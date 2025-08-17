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игрой по поиску котиков, и прогулка прошла на едином дыхании, несмотря на очень жаркий вечер. Мы увидели заповедные уголки, познакомились с историей Котора и его современной жизнью. Очень живописный городок! Также Ольга показала, где красивый участок стены без подъема наверх: идеально для семьи с детьми, красивый вид есть, и ноги на месте. Ольга оперативно отвечала, подстроилась под график прихода нашего лайнера в порт, все прошло отлично.