Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
В этом путешествии вы поймете, что за лучшими озерами необязательно ехать в парк Дурмитор. Откроете балканскую Амазонку и "каменное море". Отведаете пышные "приганицы" в кафе, где гуляют черепахи, и пршут, читать дальшеуменьшить
изготовленный по старинке. Также в программе рыбацкие и горные деревушки с колоритными историями о разных регионах.
И будьте уверены - не пропустим ни одной красивой панорамы! Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца. В программе учтены эти нюансы.
Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри - во время прогулки на катере.
А проплывая по озеру, попадете в самую живописную часть реки, которую местные лодочники называют Амазонкой
Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца. В программе я учел эти нюансы. Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время двухчасовой прогулки на катере. А проплывая по озеру, попадете в самую живописную часть реки, которую местные лодочники называют Амазонкой.
🍩 ☕ Кофе-паузу я предложу устроить в уютном семейном кафе, рядом с которым часто спокойно прогуливаются огромные черепахи. Вас угостят традиционными пончиками — «приганицами» — и другие домашними лакомствами.
Необычные горные рельефы и традиционная кухня
Когда будет казаться, что впечатления уже льются через край… уйдем в горы! Минуя старую королевскую столицу Цетинье, вы оцените пейзажи знаменитого «каменного моря» Черногории. Очередной привал сделаем в деревне Негуши — месте, где до сих пор сушат знаменитый черногорский пршут. Тут же и пообедаем — пршутом, негушским сыром, телятиной или бараниной, приготовленной традиционным способом.
🏞 Сытным обедом экскурсия не закончится: впереди — панорамы Которской бухты с высоты почти 1000 м над уровнем моря. Оставшихся равнодушными к этим видам я еще не видел;)
Кому подойдет экскурсия
И семьям с детьми, и людям пожилого возраста, и молодым парам, и шумным компаниям!
Организационные детали
Трансфер, топливо и парковки включены в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — от 25 евро (в зависимости от продолжительности и маршрута), входные билеты на Скадарское озеро — 5 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах
Экскурсия проходит по кольцевому маршруту: вдоль берега моря — с панорамой острова Св. Стефан, вдоль Скадарского озера и по средней полосе черногорских гор.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Которе, Тивате или Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 928 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии. читать дальшеуменьшить
Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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Полина
На экскурсию с Иваном поехали с детьми и ни разу не пожалели. За день успели увидеть и узнать столько всего, что вечером даже удивились, как быстро пролетело время. Маршрут получился читать дальшеуменьшить
очень разнообразным, а рассказы Ивана помогли взглянуть на Черногорию немного иначе.
Самым ярким впечатлением стала прогулка на катере по Скадарскому озеру, которая оплачивалась отдельно. Мы наблюдали за птицами, видели чёрных корморанов, лебедей и цапель, любовались зарослями кувшинок, а потом остановились искупаться. В жаркий июньский день это было особенно приятно. Дети с восторгом прыгали в озеро с платформы, а нам совсем не хотелось выходить из воды. Вода сверху была тёплой, а чуть глубже приятно прохладной.
По совету Ивана заехали в ресторан Bastadur в Негуши. Телятина и салат там были необыкновенно вкусными.
С Иваном было легко с первой минуты. Он много знает о Черногории, рассказывает с юмором и умеет увлечь и взрослых, и детей. Особенно понравилось, как он общался с детьми. Спокойно отвечал на бесконечные вопросы и старался сделать так, чтобы им тоже было интересно. Отдельно хочется отметить аккуратное вождение. На горных дорогах это особенно важно.
После этой поездки захотелось вернуться в некоторые места ещё раз, особенно на Скадарское озеро.
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Н
Наталья
Спасибо Ивану за то, что открыл нам невероятные и величественные Черногорские красоты! Иван - интересный рассказчик, влюбленный в свою страну, и отличный собеседник, было здорово обсудить разные аспекты жизни наших читать дальшеуменьшить
стран. Мы сегодня ездили по старой дороге, это довольно узкий серпантин, а благодаря аккуратному и чёткому вождению Ивана чувствовали себя абсолютно безопасно. От всей души рекомендую поездку вместе с Иваном, это возможность погрузиться в историю и настоящее Черногории!
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М
Майя
Замечательный день в компании Ивана! Все гармонично, познавательно и вкусно! Программа была скорректирована, в связи с нашей просьбой! Скандарское озеро - прекрасный и необычный опыт! Чудесные виды, места, локации - черногорский праздник!
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М
Марина
Экскурсию для нас проводил Иван. Мы очень довольны. Иван интересно и содержательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы, щедро делился историей и красотой Черногории. Мы увидели фантастически красивые места, попробовали местную кухню в горном селении. Рекомендуем эту экскурсию всем.
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Мария
Иван знающий и опытный гид и очень безопасный водитель. Мы получили прекрасные впечатления и много узнали о Черногорье, истории и природе.
Иван
Ответ организатора:
Мария спасибо за ваш отзыв, извините что мне довелось организовать водителей по серпантину, обнимаю вас, спасибо за терпение.
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а
алексей
Были с ребенком 13 лет. Все понравилось. Насыщенная экскурсия на целый день. Иван показал даже больше чем планировалось. … Рекомендую!
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