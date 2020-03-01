Все экскурсии в Которе

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  3. Тур из Котора «Познать все грани Черногории»

Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям

Иван
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Иван – ваш гид
Живописностью Черногории невозможно не восхищаться! Скадарское озеро, каньоны горных рек Морача и Мртвица, ледниковые водоёмы, девственные леса парка «Дурмитор» станут отличным обрамлением рассказа о стране, её людях и обычаях.

Вы узнаете главные факты о Черногории и исследуете её самые прекрасные уголки.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»

Что вас ожидает

С юга на север: круговое путешествие по Черногории
Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут. Мы побываем во всех климатических зонах страны и убедимся в её многоликости. Вы увидите:

  • остров-отель Святой Стефан — архитектурный комплекс XV века. Я расскажу о племени Паштровичи, населявшем это место в прошлом, и о знаменитостях, которые посетили первый в мире отель закрытого типа.
  • крепость Лесендро на берегу Скадарского озера, разберётесь в её стратегическом значении и разучите знаменитую черногорскую поговорку. После мы насладимся панорамой самого большого озера Балканского полуострова и обсудим, что такое криптодепрессия.
  • каньоны рек Морача, Мртвица и Тары. Вы узнаете о геологии этих мест и строительстве железной дороги в горных массивах. Нам откроется удивительный вид на хвойные леса, которым более 400 лет.
  • мост Джурджевича, который расположен на высоте 175 метров. Я объясню, кто и когда построил это сооружение и почему его разрушили сами черногорцы.
  • национальный парк «Дурмитор» — нетронутый природный уголок. Здесь вы прогуляетесь у ледникового Чёрного озера и познакомитесь с флорой и фауной страны.

Традиции и обычаи черногорцев
Природа за окном, смена рельефов и городов станут лучшим фоном для рассказа об особенностях местной культуры. Мы поговорим о Сочельнике и празднике Славы. Я помогу понять, чем живут черногорцы и почему здесь царит патриархальный уклад. Вы узнаете о традиции «вирджин» и других значимых для черногорцев обычаях.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Национальный парк «Дурмитор» — 3 евро/человека, обед, спуск на зиплайне над каньоном Тара (по желанию) — 20 евро/человека
  • Я заберу вас из отеля
  • Рекомендую взять с собой фотоаппарат, удобную обувь, питьевую воду и теплую одежду (в горах даже летом прохладно)
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иван
Иван
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии. Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.
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