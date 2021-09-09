Отзыв на: Тур из Котора «Познать все грани Черногории» А Анастасия 5 Иван коренной житель Черногории, который хорошо говорит по-русски и по-украински. Очень легко было общаться, простой, весёлый, интересный рассказчик. Разговаривали с самого начала поездки до самого конца, очень много узнали о стране, Иван рассказал много интересных фактов, которые я нигде не читала в интернете о Черногории. Опытный водитель, ездить было безопасно, путь в одну сторону и обратно был разный, поэтому мы охватили огромное количество красивых мест! Провел Иван нас по самым красивым местам, когда сами мы бы туда не попали. Эмоции от поездки переполняют, такое путешествие по Монтенегро запомнится на всю жизнь! Спасибо, что подарили нам этот день!

Отзыв на: Тур из Котора «Познать все грани Черногории» Д Денис 5 Добрый день! При заказе экскурсии мы допустили ошибку, не достаточно хорошо ознакомились с туром (посещением туристических мест) и заказали эту экскурсию. При встрече с Иваном мы объяснили, что ошиблись и что на самом деле хотели посмотреть Бока -Которскую бухну. Иван согласился нам показать, то что мы хотели и мы остались довольными! Как гид Иван очень хорошо преподносит информацию, ничего лишнего. Оказалось Иван прожил в Украине около 7 лет, поэтому в совершенстве владеет разговорным украинским и русским языком. Иван провёл так экскурсию, что мы позабыли, что мы на ней, казалось, что мы встретили давнего друга и он показал нам страну которую очень любит. Мы думаем, что данная экскурсия подойдёт всем возрастам от мала до велика, Иван ко всем найдёт подход! Мы в большом восторге от поездки! Всем рекомендуем данного гида!

Отзыв на: Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты О Ольга 5 Хотим поблагодарить прекрасного гида Ольгу за интересную экскурсию. Ольга связалась с нами заранее, уточнила все детали и организовала для нас все максимально комфортно, перекроив маршрут из-за жары и сделав его максимально удобным. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже детям подросткам было интересно, за что отдельное спасибо! Ольга порекомендовала нам отличный ресторанчик, в котором мы пообедали на следующий день. Ещё раз большое спасибо за прекрасный опыт!

Отзыв на: Тур из Котора «Познать все грани Черногории» А Алмат 5 Мы были с маленькой дочкой и немного переживали. Но Иван прекрасный гид и всегда предлагал свою помощь, несколько раз оставляли дочь с ним пока сами мы спускались купаться к горной реке и озеру.

Отзыв на: Средневековый Котор глазами местного жителя E Elena 5 Спасибо огромное Ольге, мы влюбились в Черногорию и Котор!!!

Отзыв на: Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты С Светлана 5 Нам очень понравилась экскурсия по Боко-Которской бухте! Маршрут выбран замечательно! Места такие красивые, такие интересные! Ольга- прекрасный рассказчик, знающий очень много интересного. Мы получили огромное удовольствие, общаясь с ней! Спасибо за великолепную информативную прогулку!

Отзыв на: Средневековый Котор глазами местного жителя Y Yelena 5 Оля, большое спасибо! Замечательная экскурсия, интересная информация, время пролетело очень быстро:) Елена и Денис