и девственные леса парка «Дурмитор» - это лишь часть маршрута.



Путешественники откроют для себя архитектурные и природные чудеса, узнают о местных традициях и обычаях. Уникальная возможность увидеть многоликость страны, её климатические зоны и культурное наследие. Этот тур станет настоящим открытием для любителей природы и истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для тура - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и тёплая. В это время природа Черногории раскрывается во всей красе. В апреле и октябре также можно насладиться туром, но стоит учесть возможные дожди. Зимой тур доступен, но холодная погода может ограничить комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.