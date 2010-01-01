Что вас ожидает

Котор и Пераст

Наше путешествие начнется со средневекового центра Котора. Вы погуляете по старинным мощеным улочкам, полюбуетесь оранжевыми черепичными крышами, древними соборами Святого Трифона и Николая Чудотворца. Я расскажу, как город развивался на протяжении столетий и почему он не был покорен Османской империей. Проехав чуть дальше по побережью, мы попадем в идиллический Пераст, где живет всего несколько сотен человек. Насладимся его видами и поговорим об особенностях местного быта.

Морская прогулка к островам

Мы отправимся на лодке к искусственному острову Госпа-од-Шкрпьела, возведенному на месте кораллового рифа. Вы узнаете, когда и кем он был создан, живет ли кто-то на нем и что означает его название. По возвращении на берег я отвезу вас на смотровую площадку, где вы сможете рассмотреть с высоты Рисанский залив и его живописные окрестности.

Организационные детали