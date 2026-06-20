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Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)

Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
В этом путешествии вы поймете, что за лучшими озерами необязательно ехать в парк Дурмитор. Откроете балканскую Амазонку и "каменное море". Отведаете пышные "приганицы" в кафе, где гуляют черепахи, и пршут,
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изготовленный по старинке. Также в программе рыбацкие и горные деревушки с колоритными историями о разных регионах.

И будьте уверены - не пропустим ни одной красивой панорамы! Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца. В программе учтены эти нюансы.

Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри - во время прогулки на катере.

А проплывая по озеру, попадете в самую живописную часть реки, которую местные лодочники называют Амазонкой

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Панорамные виды
  • 🚤 Прогулка на катере
  • 🍽 Традиционная кухня
  • 🏞 Уникальные природные ландшафты
  • 🏘 Колоритные деревушки
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)

Что можно увидеть

  • Скадарское озеро
  • Боко-Которская бухта
  • Река Црноевича
  • Каменное море

Описание экскурсии

«Гляжу в озера синие»

Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца. В программе я учел эти нюансы. Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время двухчасовой прогулки на катере. А проплывая по озеру, попадете в самую живописную часть реки, которую местные лодочники называют Амазонкой.

🍩 ☕ Кофе-паузу я предложу устроить в уютном семейном кафе, рядом с которым часто спокойно прогуливаются огромные черепахи. Вас угостят традиционными пончиками — «приганицами» — и другие домашними лакомствами.

Необычные горные рельефы и традиционная кухня

Когда будет казаться, что впечатления уже льются через край… уйдем в горы! Минуя старую королевскую столицу Цетинье, вы оцените пейзажи знаменитого «каменного моря» Черногории. Очередной привал сделаем в деревне Негуши — месте, где до сих пор сушат знаменитый черногорский пршут. Тут же и пообедаем — пршутом, негушским сыром, телятиной или бараниной, приготовленной традиционным способом.

🏞 Сытным обедом экскурсия не закончится: впереди — панорамы Которской бухты с высоты почти 1000 м над уровнем моря. Оставшихся равнодушными к этим видам я еще не видел;)

Кому подойдет экскурсия

И семьям с детьми, и людям пожилого возраста, и молодым парам, и шумным компаниям!

Организационные детали

  • Трансфер, топливо и парковки включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — от 25 евро (в зависимости от продолжительности и маршрута), входные билеты на Скадарское озеро — 5 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах
  • Экскурсия проходит по кольцевому маршруту: вдоль берега моря — с панорамой острова Св. Стефан, вдоль Скадарского озера и по средней полосе черногорских гор.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Которе, Тивате или Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 928 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии.
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Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
Полина
На экскурсию с Иваном поехали с детьми и ни разу не пожалели. За день успели увидеть и узнать столько всего, что вечером даже удивились, как быстро пролетело время. Маршрут получился
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очень разнообразным, а рассказы Ивана помогли взглянуть на Черногорию немного иначе.

Самым ярким впечатлением стала прогулка на катере по Скадарскому озеру, которая оплачивалась отдельно. Мы наблюдали за птицами, видели чёрных корморанов, лебедей и цапель, любовались зарослями кувшинок, а потом остановились искупаться. В жаркий июньский день это было особенно приятно. Дети с восторгом прыгали в озеро с платформы, а нам совсем не хотелось выходить из воды. Вода сверху была тёплой, а чуть глубже приятно прохладной.

По совету Ивана заехали в ресторан Bastadur в Негуши. Телятина и салат там были необыкновенно вкусными.

С Иваном было легко с первой минуты. Он много знает о Черногории, рассказывает с юмором и умеет увлечь и взрослых, и детей. Особенно понравилось, как он общался с детьми. Спокойно отвечал на бесконечные вопросы и старался сделать так, чтобы им тоже было интересно. Отдельно хочется отметить аккуратное вождение. На горных дорогах это особенно важно.

После этой поездки захотелось вернуться в некоторые места ещё раз, особенно на Скадарское озеро.

На экскурсию с Иваном поехали с детьми и ни разу не пожалели. За день успели увидеть
На экскурсию с Иваном поехали с детьми и ни разу не пожалели. За день успели увидеть
На экскурсию с Иваном поехали с детьми и ни разу не пожалели. За день успели увидеть
На экскурсию с Иваном поехали с детьми и ни разу не пожалели. За день успели увидеть
На экскурсию с Иваном поехали с детьми и ни разу не пожалели. За день успели увидеть
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Н
Спасибо Ивану за то, что открыл нам невероятные и величественные Черногорские красоты! Иван - интересный рассказчик, влюбленный в свою страну, и отличный собеседник, было здорово обсудить разные аспекты жизни наших
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стран. Мы сегодня ездили по старой дороге, это довольно узкий серпантин, а благодаря аккуратному и чёткому вождению Ивана чувствовали себя абсолютно безопасно.
От всей души рекомендую поездку вместе с Иваном, это возможность погрузиться в историю и настоящее Черногории!

Спасибо Ивану за то, что открыл нам невероятные и величественные Черногорские красоты! Иван - интересный рассказчик,
Спасибо Ивану за то, что открыл нам невероятные и величественные Черногорские красоты! Иван - интересный рассказчик,
Спасибо Ивану за то, что открыл нам невероятные и величественные Черногорские красоты! Иван - интересный рассказчик,
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М
Замечательный день в компании Ивана!
Все гармонично, познавательно и вкусно!
Программа была скорректирована, в связи с нашей просьбой! Скандарское озеро - прекрасный и необычный опыт!
Чудесные виды, места, локации - черногорский праздник!
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М
Экскурсию для нас проводил Иван. Мы очень довольны. Иван интересно и содержательно рассказывал, отвечал на все наши вопросы, щедро делился историей и красотой Черногории. Мы увидели фантастически красивые места, попробовали местную кухню в горном селении. Рекомендуем эту экскурсию всем.
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Мария
Иван знающий и опытный гид и очень безопасный водитель. Мы получили прекрасные впечатления и много узнали о Черногорье, истории и природе.
Иван
Иван
Ответ организатора:
Мария спасибо за ваш отзыв, извините что мне довелось организовать водителей по серпантину, обнимаю вас, спасибо за терпение.
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а
Были с ребенком 13 лет. Все понравилось. Насыщенная экскурсия на целый день. Иван показал даже больше чем планировалось. … Рекомендую!
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Входит в следующие категории Котора

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