Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от €90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый Котор: венецианское наследие
Путешествие в сердце средневекового Котора откроет вам тайны венецианского наследия. Узнайте, как живут в старинных палаццо и что сохранилось до наших дней
Начало: У Морских ворот
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Котора по Черногории: побережье, каньон Тара, горы Дурмитора
Исследовать красивые локации страны и познать её традиции
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от €295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: В Тивате или Которе
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора)
Увидеть больше, чем основные достопримечательности города
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Путешествие по Черногории: от острова Святой Стефан до парка «Дурмитор». Узнайте о культуре и природе этой удивительной страны
19 авг в 07:00
26 авг в 07:00
от €395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Начало: У Морских ворот
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
На старинную маслобойню с дегустацией - из Котора
Узнать всё об оливковом масле в Боке
Начало: Недалеко от Старого града Котор
Завтра в 13:30
10 авг в 09:00
от €90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор, Пераст и бухта на ладошке
Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть лучшие панорамы залива
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор
Уютное путешествие по живописным вершинам и каньонам Черногории
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €480 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Из Котора - по красивым местам Черногории с профессиональной съёмкой
Мини-путешествие с профессиональной фотосессией и кадрами, которые останутся в памяти надолго
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Подводный мир Боко-Которского залива
Увидеть рыб-драконов и рыб-собак и выяснить, как выращивают мидий и устриц на ферме рядом с Котором
Начало: У аквариума «Бока»
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от €220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый Котор: сокровище Адриатики
Погулять по одному из самых красивых городов Черногории и узнать о его венецианском прошлом
Начало: Возле Морских ворот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Окрестности Котора: встреча рассвета и завтрак на сапах (всё включено)
Увидеть каменные города с воды и поплавать у островов Боко-Которского залива (из Рисана)
Начало: В Рисане
17 авг в 16:00
19 авг в 16:00
от €50 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Котора в Герцег-Нови с остановкой в Перасте
Комфортная поездка вдоль Бока-Которской бухты со свободным временем
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Котора в Пераст и Рисан без экскурсии
Комфортная поездка вдоль Бока-Которской бухты со свободным временем в двух старинных городах
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Первый раз в Которе: аудиотур по жемчужине Черногории
Начало: Трг од Оружя
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 17 авг 2025
Огромное спасибо гиду Елене, за прекрасную экскурсию в замечательном Которе. Очень исчерпывающе, спокойно и в тоже время эмоционально. Настоятельно рекомендую Елену) 5+. Еще раз огромное спасибо.
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В
все супер!
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М
Замечательный день в компании Ивана!
Все гармонично, познавательно и вкусно!
Программа была скорректирована, в связи с нашей просьбой! Скандарское озеро - прекрасный и необычный опыт!
Чудесные виды, места, локации - черногорский праздник!
Все гармонично, познавательно и вкусно!
Программа была скорректирована, в связи с нашей просьбой! Скандарское озеро - прекрасный и необычный опыт!
Чудесные виды, места, локации - черногорский праздник!
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А
Экскурсия прошла отлично. Хотим отметить компетентность, внимательность и безопасность экскурсии под руководством Велимира!
Велимир знает, ценит историю Черногории и с удовольствием делится своими знаниями с путешественниками!
Велимир знает, ценит историю Черногории и с удовольствием делится своими знаниями с путешественниками!
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И
Очень рекомендую данную экскурсию и Ольгу как прекрасного гида, эрудированного рассказчика и просто обаятельного человека. Нам всё очень понравилось, время
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M
Тур с Велимиром превзошел все наши ожидания! Программа была очень насыщенной и прекрасно организованной. Велимир — невероятно интересный собеседник, который
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Всё прекрасно, рекомендуем посетить Котор!
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О
Очень интересно подан материал. Лена ответила на все наши вопросы. Подстроила экскурсию под наш интерес. Дала рекомендации, что еще посетить
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А
Чудесная экскурсия! Ольга не только прекрасно знакома с историей Черногории, но и любит её всем сердцем, благодаря чему все её
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Ольга познакомила нашу семью с историей Котора легко, интересно и увлекательно для всех, включая наших дочек. Ольга сразу увлекла их
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Всего 235 отзывов в Которе
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Ответы на вопросы от путешественников по Котору
Самые популярные экскурсии в Которе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19:
Сколько стоит экскурсия по Котору в августе 2026
Сейчас в Которе можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 10 до 480. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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