Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день

Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров

Приглашаю оценить сокровища одного из самых красивых заливов в мире — Боко-Которской бухты.

Вы проникнетесь очарованием старинных городов и осмотрите остров Госпа-од-Шкрпьела.

Подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами и познакомитесь с богатой историей Черногории.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день

Что вас ожидает

Котор и Пераст

Наше путешествие начнется со средневекового центра Котора. Вы погуляете по старинным мощеным улочкам, полюбуетесь оранжевыми черепичными крышами, древними соборами Святого Трифона и Николая Чудотворца. Я расскажу, как город развивался на протяжении столетий и почему он не был покорен Османской империей. Проехав чуть дальше по побережью, мы попадем в идиллический Пераст, где живет всего несколько сотен человек. Насладимся его видами и поговорим об особенностях местного быта.

Морская прогулка к островам

Мы отправимся на лодке к искусственному острову Госпа-од-Шкрпьела, возведенному на месте кораллового рифа. Вы узнаете, когда и кем он был создан, живет ли кто-то на нем и что означает его название. По возвращении на берег я отвезу вас на смотровую площадку, где вы сможете рассмотреть с высоты Рисанский залив и его живописные окрестности.

Организационные детали

  • Лодка не включена в стоимость — 5 евро с человека
  • По желанию мы заедем в национальный ресторан. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Олег
Олег
С 2010 я живу и работаю в Черногории. Здесь замечательная природа, хорошие люди, а история этой страны достойна уважения. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии практически по всей Черногории, а так же предлагаю посетить ближайшие балканские страны. Это Албания, Босния Герцеговина и Хорватия. Всегда готов подсказать Вам в каком городе Черногории лучше отдохнуть и помогу с арендой апартаментов.
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