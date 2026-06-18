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Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день

Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
Приглашаю оценить сокровища одного из самых красивых заливов в мире — Которской бухты. Вы проникнетесь очарованием старинных городов и осмотрите остров Госпа-од-Шкрпьела.

Подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами и познакомитесь с богатой историей Черногории.
4.8
5 отзывов
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день

Описание экскурсии

Котор и Пераст

Наше путешествие начнется со средневекового центра Котора. Вы погуляете по старинным мощеным улочкам, полюбуетесь оранжевыми черепичными крышами, древними соборами Святого Трифона и Николая Чудотворца. Я расскажу, как город развивался на протяжении столетий и почему он не был покорен Османской империей. Проехав чуть дальше по побережью, мы попадем в идиллический Пераст, где живет всего несколько сотен человек. Насладимся его видами и поговорим об особенностях местного быта.

Морская прогулка к островам

Мы отправимся на лодке к искусственному острову Госпа-од-Шкрпьела, возведенному на месте кораллового рифа. Вы узнаете, когда и кем он был создан, живет ли кто-то на нем и что означает его название. По возвращении на берег я отвезу вас на смотровую площадку, где вы сможете рассмотреть с высоты Рисанский залив и его живописные окрестности.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Renault Espace 5
  • Возможно провести экскурсию для большего числа людей (до 6), доплата за каждого последующего — €30
  • Трансфер на лодке и посещение церкви на острове — €15 с чел.
  • По желанию мы заедем в национальный ресторан. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Маршрут может быть скорректирован по просьбе путешественников, из-за погодных условий и времени года

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1000 туристов
С 2010 я живу и работаю в Черногории. Здесь замечательная природа, хорошие люди, а история этой страны достойна уважения. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии практически по всей Черногории, а так же предлагаю посетить ближайшие балканские страны. Это Албания, Босния Герцеговина и Хорватия. Всегда готов подсказать Вам в каком городе Черногории лучше отдохнуть и помогу с арендой апартаментов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая прогулка по городу-лабиринту с узкими мощеными улочками, старинными палаццо и венецианской архитектурой - старому
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городу Котора, потом переезд в красивейший, романтичный Пераст, поездка на катере на остров Богородицы на Рифе. Отдельное спасибо Олегу за возможность искупаться в жаркий полдень в море! Олег - внимательный гид и приятный рассказчик. Благодарны ему за этот trip!

Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая
Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая
Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая
Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая
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Анна
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие впечатления. Очень интресно в старом городе, потом пепеехали в Пераст, потом на лодочке наостор
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к церкви Богородица в камне, потом смотровая площадка на бухту и обед в шикарном ресторане с нацилрнальными блюдами, мы попросили познакомить с кухней и влюбить нас окончательно) Автомиль обустроен даже бустером для ребенка!!! Однозначно рекомендуем!

Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие
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Э
Олег - знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Несмотря на дождливую погоду экскурсия оставила хорошее впечатление.
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Екатерина
Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не задавали, поскольку в Черногории не первую неделю и уже многое
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знали сами,путешествуя и по путеводителям. Удобно было что начало экскурсии плавающее и нам не нужно было издалека приезжать к раннему времени.
Есть конечно вопрос к построению самой экскурсии, она оказалась практически наполовину обзорно -автомобильная, что не привлекательно для туристов с машиной, как мы, но этот формат НЕ БЫЛ указан в описании! То есть вы проходите (бегло!) старый город (почему то далеко не весь, даже без подъёма на стену!), едете в пераст, там тоже экспресс поездка на остров, и … и все)) Дальше можно было бы заканчивать, ведь вы едете оставшееся время просто вдоль побережья вокруг, чтобы вернуться в Котор) ещё раз оговорюсь, что возможно для туристов без машины такая поездка недоступна самим и потому привлекательна. Но это надо в явном виде писать.
И ещё один момент… экскурсия длится НЕ 6 заявленных часов. В нашем случае она длилась 3.40, что как говорится на треть меньше. Этот вопрос я задала Олегу, но он лишь сказал что обычно в нее входит и время забора туристов из окрестностей, а мы приехали в Котор сами. Мы не стали докапываться, но.. по моему это совсем не так, ведь во первых 2.20 на забор туристов это нереальная цифра,все побережье можно проехать за это время, плюс в описании же явно указано "встреча у старого города". То есть 6 часов с этого момента. Я не стала бы так много времени уделять длительности, но как то обидно недополучить 60 проц информации и впечатлений за стоимость 100 процентов)
Да простит меня Олег, я старалась быть исключительно объективной. Возможно мой отзыв будет поводом либо изменить и уточнить описание программы, либо скорректировать саму экскурсию в длительности и насыщенности.

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А
Олег знающий и внимательный гид! Все прошло отлично - материал, организация! Рекомендую!
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