Индивидуальные экскурсии в Которе с личным гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Которе на русском языке, цены от €9. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
24 отзыва
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Средневековый Котор глазами местного жителя
Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города
Начало: У Морских ворот Котора
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
85 за всё до 8 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
24 отзыва
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Котор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Котор
Погулять по идиллическому средневековому городу и прикоснуться к его многовековому прошлому
Начало: у Морских ворот
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Исследовать город в своём темпе и понять, почему его называют жемчужиной Черногории
Начало: На площади Оружия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    31 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
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    с потрясающими видами, прокатились на лодке по реке, попробовали блюда местной кухни и местную ракию в горном ресторане. Все было просто отлично.

  • A
    Arie
    30 мая 2024
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Мы провели прекрасную экскурсию с гидом Ольгой в Которе! Она обладает глубокими знаниями истории и культуры этого удивительного города, что
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    сделало наше путешествие поистине незабываемым. Ольга с легкостью рассказывала о достопримечательностях города, делилась увлекательными фактами и историческими сведениями, делая нашу экскурсию увлекательной и запоминающейся. Ее дружелюбное отношение и профессионализм сделали наше путешествие комфортным и интересным. Благодаря Ольге мы узнали много нового о Которе и остались в восторге от ее экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу этого прекрасного города, отправиться в экскурсию с Ольгой!

  • Н
    Никита
    17 мая 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Иван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, а места - дух захватывает.
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    Было прекрасно все - от дороги, маршрут которой наполнен красивой природой, тунелями и самыми удивительными фактами о Черногории от Ивана, до самих достопримечательностей и вкусного ресторана. Нам в Черногории не везло с едой, и насколько мы были приятно шокированы, когда побывали по рекомендации Ивана в ресторане на Черном Озере. Если у вас есть какие-то сомнения, были неудачные опыты с экскурсями - отбросьте их, Иван - самый лучший гид, вы в надежных руках. У нас было мало времени в эту поездку, поэтому не успели посмотреть все, но при следующей приезде, обязательно возьмем еще одну экскурсию от Ивана. Это ли не лучший показатель качества, когда хочется приехать еще:)

    Иван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, аИван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, аИван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, аИван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, а
  • А
    Анна
    13 апреля 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Иван показал нам прекрасную Черногорию. Он очень интересный собеседник и экскурсовод, а еще отличный водитель. Благодаря Ивану у нас сложились
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    самые яркие воспоминания о культуре и жизни Черногории, а сам маршрут был безумно красивый. Спасибо большое еще раз,Иван! Когда приедем в следующий раз, обязательно закажем еще у вас экскурсию!

  • О
    Ольга
    30 декабря 2023
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Маршрут бомбический. Ощущение, будто за одну поездку посмотрели по-немножку все уголки Черногории. Иван - отличный гид и рассказчик. Получилось не
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    навязчиво, но познавательно. Мы были сразу после другой поездки по горам и переживали за самочувствие на горных дорогах, но все прошло нормально. Спасибо за плавное вождение и что подстроились под нас)

  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    У нас был запрос на неутомительную ознакомительную прогулку. Экскурсовод поняла это даже без предварительного обсуждения, просто по факту наличия разновозрастных
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    детей:) Замечательная Ольга провела нас по Котору таким маршрутом, чтобы захватить самые знаковые места, но в то же время, чтобы рассказ был неутомительным и интересным. Ольга посоветовала нам, что еще нам может быть интересно посетить с детьми и без детей. А еще и посоветовала книжку для младшего ребенка с легендами древнего Котора.

  • О
    Оксана
    9 сентября 2023
    Знакомьтесь, Котор
    Экскурсия была очень увлекательная, благодарим Ольгу за интересные истории, ее слушать одно удовольствие. Узнали много новых исторических фактов. Также Ольга порекомендовала несколько ресторанов, один из которых мы посетили и остались очень довольны.
  • И
    Ирина
    23 августа 2023
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Спасибо за проведенную экскурсию! Ольга рассказала действительно интересные истории, которые не найдешь в путеводителях) Рекомендую!
  • M
    Mihail
    29 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2024
Сейчас в Которе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 9 до 345. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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