Подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами и познакомитесь с богатой историей Черногории.
Описание экскурсии
Котор и Пераст
Наше путешествие начнется со средневекового центра Котора. Вы погуляете по старинным мощеным улочкам, полюбуетесь оранжевыми черепичными крышами, древними соборами Святого Трифона и Николая Чудотворца. Я расскажу, как город развивался на протяжении столетий и почему он не был покорен Османской империей. Проехав чуть дальше по побережью, мы попадем в идиллический Пераст, где живет всего несколько сотен человек. Насладимся его видами и поговорим об особенностях местного быта.
Морская прогулка к островам
Мы отправимся на лодке к искусственному острову Госпа-од-Шкрпьела, возведенному на месте кораллового рифа. Вы узнаете, когда и кем он был создан, живет ли кто-то на нем и что означает его название. По возвращении на берег я отвезу вас на смотровую площадку, где вы сможете рассмотреть с высоты Рисанский залив и его живописные окрестности.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле Renault Espace 5
- Возможно провести экскурсию для большего числа людей (до 6), доплата за каждого последующего — €30
- Трансфер на лодке и посещение церкви на острове — €15 с чел.
- По желанию мы заедем в национальный ресторан. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Маршрут может быть скорректирован по просьбе путешественников, из-за погодных условий и времени года