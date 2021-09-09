Все экскурсии в Которе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Которе – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 33 ⭐ отзыва, цены от €80. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Которе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Черногории на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€80
за 1-8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя
Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города
Индивидуальный тур
11ч
€250
за 1-6 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
€175
за 1-4 чел.
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Индивидуальная экскурсия
6ч
€175
за 1-6 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
Индивидуальная экскурсия
8ч
€235
за 1-5 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Последние отзывы «Экскурсии Котора»
- ААнастасия9 сентября 2021Иван коренной житель Черногории, который хорошо говорит по-русски и по-украински. Очень легко было общаться, простой, весёлый, интересный рассказчик. Разговаривали с самого начала поездки до самого конца, очень много узнали о стране, Иван рассказал много интересных фактов, которые я нигде не читала в интернете о Черногории. Опытный водитель, ездить было безопасно, путь в одну сторону и обратно был разный, поэтому мы охватили огромное количество красивых мест! Провел Иван нас по самым красивым местам, когда сами мы бы туда не попали. Эмоции от поездки переполняют, такое путешествие по Монтенегро запомнится на всю жизнь! Спасибо, что подарили нам этот день!
- ДДенис31 августа 2021Добрый день! При заказе экскурсии мы допустили ошибку, не достаточно хорошо ознакомились с туром (посещением туристических мест) и заказали эту экскурсию. При встрече с Иваном мы объяснили, что ошиблись и что на самом деле хотели посмотреть Бока -Которскую бухну. Иван согласился нам показать, то что мы хотели и мы остались довольными! Как гид Иван очень хорошо преподносит информацию, ничего лишнего. Оказалось Иван прожил в Украине около 7 лет, поэтому в совершенстве владеет разговорным украинским и русским языком. Иван провёл так экскурсию, что мы позабыли, что мы на ней, казалось, что мы встретили давнего друга и он показал нам страну которую очень любит. Мы думаем, что данная экскурсия подойдёт всем возрастам от мала до велика, Иван ко всем найдёт подход! Мы в большом восторге от поездки! Всем рекомендуем данного гида!
- ООльга26 августа 2021Хотим поблагодарить прекрасного гида Ольгу за интересную экскурсию. Ольга связалась с нами заранее, уточнила все детали и организовала для нас все максимально комфортно, перекроив маршрут из-за жары и сделав его максимально удобным. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже детям подросткам было интересно, за что отдельное спасибо! Ольга порекомендовала нам отличный ресторанчик, в котором мы пообедали на следующий день. Ещё раз большое спасибо за прекрасный опыт!
- ААлмат23 августа 2021Мы были с маленькой дочкой и немного переживали. Но Иван прекрасный гид и всегда предлагал свою помощь, несколько раз оставляли дочь с ним пока сами мы спускались купаться к горной реке и озеру.
- EElena16 августа 2021Спасибо огромное Ольге, мы влюбились в Черногорию и Котор!!!
- ССветлана8 августа 2021Нам очень понравилась экскурсия по Боко-Которской бухте! Маршрут выбран замечательно! Места такие красивые, такие интересные! Ольга- прекрасный рассказчик, знающий очень много интересного. Мы получили огромное удовольствие, общаясь с ней! Спасибо за великолепную информативную прогулку!
- YYelena7 августа 2021Оля, большое спасибо! Замечательная экскурсия, интересная информация, время пролетело очень быстро:) Елена и Денис
- ВВадим16 июля 2021Цена на экскурсию явно завышена. Объём экскурсии позволяет провести ее за 1-1, 5 часа.